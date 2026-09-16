寶可夢迷衝首爾！韓首間「Pokémon概念店」快閃聖水洞，超稀有白色皮卡丘鑰匙圈滿額送

編輯王瀅瀅表示，身為寶可夢迷這快閃店不能不去吧！

在全球擁有廣大粉絲的寶可夢魅力向來無遠弗屆，只要推出實體活動總能引爆打卡熱潮。近日，韓國首間《Pokémon Pokopia》主題概念店於聖水洞盛大登場，將任天堂Switch 2遊戲中由百變怪與寶可夢們共同重建村莊的奇幻世界觀搬進實體空間。現場不僅將遊戲中的造景與打卡區域真實還原，還推出包含獨家限定周邊與豐富滿額禮，讓粉絲走進店裡就能親眼感受寶可夢世界的治癒氛圍。

▲韓國首間《Pokémon Pokopia》主題概念店於首爾聖水洞盛大登場，吸引大批寶可夢粉絲朝聖踩點。

白色皮卡丘超萌登場！百變怪變身公仔一次收齊

本次快閃店最受矚目的莫過於話題度極高的遊戲原創角色「白色皮卡丘（창백카츄，淺淺丘）」。在遊戲世界觀中，這隻耳朵微垂、毛色偏白淡雅的皮卡丘，是因為把身上的電力分給病倒的夥伴而暫時失去電，以極具辨識度的形象推出包括讓人愛不釋手的扁平絨毛鑰匙圈與夜光鑰匙圈，立刻成為現場搶購爆款；與精緻度滿分的「寶可夢中心抽取式面紙盒套」、馬克杯，是唯三實體門市限定的獨家商品。

▲話題商品「白色皮卡丘（淺淺丘）」推出實體店限定扁平絨毛鑰匙圈，成為現場搶購首選。

此外，現場的百變怪變身系列商品更是收藏家眼中的重頭戲，包含變身成快龍、卡比獸、拉普拉斯等型態的百變怪模型；另外還有主打360度全方位還原圖鑑細節的Moncolle精靈寶可夢公仔，令人一走入店內就想全套打包。

▲主打360度還原圖鑑細節的Moncolle公仔與百變怪變身模型，吸引眾多收藏家搶購。

扭蛋獎項超豐富，滿額再送寶可夢BAGGU聯名袋

除了實體周邊，店內扭蛋區更一口氣推出包含手機支架、壓克力立體場景、搖搖鑰匙圈及金屬胸章等六大種類的現場隨機限定款，滿足粉絲抽盲盒的樂趣。現場消費更加贈隨機貼紙，消費滿額還能獲得便條紙、白色皮卡丘夜光鑰匙圈，或是超實用的寶可夢聯名BAGGU環保袋等豐富禮品，讓前來的粉絲滿載而歸。

▲現場扭蛋區推出包含壓克力立體場景與搖搖鑰匙圈等六大類隨機周邊，滿足粉絲抽盲盒的樂趣。

為了提供良好的逛店體驗，快閃店採分階段雙軌營運，活動前九天開放事前線上預約，需透過KakaoTalk預約系統驗票入場；隨後於9月21日開放現場候位系統，沒搶到線上預約的粉絲可直接到現場掃描告示牌QR Code或機台登記領取號碼牌，收到通知簡訊後即可入場逛店。

▲消費滿額即贈送白色皮卡丘夜光鑰匙圈或超實用的寶可夢聯名BAGGU環保袋等精美好禮。

9月21日起更將陸續加碼開賣第二波話題商品，包含造型貼紙組、遊戲場景組以及多款百變怪變身模型等，喜歡寶可夢的朋友不妨把握這段快閃期間前往聖水洞踩點吧！

▲活動期間陸續開賣白色皮卡丘公仔與遊戲場景組等新品，寶可夢迷切勿錯過快閃期間。

▲快閃店採事前預約與現場候位登錄雙軌制，讓沒搶到預約的顧客也能到現場排隊入場。

Pokémon Pokopia概念店in MUSINSA快閃店資訊

活動期間：2026年9月12日（六）– 2026年9月29日（二）

事前預約營運：2026年9月12日（六）– 2026年9月20日（日）

現場候位營運：2026年9月21日（一）– 2026年9月29日（二）

營業時間：11:00 – 22:00

活動地點：MUSINSA MEGASTORE 聖水 1F（首爾特別市城東區聖水二路 62）

快閃店優惠活動

實體門市消費即隨機贈送貼紙2款。

消費滿3萬韓元贈送撕貼便條紙1份（每人限領1次）。

消費滿6萬韓元贈送白色皮卡丘夜光鑰匙圈1個（每人限領1次）。

消費滿10萬韓元隨機贈送 BAGGU 環保袋1款（共3款）。

9月21日開賣商品

造型貼紙組合②皮卡丘與白色皮卡丘

Pokopia遊戲場景組

Moncolle變身成人類的百變怪B

Moncolle白色皮卡丘

Moncolle變身成快龍的百變怪

Moncolle巨蔓藤博士

模型變身成拉普拉斯的百變怪

模型白色皮卡丘

模型變身成人類的百變怪A

寶可夢Moncolle MS百變怪

保溫瓶

鑄造金屬貼紙2款





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