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港點吃到飽控必踩點！台北福華珍珠坊重磅回歸，平日再加碼滿千享88折

台北福華珍珠坊台北港點吃到飽推薦珍珠坊試營運優惠粵菜港點任您選
2026-09-16 13:18文字：編輯 李維唐 圖片提供:台北福華珍珠坊
編輯 李維唐

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台北福華大飯店二樓的珍珠坊於9月15日至10月15日重磅展開試營運，推出平日單筆消費滿1,000元享88折優惠！經典招牌「粵菜港點任您選」同步回歸，更端出松露星斑卷、極品牛肋排等細膩新菜。資深編輯李維唐表示：「珍珠坊在40餘年港點粵菜底湧之上注入當代巧思，從11道工序的神級燒腩到手作蝦皇餃，極致火候與醬汁完美融合，是秋季絕不能錯過的頂級港味饗宴。」

台北福華大飯店二樓的珍珠坊在9月15日正式開啟試營運，端出松露星斑卷與極品牛肋排等超狂新菜，從9月15日至10月15日這段試營運期間，只要平日單筆消費滿1,000元就能直接爽拿88折優惠，喜歡澎湃港點跟精緻粵菜的朋友絕對要趕緊搶訂位。陪伴大家40多個年頭的珍珠坊，這次在優雅舒適的新空間裡優雅轉身，將頂級海鮮、極品肉質與靈魂醬汁優雅結合，帶給老饕們滿滿的儀式感。

▲這盤一端上桌簡直霸氣逼人！油亮透光的油雞、外皮酥脆的烤鴨，還有帶有蜜香的叉燒完美排開，每切片都厚實多汁，一次把珍珠坊最頂的港式燒臘精華全部打包進嘴裡。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理
▲這盤一端上桌簡直霸氣逼人！油亮透光的油雞、外皮酥脆的烤鴨，還有帶有蜜香的叉燒完美排開，每切片都厚實多汁，一次把珍珠坊最頂的港式燒臘精華全部打包進嘴裡。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理
▲熱騰騰剛出蒸籠的黑金奶黃包，輕輕一剝開即有濃郁奶黃香氣四溢！黑色包皮Q彈有勁，與熱騰騰綿密甜香的奶黃餡完美融合，好吃又極具視覺衝擊感。 圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理
▲熱騰騰剛出蒸籠的黑金奶黃包，輕輕一剝開即有濃郁奶黃香氣四溢！黑色包皮Q彈有勁，與熱騰騰綿密甜香的奶黃餡完美融合，好吃又極具視覺衝擊感。 圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理

極品牛肋排與松露星斑卷，打造舌尖上的奢華饗宴

想要好好犒賞自己的時候，主廚葉晉誠特製的新菜絕對能帶來視覺與味覺的雙重享受。「極品牛肋排」嚴選美國Prime級第6至8節帶骨牛肋排，勻稱優雅的油花緊緊鎖在厚實肉質裡。先用港式古法細火慢滷讓醬香與辛香料徹底滲透肉理，再刷上特製醬汁入爐烤到香氣四翼。輕咬一口，外層焦香濃郁，裡頭肉質卻維持令人驚豔的柔嫩多汁，醇厚的牛肉脂香在口中迸發，簡直幸福感爆棚。

另一道充滿時尚質感的「松露星斑卷」，選用肉質極致細緻鮮甜的東星斑，溫柔包覆著吸滿鮮美魚湯精華的嫩豆腐，再淋上一層上湯慢火熬煮的濃郁松露醬。入嘴那一刻，先感受到東星斑的嫩滑鮮甜，隨後上湯的醇厚與松露的優雅幽香在舌尖蔓延開來，每一口都是1,890元的奢華極致享受。

▲紅豔優雅的整隻東星斑氣場超強！鮮嫩魚肉輕柔包覆著吸飽魚湯精華的嫩豆腐，淋上上湯慢熬的香濃松露醬，入口先是魚肉的滑嫩甜美，接著鬆軟豆腐與松露香氣在舌尖散開，口感細緻到讓人沉醉。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理
▲紅豔優雅的整隻東星斑氣場超強！鮮嫩魚肉輕柔包覆著吸飽魚湯精華的嫩豆腐，淋上上湯慢熬的香濃松露醬，入口先是魚肉的滑嫩甜美，接著鬆軟豆腐與松露香氣在舌尖散開，口感細緻到讓人沉醉。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理

