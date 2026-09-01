信義區近2億元全包廂「宇方圓」開張！巨型龍眼木煙燻叉燒皇與一菜三吃雞湯，連迎賓車道都尊榮直達

台北高端餐飲再添話題亮點！「宇方圓」斥資近2億元於信義區微風松高B2F打造全包廂頂級會所式餐廳，全場規劃13間包廂並具備專屬迎賓車道與高規格隔音工程。資深編輯李維唐指出：「宇方圓由雙世代主廚鄺啟明與吳宇軒共同操刀，將經典粵菜融合西式技法，無論是香氣奔放的燶邊叉燒皇還是一菜三吃的砂鍋濃湯雞，皆展現出極高的餐飲與社交體驗價值。」

信義區饕客又有全新的頂級餐飲據點可以踩點了，集結多位企業家斥資近2,000,000,000元重金打造的宇方圓頂級會所式餐廳，正式插旗台北微風松高地下2樓，以全包廂設計與精緻中菜掀起奢華餐飲話題。全場佔地廣闊且極具奢華隱密感，更是信義商圈唯一擁有專屬迎賓車道的私密餐飲場域，讓貴賓能夠在餐廳門口優雅下車，直接進入餐廳開啟尊榮體驗。由曾打造米其林餐廳的執行長林奕寬領軍，搭配廚藝總監鄺啟明與行政主廚吳宇軒雙大廚掌舵，將傳統粵菜注入當代西式料理技法，呈獻澎湃且視覺感十足的極致饗宴。

▲整隻鮮紅巨大的沙公霸氣浸泡在香濃紅油咖哩醬汁中，旁邊還附上蒸籠盛裝的現烤餅皮，沾著濃郁帶勁的咖哩醬汁一口下肚，澎湃又過癮。圖／編輯 李維唐 攝 ▲炒得粒粒分明且色澤金黃的宇方圓炒飯，最頂端擺上誘人的龍蝦肉與大顆干貝，鮮甜海味與鑊氣完美融合，每一口都是奢華至極的滿足感。圖／編輯 李維唐 攝

斥資2億打造私密天地！信義商圈唯一專屬車道直達奢華包廂

走進宇方圓，宛如踏入一座遠離都市喧囂的時尚私人會所，品牌以爾我方圓自成天地為理念，開創餐飲結合社交體驗的新高度。全場共規劃13間獨立包廂，提供約200個席位，從容納10位貴賓的精致包廂到接待30位貴賓的大型奢華宴席空間一應俱全。內部空間靜謐挑高，搭配柔和溫暖的奢華燈飾與質感沙發座椅，展現優雅且不失氣派的生活美學。為了提供絕佳的感官環境，包廂內特別導入高規格聲學工程，有效隔絕外界噪音並控制低頻震動，同時配置高效空氣循環與淨化系統，即使長待也能感受極致舒適。最貼心的是貴賓廊道與送餐動線完全分流，並提供頂級視聽娛樂設備，讓賓客於席間高聲暢談或引吭高歌都不受打擾。

▲包廂內部空間不僅沉穩氣派，還配置了超大螢幕與高規格視聽音響，質感大理石餐桌搭配隱密感十足的燈光氛圍，在這裡用餐聚會還能高歌暢談，尊榮感直接拉滿。圖／編輯 李維唐 攝



雙世代大廚跨界演繹精緻中菜！龍眼木煙燻燶邊叉燒皇與酸甜爽彈玫瑰醋栗靓蝦球

宇方圓擁有一座超過120坪的寬敞廚房空間，廚藝團隊以深厚粵菜底蘊為基礎，海納各式中式精緻佳餚。廚藝總監鄺啟明曾任職於新加坡四季酒店與紐約華爾道夫酒店等國際級飯店，以大膽融入異國風情的新潮粵菜見長。行政主廚吳宇軒則為台灣新生代中廚佼佼者，精通老菜傳統並具備沉穩創新的能量。



兩位大廚聯手呈獻的招牌菜色燶邊叉燒皇，主廚依時令嚴選肥瘦比例均勻的豬梅頭肉，紅麴上色後遵循傳統火候燒出迷人焦香燶邊，再經龍眼木煙燻，入口肉質柔嫩保有嚼勁，豐盈肉汁與綿長木香在舌尖爆發。另一道玫瑰醋栗靓蝦球則嚴選新鮮草蝦生剝裹粉油炸，裹上亮紅酸甜的紅醋栗玫瑰醬，最後撒上鮮艷的山形玫瑰花瓣，外脆內彈的紮實口感伴隨優雅花香，完美呈現法式精緻質感。

