咒術迴戰快閃店在永康街！咒術迴戰限定周邊滿額送特典，五條悟立牌打卡點必拍

咒術迴戰快閃店在東門永康街！虎杖悠仁、五條悟西裝立牌打卡點，必收限定咒術迴戰周邊，編輯鄭亦庭表示：咒術粉衝永康街，滿額送特典。
咒術迴戰快閃店在東門永康街！日本人氣動漫《咒術迴戰》手遊《咒術迴戰：幻影夜行》即日起於凱岩咖啡永康店推出期間限定快閃店，現場打造虎杖悠仁、五條悟等西裝造型人形立牌打卡點，更推出多款限定周邊，滿額還送印章壓克力立牌特典，咒術迷快衝永康街咒術迴戰快閃店朝聖打卡、買周邊。
咒術迴戰角色立牌打卡點必拍咒術迴戰幻影夜行快閃店即日起於凱岩咖啡永康店登場，門口柵欄處就有Q 版角色們迎接，庭園更打造虎杖、伏黑、五條悟與釘崎的角色立牌，讓粉絲與身穿西裝、禮服的角色們近距離合照，店內也設有咒術迴戰主題佈景，活動期間拍攝店內任一布景並完成打卡，即可免費領取《咒術迴戰：幻影夜行》限定遊戲禮包代碼小卡，玩家們千萬別錯過。
咒術迴戰快閃店限定周邊咒術迴戰快閃店現場開賣多款限定周邊，包含鐵粉必收的1.5週年紀念禮盒、實體店限定碗盤組，另外也有懷玉・玉折滑鼠墊、手機掛繩、ID卡玩偶包吊飾、餐具組與水杯杯墊組等實用周邊，盲抽系周邊則推出盒玩角色徽章、遇水變色明信片、壓克力撲克牌，以及虎杖悠仁與五條悟個人款角色徽章，咒術粉快來快閃店試手氣。
咒術迴戰快閃店限定特典咒術迴戰幻影夜行快閃店也推出限定特典，只要來店購買任一商品，都免費送你商品折頁1份、主題紙袋 ，而單筆訂單滿650元，則隨機贈送1款「印章壓克力立牌」，單筆滿4550元，可以直接集齊全套7款，粉絲趕緊把握機會衝永康街咒術迴戰快閃店收集。
《咒術迴戰 幻影夜行》× Cayenne Café 期間限定快閃店 活動資訊活動地點：Cayenne Café凱岩咖啡永康店(台北市大安區金華街243巷27號)
活動期間：即日起－2026/10/11(日)
營業時間：11:00－20:00
咒術迴戰幻影夜行快閃店 限定特典資訊1、購買即送：每筆訂單贈送1份商品折頁及1個主題紙袋。
2、印章壓克力立牌滿額贈特典：單筆訂單滿650元，將隨機贈送1款，滿4,550元，將贈送全套7款。
※以上特典數量有限，送完為止。
※限定特典與碗盤組為本次活動專屬，活動結束後不會再另行發售。
咒術迴戰幻影夜行快閃店 來店打卡活動資訊主題店舉辦期間，拍攝店內任一布景，並tag #JJKPP #幻影夜行全球舖 上傳至社群平台，即可領取遊戲限定禮包代碼小卡，數量有限，送完為止。
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