港點吃到飽控必踩點！台北福華珍珠坊重磅回歸，平日再加碼滿千享88折

台北福華大飯店二樓的珍珠坊於9月15日至10月15日重磅展開試營運，推出平日單筆消費滿1,000元享88折優惠！經典招牌「粵菜港點任您選」同步回歸，更端出松露星斑卷、極品牛肋排等細膩新菜。資深編輯李維唐表示：「珍珠坊在40餘年港點粵菜底湧之上注入當代巧思，從11道工序的神級燒腩到手作蝦皇餃，極致火候與醬汁完美融合，是秋季絕不能錯過的頂級港味饗宴。」

台北福華大飯店二樓的珍珠坊在9月15日正式開啟試營運，端出松露星斑卷與極品牛肋排等超狂新菜，從9月15日至10月15日這段試營運期間，只要平日單筆消費滿1,000元就能直接爽拿88折優惠，喜歡澎湃港點跟精緻粵菜的朋友絕對要趕緊搶訂位。陪伴大家40多個年頭的珍珠坊，這次在優雅舒適的新空間裡優雅轉身，將頂級海鮮、極品肉質與靈魂醬汁優雅結合，帶給老饕們滿滿的儀式感。

▲這盤一端上桌簡直霸氣逼人！油亮透光的油雞、外皮酥脆的烤鴨，還有帶有蜜香的叉燒完美排開，每切片都厚實多汁，一次把珍珠坊最頂的港式燒臘精華全部打包進嘴裡。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理 ▲熱騰騰剛出蒸籠的黑金奶黃包，輕輕一剝開即有濃郁奶黃香氣四溢！黑色包皮Q彈有勁，與熱騰騰綿密甜香的奶黃餡完美融合，好吃又極具視覺衝擊感。 圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理

極品牛肋排與松露星斑卷，打造舌尖上的奢華饗宴

想要好好犒賞自己的時候，主廚葉晉誠特製的新菜絕對能帶來視覺與味覺的雙重享受。「極品牛肋排」嚴選美國Prime級第6至8節帶骨牛肋排，勻稱優雅的油花緊緊鎖在厚實肉質裡。先用港式古法細火慢滷讓醬香與辛香料徹底滲透肉理，再刷上特製醬汁入爐烤到香氣四翼。輕咬一口，外層焦香濃郁，裡頭肉質卻維持令人驚豔的柔嫩多汁，醇厚的牛肉脂香在口中迸發，簡直幸福感爆棚。

另一道充滿時尚質感的「松露星斑卷」，選用肉質極致細緻鮮甜的東星斑，溫柔包覆著吸滿鮮美魚湯精華的嫩豆腐，再淋上一層上湯慢火熬煮的濃郁松露醬。入嘴那一刻，先感受到東星斑的嫩滑鮮甜，隨後上湯的醇厚與松露的優雅幽香在舌尖蔓延開來，每一口都是1,890元的奢華極致享受。

▲紅豔優雅的整隻東星斑氣場超強！鮮嫩魚肉輕柔包覆著吸飽魚湯精華的嫩豆腐，淋上上湯慢熬的香濃松露醬，入口先是魚肉的滑嫩甜美，接著鬆軟豆腐與松露香氣在舌尖散開，口感細緻到讓人沉醉。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理



咬下會發出咔滋聲的神級脆皮燒腩，酸甜梅汁豬肋排解膩超開味

老饕們最愛的港式燒臘更是展現了師傅多年積攢的真功夫。這道看似簡單卻極考驗功力的「燒腩」，前後經過11道繁複工序，從醃製、風乾到掌控精準火候高溫燒製，步驟極為講究。剛上桌時熱氣繚繞，一口咬下，金黃酥脆的豬皮在耳膜響起清脆的咔滋聲，隨後化開的是柔嫩豐潤的肉質與剛剛好的油脂香氣，完全達到皮脆肉嫩且肥而不膩的神級口感。

如果喜歡偏酸甜爽口的風味，那一定要試試「梅汁豬肋排」。主廚特別選用古法醃製的溪頭紫蘇梅搭配山楂熬成酸甜果香醬汁，完整包裹在台灣豬肋排上。清爽的紫蘇梅香平衡了肉質的豐厚脂香，吃起來超級開味，也是桌上讓人忍不住一支接一支拿不停的美味選擇。

▲看這個金黃誘人的烤皮就知道厲害！經過11道繁複工序高溫烘烤的極品燒腩，外皮酥脆到咬下咔滋響，裡頭五花肉肥瘦相間，油脂香甜完全不膩口。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理

港點吃到飽熱鬧回歸，熱騰騰蝦皇餃與經典甜品一次滿足

大家最期待、氣氛最熱鬧的「粵菜港點任您選」吃到飽也在試營運期間同步強勢回歸。週一至週五成人每位1,250元，週六至週日成人每位1,550元，55歲（含）以上的長輩還享有週一至週五1,150元、週六至週日1,300元的專屬優惠價。經典招牌「福華蝦皇餃」展現了傳承多年的手作質感，拿捏得剛剛好的晶瑩薄皮包裹著飽滿內餡，剛出蒸籠時煙霧繚繞，咬下時Q彈透亮且蝦仁鮮汁四溢。

除了精緻手作港點，桌上還有許多豐富的熱炒與炸物可以無限點用。「塔香羔羊肉」用九層塔的特有香氣襯托出羊肉的嫩口；「南乳炸雞翅」外皮金黃酥脆，肉質多汁且帶有南乳的醇厚鹹香；「茄汁鮮大蝦」則用酸甜沾醬裹著鮮甜大蝦，吃起來特別爽口。最後再用滑嫩清爽的「杏仁凍豆腐」、香脆迷人的「銀絲炸春捲」或是鮮香飽滿的「蟹黃燒賣」畫下完美句點。不論是下班後的閨蜜小聚，還是週末全家人的歡樂聚餐，都能在滿桌蒸籠熱氣中感受到最溫暖、最歡樂的港式飲茶氛圍。

▲蒸籠一打開煙霧繚繞超誘人！從晶瑩剔透的蝦皇餃、奢華鮑魚燒賣、黑金奶黃包到入味的鳳爪，滿滿一桌熱騰騰手作港點吃到飽，港飲控準備開吃。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理









台北福華大飯店「粵菜港點任您選」吃到飽收費與優惠

試營運限定優惠與消費折扣

9月15日至10月15日試營運期間，平日單筆消費滿1,000元享88折優惠。

9月25日、9月28日及10月9日不適用滿千88折優惠。

本活動不得與其他優惠、餐券或票券合併使用；逾期餐券可依票面金額折抵現金使用。

「粵菜港點任您選」吃到飽收費與優惠

週一至週五：成人1,250元 / 兒童625元（需另加10%服務費）。

週六至週日：成人1,550元 / 兒童775元（需另加10%服務費）。

55歲（含）以上資深優惠：週一至週五1,150元 / 週六至週日1,300元（已含10%服務費，農曆春節期間不適用）。

茶資費用另計：每位90元（另加10%服務費）。

營業時間與最後點餐時間

每日供應午晚餐。

午餐時段：11:30–14:30（最後點餐時間：14:00）。

晚餐時段：17:30–21:30（最後點餐時間：21:00）。

餐廳地址與訂位資訊

開放訂位日期：9月15日起。

餐廳地址：台北市仁愛路三段160號2樓（台北福華大飯店珍珠坊）。

訂位專線：02-2326-7426。

除了台北福華「粵菜港點任您選」吃到飽活動之外，還有那些不能錯過的必吃美食

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