咬下會發出咔滋聲的神級脆皮燒腩，酸甜梅汁豬肋排解膩超開味

老饕們最愛的港式燒臘更是展現了師傅多年積攢的真功夫。這道看似簡單卻極考驗功力的「燒腩」，前後經過11道繁複工序，從醃製、風乾到掌控精準火候高溫燒製，步驟極為講究。剛上桌時熱氣繚繞，一口咬下，金黃酥脆的豬皮在耳膜響起清脆的咔滋聲，隨後化開的是柔嫩豐潤的肉質與剛剛好的油脂香氣，完全達到皮脆肉嫩且肥而不膩的神級口感。

如果喜歡偏酸甜爽口的風味，那一定要試試「梅汁豬肋排」。主廚特別選用古法醃製的溪頭紫蘇梅搭配山楂熬成酸甜果香醬汁，完整包裹在台灣豬肋排上。清爽的紫蘇梅香平衡了肉質的豐厚脂香，吃起來超級開味，也是桌上讓人忍不住一支接一支拿不停的美味選擇。

▲看這個金黃誘人的烤皮就知道厲害！經過11道繁複工序高溫烘烤的極品燒腩，外皮酥脆到咬下咔滋響，裡頭五花肉肥瘦相間，油脂香甜完全不膩口。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理
▲看這個金黃誘人的烤皮就知道厲害！經過11道繁複工序高溫烘烤的極品燒腩，外皮酥脆到咬下咔滋響，裡頭五花肉肥瘦相間，油脂香甜完全不膩口。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理

港點吃到飽熱鬧回歸，熱騰騰蝦皇餃與經典甜品一次滿足

大家最期待、氣氛最熱鬧的「粵菜港點任您選」吃到飽也在試營運期間同步強勢回歸。週一至週五成人每位1,250元，週六至週日成人每位1,550元，55歲（含）以上的長輩還享有週一至週五1,150元、週六至週日1,300元的專屬優惠價。經典招牌「福華蝦皇餃」展現了傳承多年的手作質感，拿捏得剛剛好的晶瑩薄皮包裹著飽滿內餡，剛出蒸籠時煙霧繚繞，咬下時Q彈透亮且蝦仁鮮汁四溢。

除了精緻手作港點，桌上還有許多豐富的熱炒與炸物可以無限點用。「塔香羔羊肉」用九層塔的特有香氣襯托出羊肉的嫩口；「南乳炸雞翅」外皮金黃酥脆，肉質多汁且帶有南乳的醇厚鹹香；「茄汁鮮大蝦」則用酸甜沾醬裹著鮮甜大蝦，吃起來特別爽口。最後再用滑嫩清爽的「杏仁凍豆腐」、香脆迷人的「銀絲炸春捲」或是鮮香飽滿的「蟹黃燒賣」畫下完美句點。不論是下班後的閨蜜小聚，還是週末全家人的歡樂聚餐，都能在滿桌蒸籠熱氣中感受到最溫暖、最歡樂的港式飲茶氛圍。

▲蒸籠一打開煙霧繚繞超誘人！從晶瑩剔透的蝦皇餃、奢華鮑魚燒賣、黑金奶黃包到入味的鳳爪，滿滿一桌熱騰騰手作港點吃到飽，港飲控準備開吃。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理
▲蒸籠一打開煙霧繚繞超誘人！從晶瑩剔透的蝦皇餃、奢華鮑魚燒賣、黑金奶黃包到入味的鳳爪，滿滿一桌熱騰騰手作港點吃到飽，港飲控準備開吃。圖／台北福華大飯店提供；窩客島整理



台北福華大飯店「粵菜港點任您選」吃到飽收費與優惠

試營運限定優惠與消費折扣

  • 9月15日至10月15日試營運期間，平日單筆消費滿1,000元享88折優惠。  
  • 9月25日、9月28日及10月9日不適用滿千88折優惠。  
  • 本活動不得與其他優惠、餐券或票券合併使用；逾期餐券可依票面金額折抵現金使用。  

「粵菜港點任您選」吃到飽收費與優惠

  • 週一至週五：成人1,250元 / 兒童625元（需另加10%服務費）。  
  • 週六至週日：成人1,550元 / 兒童775元（需另加10%服務費）。  
  • 55歲（含）以上資深優惠：週一至週五1,150元 / 週六至週日1,300元（已含10%服務費，農曆春節期間不適用）。  
  • 茶資費用另計：每位90元（另加10%服務費）。  

營業時間與最後點餐時間

每日供應午晚餐。  

  • 午餐時段：11:30–14:30（最後點餐時間：14:00）。  
  • 晚餐時段：17:30–21:30（最後點餐時間：21:00）。  

餐廳地址與訂位資訊

開放訂位日期：9月15日起。  
餐廳地址：台北市仁愛路三段160號2樓（台北福華大飯店珍珠坊）。  
訂位專線：02-2326-7426。

除了台北福華「粵菜港點任您選」吃到飽活動之外，還有那些不能錯過的必吃美食

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