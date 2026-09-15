學生站出來！麥當勞熱血行動9月15日重磅開跑，捐血換免費大麥克，搶限量奶昔大哥絨毛零錢包看這篇

開學季最狂好康盛事登場！台灣麥當勞攜手台灣血液基金會啟動麥當勞熱血行動，9月15日起巡迴全台111所大專院校，捐血就送大麥克貴賓券，首捐再贈奶昔大哥圓形絨毛零錢包與金選美式咖啡貴賓券。資深編輯李維唐表示：「企業公益結合青年流行飲食，能有效提高首捐意願，帶動年輕世代關注青年血源缺口問題。」

開學季最讓大學生期待的澎湃活動熱鬧登場！一年一度的「麥當勞熱血行動」於2026年9月15日正式開跑，只要在全台111所大專院校挽袖捐血，就能免費兌換招牌美味「大麥克」，首捐族還能加碼帶走超萌限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」與「金選美式咖啡」。快揪同學一起衝校園捐血車，用滿滿熱血換取經典美食與質感周邊！

▲捐血就能免費爽嗑大麥克、喝美式咖啡，首次捐血還能加碼把這款超可愛的奶昔大哥零錢包帶回家。圖／麥當勞提供；窩客島整理



全台111所大學熱血巡迴！捐血免費爽嗑經典大麥克

這次麥當勞熱血行動自9月15日起盛大持續至10月31日，行動捐血車將巡迴全台111所指定大專院校。凡是在活動期間於指定校園成功捐血250c.c.，就能直接獲贈「大麥克貴賓券」乙張，而且贈送張數可以累計。剛出爐的雙層純牛肉搭配香濃起司與獨家醬汁，夾在雙層芝麻麵包裡咬下，肉汁與醬香在口中迸發，絕對是捐完血補充能量的至高享受。

▲雙層牛肉配上香濃起司與獨家醬汁，一口咬下超級滿足，捐完血就是要吃大麥克補充熱量才過癮。圖／麥當勞提供；窩客島整理

首捐族專屬限量福利！奶昔大哥絨毛零錢包與美式咖啡免費拿

除了招牌大麥克之外，今年特別為第一次捐血的新人準備了超有誠意的應援好禮。每間校園前50名完成人生首次捐血的幸運兒，就能額外獲得驚喜禮包，內含限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個與「金選美式咖啡貴賓券」乙張。經典紫色奶昔大哥化身蓬鬆柔軟的手感零錢包，掛在包包上隨時散發潮流可愛感，搭配一杯香純濃郁的美味美式咖啡，瞬間開啓美好的校園一天。

▲就是這款奶昔大哥圓形絨毛零錢包！手感摸起來蓬鬆柔軟，搭配奶昔大哥招牌微笑簡直療癒感爆棚。圖／麥當勞提供；窩客島整理 ▲就是這款奶昔大哥圓形絨毛零錢包！手感摸起來蓬鬆柔軟，搭配奶昔大哥招牌微笑簡直療癒感爆棚。圖／麥當勞提供；窩客島整理

攜手血液基金會挹注新血！六年深耕校園傳遞愛心

根據台灣血液基金會統計，受到高齡化與少子女化影響，20歲以下捐血人次在10年間下滑了57%，青年血源缺口需要大家共同關注。邁入第6年的麥當勞熱血行動已經在校園累計募集超過110,370袋熱血，並幫助超過24,406位青年完成人生首捐。平均全台每位24歲以下的首捐者中，就有一位是受到麥當勞熱血號召。透過把美味餐點與公益愛心相互結合，讓捐血成為年輕世代展現自我與愛護社會的潮流生活態度。

▲開學季相約同學一起挽袖獻愛心，大麥克跟美味咖啡通通有，捐血救人又能順便犒賞自己的肚子。圖／麥當勞提供；窩客島整理



活動時間與兌換細節整理

為了讓大家有充裕時間享用美食，本次發放的貴賓券使用期限特別延長至2026年12月15日。全台111所合作校園的捐血車具體巡迴時間，請以台灣血液基金會官網公告為準。熱血好禮數量有限送完為止，趕緊鎖定自己學校的捐血場次，一起熱血挽袖吃大麥克。

▲早上來一杯熱騰騰的 McCafé 金選美式咖啡，香醇濃郁的口感直接幫你點亮一整天的好心情。圖／麥當勞提供；窩客島整理

2026年麥當勞熱血行動

活動期間：2026年9月15日至2026年10月31日

活動地點：全台111所指定大專院校校園捐血站點

主辦單位：台灣麥當勞、台灣血液基金會

捐血好禮內容

全體捐血好禮：至全台指定校園捐血一袋（250c.c.），即可獲得「大麥克貴賓券」乙張（可累計）。

首捐族限定加碼禮：每校前50名首次捐血者，可再獲贈限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個與「金選美式咖啡貴賓券」乙張。

注意事項與兌換規範

數量限制：「大麥克貴賓券」、「金選美式咖啡貴賓券」及「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」數量有限，贈完為止。

票券有效期限：貴賓券使用期限至2026年12月15日止。

場次查詢：實際捐血場次時間與全台合作捐血地點，依台灣血液基金會官網公告為主。

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