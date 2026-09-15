一鍋一鐵板強勢登場！呷哺呷哺進駐南西美食街，1.5KG雙主餐299元、限時爆量鍋物99元起搶吃

呷哺呷哺於新光三越台北南西店三館B1推出高品質平價全新餐飲型態，首創「一鍋一鐵板」雙主餐組合，將每日現熬湯底與現場炙燒鐵板料理帶進美食街，推出限時限量99元起鍋物與299元1.5KG雙主餐。品牌藍帶廚藝認證主廚及其團隊表示，希望打破美食街快速便利的刻板印象，透過現熬、現場炙燒與現做工序，讓讀者以親民價格感受餐廳級的料理細節與豐盛體驗。

呷哺呷哺強勢進駐新光三越台北南西店三館B1美食街，9月16日至9月20日連續5天，以及中秋連假9月25日至9月27日加碼3天，狂下殺3時段限量99元起鍋物單主餐，還有199元一鍋一鐵板雙主餐，直接掀起南西商圈爆量美食旋風。超狂的1,500公克雙主餐組合只要299元，把原本在精緻餐廳才能享受到的現熬湯底與鐵板現場炙燒，完美融合進百貨美食街，讓小資族與單身族只要花小錢就能體驗極致豐盛的餐飲震撼。



▲澎湃感直接擺滿整張桌面，一邊是沸騰暖胃的精緻小火鍋，另一邊是剛上桌還散發迷人香氣的鐵板料理，搭配手工小菜與清爽冰沙，299元就能一口氣把火鍋跟鐵板燒雙重滿足感全部打包。圖／呷哺呷哺提供；窩客島整理

美食街首創現熬湯頭與經典手路菜的華麗撞擊

擺脫美食街湯底濃縮粉調製的刻板印象，呷哺呷哺每日嚴選特選台灣鰹魚搭配日式昆布與柴魚，用時間慢火細熬出清甜回甘的湯頭底蘊。招牌魷魚螺肉蒜鍋將台灣經典手路菜帶入鍋物中，濃醇鮮香的乾魷魚與螺肉香氣在滾燙湯水裡釋放，讓人一口接一口停不下來。冬天最想溫補的台南麻油雞湯鍋則以溫潤麻油與米酒交織出迷人香氣，搭配滿滿鮮蔬與精選食材，讓人從舌尖暖到胃裡。另外還有辛香濃郁的札幌辣味噌、酸甜爽口的日式番茄與清雅鮮美的松茸菌菇等風味，鍋物套餐優惠價168元起即可輕鬆享用。



▲一鍋一鐵板的極致雙拼組合，精緻銅鍋裡吸滿鮮美湯汁的各式食材與鮮肉塊，搭配鐵板上香氣四溢的原切沙朗骰子牛排肉，多重美味堆疊讓人看了忍不住一口接一口。圖／呷哺呷哺提供；窩客島整理

現煎炙燒牛肉漢堡排逼出狂野肉汁的視覺饗宴

不只是鍋物讓人驚豔，呷哺呷哺直接把高溫鐵板炙燒搬進美食街，現場傳出滋滋作響的誘人聲音與迷人焦香。熱門的月見明太子牛肉漢堡排飯選用彈牙多汁的牛肉漢堡排，淋上滿滿鹹鮮明太子醬，再鋪上一顆滑嫩月見蛋，劃破蛋黃的瞬間，黃澄澄的蛋液與豐沛肉汁混和在一起，淋在熱騰騰的米飯上極致滑順。原切沙朗骰子牛排肉與金黃焦香的溫體雞腿排也是人氣首選，高溫鎖住滿滿肉汁，鐵板料理套餐優惠價188元起，一邊嗑火鍋一邊配鐵板燒，帶來視覺與味覺的雙重饗宴。



▲一個人用餐也要儀式感爆棚，精緻木托盤上盛裝著每日現熬高湯慢煮的澎湃鍋物，搭配淋上濃郁明太子醬與滑嫩月見蛋的牛肉漢堡排飯，再來一杯酸甜冰沙解膩，視覺與味覺都是滿分享受。圖／呷哺呷哺提供；窩客島整理

▲鐵板料理現場高溫噴槍炙燒畫面張力十足，烈火迅速鎖住原切沙朗骰子牛排肉的豐沛肉汁，誘人焦香逼人，搭配煎得金黃誘人的太陽蛋與迷迭香提味，帶來極具臨場感的美食饗宴。圖／呷哺呷哺提供；窩客島整理

清涼酸甜冰沙無限暢飲解膩極致

除了豐盛度爆表的一鍋一鐵板餐具與擺盤細節，所有套餐更貼心提供冰沙無限暢飲。每日輪番供應百香鳳梨、冬瓜檸檬、蜂蜜檸檬以及冬瓜鳳梨等4款酸甜風味中的2款，酸甜冰涼的口感剛好完美撫平鐵板油脂與火鍋熱氣。門店每日手工現作的韓風涼菜更是保留了鮮脆清爽，讓一個人用餐不再只是隨便填飽肚子，而是能夠在忙碌的日常裡，獲得視覺、味覺與精緻感兼具的全方位滿足體驗。



▲新光三越台北南西店三館B1美食街再添美食亮點，質感木藝櫃檯與明亮菜單視覺感強烈，現場還直接擺設冰沙機提供無限暢飲，把餐廳級現熬與現場炙燒的美味工序輕鬆融入日常用餐體驗。圖／呷哺呷哺提供；窩客島整理





呷哺呷哺南西店 開幕活動

活動地點：新光三越台北南西店三館 B1 美食街

餐飲型態：全新「高品質、平價」餐飲型態，主打「一鍋一鐵板」雙主餐與「現熬、現場炙燒、現作」料理工序

限時回饋優惠

首波活動時間：9 月 16 日至 9 月 20 日（連續 5 天）

中秋加碼時間：9 月 25 日至 9 月 27 日（加碼 3 天）

優惠時段：午餐、下午茶、晚餐共 3 個時段

限量鍋物單主餐：特價 99 元起（數量有限，售完為止）

一鍋一鐵板雙主餐：特價 199 元（數量有限，售完為止）

招牌套餐與價格

1.5KG 雙主餐組合：299 元（包含一鍋一鐵板雙主餐）

鍋物套餐：優惠價 168 元起（湯底包含魷魚螺肉蒜、昆布鰹魚、台南麻油雞、札幌辣味噌、日式番茄、松茸菌菇等）

鐵板料理套餐：優惠價 188 元起（包含月見明太子牛肉漢堡排飯、溫體雞腿排、原切沙朗骰子牛排肉、豬肉漢堡排、鳳梨黃金蝦餅等）

鍋物鐵板雙拼套餐：299 元

附加服務與好康

冰沙無限暢飲：點選新菜單所有套餐皆享有冰沙免費無限暢飲

供應口味：共有百香鳳梨、冬瓜檸檬、蜂蜜檸檬、冬瓜鳳梨等 4 款，每日輪番供應其中 2 款

偏愛現煎肉汁爆棚的極致口感？點此看台北最狂鐵板燒與日式漢堡排必吃口袋名單！

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