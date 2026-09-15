週末就該好好享受！從咖啡、美食到說走就走的旅行　耀金卡串起質感生活提案

週末的快樂，有時候真的不用安排得太複雜。一杯 Starbucks 開啟悠閒早晨，不想出門就用 Uber Eats 點份喜歡的美食；傍晚再約朋友吃飯、喝一杯，聊著聊著，甚至可能突然決定：「不然下個週末出去玩？」打開 Klook 找行程、上 Expedia 看住宿，一趟說走就走的小旅行，就這樣從日常裡慢慢成形。



▲從咖啡、美食到說走就走的旅行，美國運通耀金卡串起質感生活提案

週末先從一杯咖啡開始！Starbucks、Uber Eats讓日常多點小確幸

忙了一整週，週末最幸福的事，可能只是終於不用趕著出門。睡到自然醒，到 Starbucks 買杯習慣的咖啡，找個舒服的位置慢慢喝；或者乾脆待在家，打開 Uber Eats 點份想吃很久的早午餐，把時間留給追劇、打電動，或單純什麼都不做。看似沒有特別安排，其實也是一種屬於週末的儀式感。美國運通耀金卡也把生活禮遇帶進這些熟悉的日常，無論出門喝杯咖啡，還是在家享受美食，都能讓原本的週末小確幸再多一點回饋。



Starbucks｜週末咖啡時光也有小確幸

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※本活動僅適用於指定星巴克門市，部分商場、百貨及複合型廣場門市恕不列入，詳細適用門市以注意事項公告為準。

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▲週末來杯星巴克咖啡，為自己打造專屬的ME Time時光 ( 圖 / Starbucks Taiwan官網 )

▲ 一早醒來還在糾結吃甚麼？打開Uber Eats 點份想吃很久的早午餐 ( 圖 / Uber Eats 官網 )

優惠期間：2026/07/28 - 2027/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：活動網站登錄後，以美國運通耀金卡於 Uber Eats 以新台幣結帳，每月單筆消費簽單金額滿 NT$250（含）以上，可獲 NT$50 刷卡金回饋乙次，單月回饋上限 NT$100。

好友聚會不只吃頓飯！CÉ LA VI Taipei讓週末夜晚更有氣氛

週末到了晚上，當然也少不了和朋友好好聚一聚。位於微風南山48樓的 CÉ LA VI Taipei，將高空城市景觀、餐飲與夜生活結合，餐飲以現代韓式料理為主軸，重新詮釋經典韓式風味，搭配適合多人分享的用餐方式，從料理、甜點到特色飲品都有不同選擇。無論是好友久違聚餐、生日慶祝，還是兩人約會，都能在美食與台北城市夜景相伴下，把一頓晚餐慢慢延續成愜意的夜晚，替難得的週末相聚多添一點氣氛。



▲與三五好友相聚，到CÉ LA VI Taipei讓週末夜晚更有氣氛 ( 圖 / CÉ LA VI Taipei 官網 )

地址：臺北市信義區松智路17號48樓優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：於 CÉ LA VI Taipei 消費享85折優惠※不限平假日，全時段皆適用

聚餐聊到下一趟旅行！Klook、Expedia把旅行靈感變成真的

和朋友聚餐最容易發生的事，就是聊著聊著突然有人問：「下次要不要一起出去玩？」從原本只是交換最近的旅行清單，到開始拿出手機查目的地、看行程與住宿，一趟旅行往往就是這樣成形。現在從週末小旅行到海外度假，都能透過 Klook、Expedia 等旅遊平台完成不同階段的行程規劃；美國運通耀金卡也將生活禮遇延伸到旅行準備，讓一時興起的旅行念頭，多一點真的出發的理由。



Klook｜旅行體驗開始安排

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▲決定和朋友來場說走就走的旅行，打開 Klook 找行程 ( 圖 / Klook官網 )

▲無論是想要民宿或是景觀飯店，通通讓Expedia包辦你的各種住宿需求

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旅行計畫成形就出發！台北漢來大飯店把週末切換成度假模式

從一句「下次要不要出去玩？」開始找行程、看住宿，原本聊天時冒出的旅行念頭，也一步步變成真正的出發計畫。位於南港的台北漢來大飯店，鄰近南港展覽館與交通樞紐，不論安排台北 Staycation，或結合周邊展覽、活動來趟城市小旅行，都能輕鬆展開行程。偶爾不必把景點排得滿滿，睡到自然醒、悠閒吃頓早餐，把入住飯店也當成旅行的一部分，反而更能讓自己從忙碌日常切換成度假模式。



▲馬上出發吧！來到台北漢來大飯店立刻把週末切換成度假模式

地址：臺北市南港區經貿一路168號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：住宿指定房型享優惠價 NT$3,300 起

把喜歡的日常串起來，就是自己的質感生活

所謂好好生活，不一定非得等到一場精心規劃的大旅行。有時候是一杯喜歡的咖啡、一頓不用自己準備的美食，也可能是和朋友聚餐時突然冒出的旅行念頭。從平常的小確幸到真正出發旅行，當這些喜歡的事情慢慢串在一起，也就成了屬於自己的生活方式。



美國運通耀金卡集結餐飲、旅宿與生活禮遇，除了 Starbucks、Uber Eats、Klook 及 Expedia 等指定消費登錄享刷卡金優惠，全台24間五星飯店餐廳2人用餐享5折起、逾百間指定餐廳85折起，指定五星飯店住宿則享 NT$3,300 起優惠。新申辦美國運通耀金卡，首刷禮可選最高 NT$7,000 刷卡金或20,000點會員酬賓積分。



不用為了優惠特別改變原本的生活，而是讓每天本來就會發生的消費，多一點回饋與選擇。從一杯咖啡、一場聚餐到下一趟旅行，把小確幸留在日常，也替每一次想要好好享受生活的時刻，多留一點值得期待的空間。



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