▲這道亮點招牌菜色呈現誘人的微焦燶邊，表層裹著晶亮光澤的醬汁，透過龍眼木煙燻的香氣逼人，一口咬下肉質柔嫩多汁又帶有嚼勁，絕對是桌上最搶手的當代粵菜珍餚。圖／編輯 李維唐 攝

一菜三吃極致澎湃！三弄砂鍋濃湯干貝燉富貴雞與點心師傅手作烏參餃

想體驗最接地氣又澎湃的宴席料理，絕不能錯過工序繁雜的三弄砂鍋濃湯干貝燉富貴雞。這道大菜特別融入港式打邊爐概念呈獻一菜三吃，第一吃品嚐濃醇富含膠質的金黃雞湯，口感溫潤順口。第二吃品嚐蘊藏於雞腹中的桂花魚翅，吸收雞湯精華後風味深邃，搭配特煉醬料更是一絕。第三吃則以濃郁雞湯為底，涮食廚師手工製作的金腿魚滑、鳳尾雲吞與蛤蜊燒賣等鍋料，滾燙鮮美的口感讓人直呼過癮。



點心類如惹味烏參海鮮餃更展現細緻工藝，點心師傅每日手工現做極具視覺話題的立體烏參造型，Q彈外皮包裹飽滿海鮮餡，並加入自製沙嗲醬激活味蕾，帶出微微辛香。此外，鬼佬酒醋小炒骨選用去骨腩排以優格浸漬軟化，再以紅酒醋與果漾醋調製特香醬汁，呈現清新優雅的新風味。宇方圓超脫一般商場限制，獨立出入口更一路營業至翌日1:30，為台北高端商務與私人聚會帶來全新感官轉換。

▲現場直接由大廚在桌邊親自盛湯，乳白色的乳化湯頭熱氣騰騰，冒著香濃的精華香氣，旁邊大盤子裡擺滿了慢火細熬的鮮魚、雞骨與時蔬等澎湃煲湯料，光看這滾燙溫潤的氣勢就讓人想立刻連喝三碗。圖／編輯 李維唐 攝

▲蒸籠一打開就被這個超萌造型吸引，點心師傅手工雕琢出立體的螃蟹造型外皮，晶瑩剔透又帶有黃色邊飾，裡面包著飽滿鮮美的蟹肉餡，吸睛指數絕對是桌上打卡首選。圖／編輯 李維唐 攝





宇方圓 頂級會所餐廳

奢華空間與私密亮點

投資與定位：斥資近2,000,000,000元打造，為台北信義商圈唯一的全包廂頂級會所式餐廳。

專屬動線：擁有信義區唯一專屬迎賓車道，貴賓可於門口直接下車；貴賓與送餐動線完全分流。

包廂規格：全場共有13間獨立包廂（總計200席），配置高規格隔音工程、空氣淨化與視聽娛樂設備。

廚藝團隊與招牌菜色

雙主廚陣容：由曾任職國際級飯店的廚藝總監鄺啟明，攜手台灣新生代行政主廚吳宇軒共同掌舵。

燶邊叉燒皇：選用豬梅頭肉紅麴上色，經龍眼木煙燻與經典火候燒出焦香燶邊。

三弄砂鍋濃湯干貝燉富貴雞：澎湃一菜三吃，可品嚐濃郁雞湯、雞腹內的桂花魚翅，並以濃湯涮食手工金腿魚滑等鍋料。

玫瑰醋栗靓蝦球：鮮蝦裹粉油炸，拌入紅醋栗玫瑰醬並撒上山形玫瑰花瓣。

惹味烏參海鮮餃：每日點心師傅手工現做立體烏參造型，海鮮內餡融入自製沙嗲醬。

地址：台北市信義區松高路16號B2F（微風松高B2F）

電話：02 2729 8897

營業時間：11:30至翌日01:30（可配合顧客需求延長營業）

除了宇方圓頂級會所餐廳必吃美食，在信義區還有什麼不能錯過的美食

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