機票補助直奔桃太郎故鄉！岡山市住宿祭攜手易遊網爽領3,000元，加碼抽20組豪華大禮包

台灣旅客衝日本又有好康！岡山市首度攜手易遊網推出限時補助，預訂指定機加酒最高現折 3,000 元，上傳住宿照片再抽桃太郎大禮包。資深編輯 李維唐 表示：「岡山擁有岡山城與後樂園，配合直飛與折抵補助，是秋季高 CP 值的自由行首選。」

日本岡山自由行這波絕對要衝一波！岡山市政府這次特別與易遊網重磅攜手推出「岡山市住宿祭」，要給台灣旅客最直白、最澎湃的旅遊好康！只要在活動期間預訂機加酒行程並入住岡山市指定飯店，就能直接享受最高折抵新台幣3,000元的超有感補助！如果你曾經去過岡山市旅遊，只要在活動頁面曬出之前的住宿美照，就能免費參加抽獎，把裝滿桃太郎周邊商品的岡山市豪華大禮包開箱帶回家！

▲絕美的漆黑天守閣倒映在平靜水面上，搭配藍天白雲簡直像一幅畫，來到岡山市沒跟這座金烏城拍照打卡根本算沒來過。圖／岡山市台灣推廣事務所提供；窩客島整理



搶先領取3,000元機加酒補助！不限出發航點隨心暢玩晴天之國

規劃日本岡山自由行的省錢攻略這篇一定要存！「岡山市住宿祭」活動時間從2026年9月14日一路持續至2026年11月30日，適用出發期間為2026年9月15日至2026年12月31日，旅遊區間更寬鬆延伸至2027年1月10日！台灣旅客只要在易遊網領取機加酒專屬優惠券並入住岡山市指定住宿，就能輕鬆享有最高折抵新台幣3,000元的超值折扣。最讚的是這次活動完全不限制飛往日本的航點，不論是搭乘台灣虎航從台北或高雄直飛岡山，或是從關西等地轉乘前來，都能彈性安排行程，用最甜的價格感受晴天之國的悠閒氣息。

▲站在廣闊的草坪綠意邊，遠眺旭川對岸的黑城城堡，這種充滿江戶時代大名庭園的悠閒氣氛，走一圈整個人都被療癒了。圖／岡山市台灣推廣事務所提供；窩客島整理

一次集齊名城與三大名園！探訪漆黑岡山城與400公尺國寶迴廊

來到岡山市，絕對不能錯過充滿歷史質感與視覺震撼的經典景點！身為日本100名城之一的「岡山城」，外觀擁有極具質感的罕見漆黑外牆與閃耀金箔瓦片，因而被美譽為「金烏城」，站在城下仰望就能感受沉穩肅穆的江戶氣派；走累了還能到對岸的「岡山後樂園」漫步，這座日本三大名園之一的大名庭園，將翠綠草坪、池塘與曲水優雅交織，呈現極致的日式生活美學。想要深度的在地體驗，還能在備前燒工房親手捏陶，感受日本六大古窯的溫潤手感；或是造訪供奉桃太郎主神的國寶級「吉備津神社」，踩著優雅步伐穿越長達400公尺的壯觀木造迴廊，隨手一拍都是絕美大片。

▲拿在手裡沉甸甸又帶著自然土香的備前燒陶器，樸實溫潤的質感越看越迷人，自己親手捏出來的紀念品就是特別有溫度。圖／岡山市台灣推廣事務所提供；窩客島整理 ▲滿地金黃色銀杏落葉鋪成的天然地毯，襯托著古色古香的國寶級神社建築，走在這裡隨手一拍都是浪漫破表的絕美風景。圖／岡山市台灣推廣事務所提供；窩客島整理

爆漿多汁水果聖代登場！經典伴手禮吉備糰子與採果體驗

岡山市不只是風景如畫，更是讓饕客垂涎三尺的美食天堂！四季產出高品質水果的岡山，最適合安排一趟親自造訪農園的採葡萄體驗，親手採摘並品嚐果肉緊實豐潤、一口咬下在口中爆開濃郁果香與甜美果汁的水果；市區各家喫茶店與咖啡廳推出的豪華水果聖代，更是將層層鮮甜水果與香濃冰淇淋完美堆疊，帶來視覺與味覺的雙重饗宴。離開前別忘了帶上一盒充滿童趣的桃太郎伴手禮「吉備糰子」，一口咬下Ｑ彈綿密且散發淡淡甜香，直接把最道地的岡山美味打包回家。

▲白白胖胖又圓滾滾的吉備糰子，一口咬下口感Ｑ彈綿密，帶有淡淡的天然甜香，是陪伴桃太郎去征訪鬼島的經典美味。圖／岡山市台灣推廣事務所提供；窩客島整理



曬照片免費抽豪華大禮包！開箱限量桃太郎保溫瓶與家徽帆布袋

為了回饋廣大喜愛岡山市的台灣粉絲，主辦單位特別加碼推出「分享岡山市住宿體驗，抽豪華大禮包」活動，活動期間為2026年9月14日至2026年11月4日！只要翻開相簿，把過去在岡山市內飯店或旅館拍攝的房間景觀、特色餐點或建築外觀照片上傳至活動頁面，標註住宿名稱並公開發布至個人Facebook，就能獲得抽獎資格。這次官方準備了20組限量「岡山市豪華大禮包」，內容包含印有可愛桃太郎圖樣且保溫效果極佳的「桃太郎保溫瓶」、材質堅固厚實兼具古風時尚感的「岡山城家徽帆布袋」，以及趣味滿點的「忍者系列小物」等9項豐富好禮，得獎名單將於2026年11月13日正式公布，快把過去的美好回憶拿出來曬一波。

▲一次把精緻的桃太郎保溫瓶、岡山城家徽帆布袋還有各種忍者小物通通抱回家，這一整包豐富到讓人直呼太有誠意了。圖／岡山市台灣推廣事務所提供；窩客島整理









岡山市 x 易遊網機加酒自由行補助

活動期間：2026年9月14日～11月30日

適用出發期間：2026年9月15日～12月31日

旅遊區間：2026年9月15日～2027年1月10日

活動辦法：活動期間內於「易遊網」領取機加酒優惠券，並預訂入住岡山市指定住宿。

優惠內容：有機會享有最高折抵新台幣3,000元的超值補助。

行程彈性：本活動不限制飛往日本的航點，皆可彈性規劃前往岡山市的行程。

活動網頁：https://reurl.cc/gNreKb





分享岡山市住宿體驗，抽豪華大禮包！

活動名稱：分享岡山市住宿體驗，抽豪華大禮包！

活動期間：2026年9月14日～11月4日

公布得獎日期：2026年11月13日

參加資格：針對曾經造訪岡山市的旅客。上傳過去在岡山市內住宿設施（如房間景觀、特色餐點或建築外觀）的照片至活動頁面，明確標註住宿設施名稱，並公開發布至個人Facebook即可參加抽獎。

抽獎贈品：共計20組限量【岡山市豪華大禮包】，內含：

桃太郎保溫瓶

岡山城家徽帆布袋

忍者系列小物等共9項大禮包好禮

活動網頁：https://reurl.cc/eQpGqW

除了領取機加酒3,000元補助，還想掌握更多日本自由行小秘訣？

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