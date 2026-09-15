咒術迴戰快閃店在永康街！咒術迴戰限定周邊滿額送特典，五條悟立牌打卡點必拍

咒術迴戰快閃店在東門永康街！虎杖悠仁、五條悟西裝立牌打卡點，必收限定咒術迴戰周邊，編輯鄭亦庭表示：咒術粉衝永康街，滿額送特典。

咒術迴戰快閃店在東門永康街！日本人氣動漫《咒術迴戰》手遊《咒術迴戰：幻影夜行》即日起於凱岩咖啡永康店推出期間限定快閃店，現場打造虎杖悠仁、五條悟等西裝造型人形立牌打卡點，更推出多款限定周邊，滿額還送印章壓克力立牌特典，咒術迷快衝永康街咒術迴戰快閃店朝聖打卡、買周邊。



▲東門站咒術迴戰快閃店！即日起在永康街快閃至10/11，限定周邊、打卡點一次看。(攝影：鄭亦庭



▲咒術迴戰快閃店！於凱岩咖啡永康店推出期間限定快閃店，限定周邊粉絲必收。(攝影：鄭亦庭)





咒術迴戰角色立牌打卡點必拍

▲咒術迴戰快閃店打卡點！造虎杖、伏黑、釘崎、五條悟立牌打卡點必拍，(攝影：鄭亦庭)





咒術迴戰快閃店限定周邊

▲咒術迴戰快閃店周邊！開賣1.5 週年紀念禮盒、水杯杯墊組、ID卡玩偶包吊飾等周邊。(攝影：鄭亦庭)





咒術迴戰快閃店限定特典

▲咒術迴戰快閃店限定特典！單筆消費滿650元可獲得隨機1款「印章壓克力立牌」。(攝影：鄭亦庭)



▲咒術迴戰快閃店周邊！開賣1.5 週年紀念禮盒、水杯杯墊組、ID卡玩偶包吊飾等周邊。(攝影：鄭亦庭)





《咒術迴戰 幻影夜行》× Cayenne Café 期間限定快閃店 活動資訊

咒術迴戰幻影夜行快閃店 限定特典資訊

咒術迴戰幻影夜行快閃店 來店打卡活動資訊

超人氣動漫台北展覽別錯過

咒術迴戰幻影夜行快閃店即日起於凱岩咖啡永康店登場，門口柵欄處就有Q 版角色們迎接，庭園更打造虎杖、伏黑、五條悟與釘崎的角色立牌，讓粉絲與身穿西裝、禮服的角色們近距離合照，店內也設有咒術迴戰主題佈景，活動期間拍攝店內任一布景並完成打卡，即可免費領取《咒術迴戰：幻影夜行》限定遊戲禮包代碼小卡，玩家們千萬別錯過。咒術迴戰快閃店現場開賣多款限定周邊，包含鐵粉必收的1.5週年紀念禮盒、實體店限定碗盤組，另外也有懷玉・玉折滑鼠墊、手機掛繩、ID卡玩偶包吊飾、餐具組與水杯杯墊組等實用周邊，盲抽系周邊則推出盒玩角色徽章、遇水變色明信片、壓克力撲克牌，以及虎杖悠仁與五條悟個人款角色徽章，咒術粉快來快閃店試手氣。咒術迴戰幻影夜行快閃店也推出限定特典，只要來店購買任一商品，都免費送你商品折頁1份、主題紙袋 ，而單筆訂單滿650元，則隨機贈送1款「印章壓克力立牌」，單筆滿4550元，可以直接集齊全套7款，粉絲趕緊把握機會衝永康街咒術迴戰快閃店收集。活動地點：Cayenne Café凱岩咖啡永康店(台北市大安區金華街243巷27號)活動期間：即日起－2026/10/11(日)營業時間：11:00－20:001、購買即送：每筆訂單贈送1份商品折頁及1個主題紙袋。2、印章壓克力立牌滿額贈特典：單筆訂單滿650元，將隨機贈送1款，滿4,550元，將贈送全套7款。※以上特典數量有限，送完為止。※限定特典與碗盤組為本次活動專屬，活動結束後不會再另行發售。主題店舉辦期間，拍攝店內任一布景，並tag #JJKPP #幻影夜行全球舖 上傳至社群平台，即可領取遊戲限定禮包代碼小卡，數量有限，送完為止。

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▲東門站咒術迴戰快閃店！即日起在永康街快閃至10/11，限定周邊、打卡點一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲東門站咒術迴戰快閃店！即日起在永康街快閃至10/11，限定周邊、打卡點一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲東門站咒術迴戰快閃店！即日起在永康街快閃至10/11，限定周邊、打卡點一次看。(攝影：鄭亦庭)

