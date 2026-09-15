信義區宵夜加一！ATT叼貓麻辣烤魚5折優惠、菜單先看，白飯、水果冰吃到飽

編輯 鄭雅之 表示：信義區就能吃到麻辣烤魚！開幕有5折優惠要先衝～

台北信義區宵夜美食再加一！全新品牌「叼貓 麻辣烤魚」正式插旗ATT 4 FUN 6樓，打破傳統川菜館的嚴肅感，將經典川渝風味與電音派對圓滿結合，打造專屬ATT年輕人的用餐新選擇。歡慶開幕更推出搶先試營運7折與開幕首三日烤魚5折等超狂優惠，打卡再送解辣神器，成為近期最吸睛的美食聚餐首選。



▲吸滿川味麻辣湯頭精華的特製豆腐，口感綿密入味，是品嚐麻辣烤魚時不可或缺的絕配。(攝影：鄭雅之)

▲深受年輕族群與甜食控喜愛的起司烤地瓜，濃郁牽絲起司包裹綿密地瓜，鹹甜交織的誘人風味超治癒。(攝影：鄭雅之)





7款烤魚任選！連不辣的也有

主廚將傳統川香底蘊重新調配，針對不同口味需求研發出7種特色烤魚。嗜辣老饕首推極具麻香層次的「油潑麻辣」與香氣濃郁的「香辣孜然」，想感受清香麻感則不能錯過「香辣藤椒」與「翡翠青椒」，又或是微辣版本的「酸辣百香」帶有淡淡果香清爽解膩。針對完全不敢吃辣的朋友，店家特別準備濃郁的「黃金蒜蓉」與溫和酸甜的「番茄果香」，多款湯底完美襯托出鱸魚的鮮甜滋味。每道烤魚都有一尾新鮮鱸魚、黑豆腐和任選兩款配料。



▲叼貓麻辣烤魚一次推出7種靈魂湯頭風味，無論是重口味愛好者還是不吃辣的顧客，都能找到最適合自己的烤魚風味。(攝影：鄭雅之)





超唰嘴特色烤串！水果冰棒無限放題

除了主打的靈魂烤魚之外，店內的熟食系列同樣令人驚豔。剛上桌就香氣四溢的「叼味烤肉串」與軟嫩鹹香的「香蔥烤豆腐」，絕對是下酒聊天不可或缺的熱門首選。喜歡甜食的人更是大推牽絲版「起司烤地瓜」，鹹甜交織超誘人。最讓人驚喜的是店內還特別提供獨家製作的水果冰棒免費自取吃到飽，解辣又消暑，讓整桌澎湃菜色吃起來更加過癮。



▲特色熟食叼味烤肉串撒滿特製辛香料，鹹香唰嘴超對味，是搭配麻辣烤魚與好友聚會下酒的最佳選擇。(攝影：鄭雅之)





開幕三天烤魚下殺5折

好康優惠直接幫大家打包好，店家於9月18日開幕首三日推出招牌烤魚限時5折激殺折扣，打卡免費贈送2000毫升巨無霸解辣神器。9月18日開幕當天更邀請韓籍啦啦隊女神河智媛與禹洙漢親臨現場，夜晚還有熱辣DJ妖嬌與貓系DJ阿喵帶來精彩電音表演，甚至加入會員與當日壽星還有專屬折扣及好禮可以免費拿。



▲不吃辣老饕最愛的黃金蒜蓉烤魚，蒜蓉香氣濃郁不膩口，搭配細緻鱸魚肉讓大人小孩都能一口接一口。(攝影：鄭雅之)

▲凡至叼貓麻辣烤魚內用餐點，即可享用獨家製作的水果冰棒免費自取吃到飽，解辣消暑一次滿足。(攝影：鄭雅之)

叼貓麻辣烤魚 試營運優惠

日期：9月14日至9月16日，17點00分至22點00分

內容：ATT會員2人以上同行用餐享7折，每日限量50組





叼貓 麻辣烤魚 開幕優惠

日期：9月18日至9月20日

活動內容：7種招牌烤魚享5折優惠，現場打卡加送2000毫升解辣神器一柱





叼貓 麻辣烤魚 常態福利

店內限定福利：內用享獨家水果冰棒免費自取吃到飽

ATT會員優惠：開幕日起會員點選烤魚可現折100元

壽星專屬禮：當日壽星用餐即贈生日限定叼貓圓型抱枕





叼貓 麻辣烤魚 店家資訊

地址：ATT 4 FUN 台北市信義區松壽路12號6樓

電話：02-2720-8180

營業時間：週一至週日 11:00～凌晨02:00





台北新開店美食都要吃！

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看更多叼貓麻辣烤魚

▲現點現做的熱騰騰麻辣烤魚鋪滿辣椒與辛香料，魚肉吸飽麻辣湯汁，每一口都能感受細緻鮮美與正宗川味。(攝影：鄭雅之)

▲針對不吃辣的顧客特別研發番茄果香風味烤魚，酸甜清爽的湯頭襯托出鱸魚本身的鮮甜美味。(攝影：鄭雅之)

▲獨家研製酸甜帶勁的酸辣百香風味烤魚，將熱帶果香融入特製湯頭，交織出層次豐富的清爽新滋味。(攝影：鄭雅之)

▲嗜辣饕客不可錯過的招牌香辣孜然烤魚，搭配台灣在地優質鱸魚與吸滿湯汁的豆腐，香氣濃郁超下飯。(攝影：鄭雅之)

▲除了招牌麻辣烤魚之外，店內還提供外酥內嫩的香蔥烤豆腐等豐富熟食，滿足多樣化的聚餐品嚐需求。(攝影：鄭雅之)

▲叼貓麻辣烤魚打造結合音樂派對與潮流炫光的小舞台，打破傳統餐飲框架，成為信義區夜生活聚餐新據點。(攝影：鄭雅之)

▲叼貓麻辣烤魚門口擺設超萌品牌吉祥物叼貓公仔與潮流紅黃配色打卡牆，吸睛造型吸引許多饕客拍照打卡。(攝影：鄭雅之)