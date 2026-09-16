Threads爆紅Look特調！UG隱藏版「桂花牛奶」秒變尚之桃，全台開賣、菜單上點不到

編輯 鄭雅之 表示：喝杯LooK特調秒變尚之桃！只能說UG真的很會誒～

最近全台手搖飲界最熱門的話題，莫過於UG推出的神秘飲品，因為熱播陸劇「早春晴朗」在社群上引爆追劇狂潮，劇中男主角井柏然飾演的Luke特別為女主角孫千飾演的尚之桃親手調製一款「桂花牛奶」，這股浪漫風潮迅速從螢幕延伸到現實生活，原本只是UG特定門市悄悄販售的隱藏版飲料，如今全台門市大方解鎖，只要勇敢開口就能輕鬆拿在手上。



▲全台手搖飲迷只要前往全台UG門市，直接向店員大聲點購LooK特調，就能品嚐到井柏然飾演的Luke劇中同款美味。(攝影：鄭雅之)



▲陸劇早春晴朗熱播引爆追劇狂潮，劇中男主角井柏然飾演的Luke親手調製桂花牛奶圈粉無數，成為近期超高話題度的夢幻特調。





LooK特調桂花牛奶秒變尚之桃

這款風靡網路的「LooK特調」以UG獨家調配的桂花醬為風味核心，融入香純鮮奶調和出濃郁質地，全台統一採用固定五分糖與微冰的黃金比例呈現最佳風味，中杯售價75元，完美重現劇中男主角Luke獻給尚之桃的深情滋味，一口喝下能先感受優雅的花香在口中蔓延，緊接著是醇厚奶香帶來的滑順口感，絕對是手搖飲愛好者今年必喝的解饞首選。



▲UG獨家桂花醬融合香純鮮奶調配而成的桂花牛奶，採用固定五分糖與微冰黃金比例，完美呈現層次豐富的優雅風味。（攝影：鄭雅之）





Threads熱議的浪漫梗

這杯飲品能在Threads等社群平台造成轟動，最初源自UG樹林店店員發揮極致創意，將男主角井柏然飾演的Luke劇照貼在頭上應援，給足前來消費的粉絲滿滿情緒價值，店家更巧妙運用男主角名字的諧音將其命名為「LooK特調」，充滿話題性的浪漫梗迅速席卷全台各大門市，讓所有熱愛這部陸劇的追劇族都能在現實中親自體驗這份甜蜜氛圍。



▲這款在Threads引起超高討論度的隱藏版LooK特調，杯身上還特別標示著充滿浪漫感的情緒語錄。（攝影：鄭雅之）





勇敢開口才能喝到隱藏版

想體驗這款超夯的限定飲品其實完全沒有門檻，因為這款隱藏選項並未直接顯示在實體菜單上面，菜單特別標示著前味是「一LOOK心動」、中味是「進入心」、後味是「無LOOK退」的浪漫文案，只要直接走進全台UG門市大聲向店員點購「LooK特調」，就能順利拿到這杯尚之桃同款飲品，趕緊把握這波話題熱潮衝一波門市，親自感受手搖飲帶來的夢幻魅力。



▲隱藏版LooK特調在菜單上沒有標示，標籤上特別印有前味一LOOK心動、中味進入心、後味無LOOK退的浪漫文案，中杯售價75元。（攝影：鄭雅之）

UG隱藏版Look特調

品項：Look特調(桂花牛奶) 中杯75元

點購方式：菜單沒有隱藏版飲品，直接向店員點購Look特調即可。







飲料控新品開喝！

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