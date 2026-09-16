今年中秋去哪烤肉？雙北11處河濱公園開放野炊，開放地點、連假加開時段一次看

編輯王瀅瀅表示，大家開心烤肉之餘也記得注意安全，垃圾也記得不落地隨手帶走喔。

中秋佳節將至，對於許多民眾來說，相約親朋好友在戶外一邊賞月一邊享受炭烤美食，早已是不可或缺的應景儀式。今年115年中秋連假自9月25日至9月28日共計三天，雙北兩市總計開放了11處河濱公園供民眾進行烤肉與野炊活動。雙北主管機關也特別在現場增派清潔人力進行垃圾載運，並安排保安巡邏以維持現場秩序，提醒前往的民眾留意周遭安全公告與相關規範。

▲115年中秋連假即將到來，雙北兩市今年特別開放11處河濱公園供民眾賞月烤肉。

除了常設四處，台北市連假僅加開「一處」開放烤肉

因應台北市訂定淨零排放管理自治條例，為了減少溫室氣體排放與大量垃圾對環境的負擔，台北市近幾年已大幅縮減中秋節特別開放區域，僅保留少數指定地點。平時常設開放的4處場地包括大佳河濱公園（10號門旁高速公路橋下廣場）、華中河濱公園（華中橋下自行車道北側橋孔指定區）、道南河濱公園（左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場），以及成美右岸河濱公園（原麥帥一橋下因施工改至下游200公尺處之麥帥二橋下）。

中秋連假期間，則僅額外加開大佳河濱公園的大直橋下指定區，開放時間從連假前一日17時一路延伸至連假最後一日24時止。相關單位也特別提醒，巡查人員將加強巡邏，若在未開放時段或區域違規烤肉、野炊，將依公園管理自治條例開罰新台幣2,400元至6,000元，民眾切勿以身試法。

▲台北市落實減碳政策大幅縮減烤肉區域，平時僅常設4處河濱公園橋下指定區。中秋連假僅額外加開大佳河濱公園大直橋下。

新北市6河濱公園開放烤肉，照明水源設施超齊全

新北市今年則特別針對中秋節連假期間，開放6處河濱公園野炊場地。除了常態開放的鹿角溪原住民主題部落公園外，還包括中山橋原住民主題園區、八里文化公園、陽光橋下右岸萊茵公園、光復橋下光復賞鳥河濱公園以及永和福和橋下指定區。

這些場地周邊大多設有景廁水源、夜間照明、停車位、座椅與自動販賣機等設施，並增派清潔人力與保安巡邏以維護秩序。官方同時呼籲民眾，烤肉時切勿直接在地面或設施物上生火，亦不可影響行人與自行車通行，活動結束後應確實將垃圾整理並攜至集中點，共同維護環境清潔與公共安全。

▲新北市於中秋節連假期間開放6處河濱野炊場地，周邊設有夜間照明與景廁水源相當便利。

雙北開放烤肉地點

台北市（5處）：

大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場（常設開放）

華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區（常設開放）

道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場（常設開放）

成美右岸河濱公園：麥帥二橋下/麥帥一橋下游200公尺處（常設開放）

大佳河濱公園：大直橋下指定區（中秋假期加開）

開放時間：115年9月24日17時至9月28日24時

新北市（6處）：

鹿角溪原住民主題部落公園（常設開放）

中山橋原住民主題園區

八里文化公園

陽光橋下右岸萊茵公園

光復橋下光復賞鳥河濱公園

永和福和橋下

開放時間：115年9月25日至9月28日每日上午10時至晚間10時







中秋除了烤肉也要大吃大喝

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