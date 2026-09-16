東京六本木秋味登陸高雄！Ukai亭推出阿里山栗子濃湯與黑毛和牛朴葉燒，中秋限定海鮮大餐這四天開搶

當東京六本木的旬味遇上臺灣風土，一場極致的秋日美學正式展開。位於然一酒店的Ukai-tei Kaohsiung宣布秋季新菜自9月22日起登場，同步日本六本木鐵板燒、西餐與懷石三大菜單，9月25日至28日更祭出中秋限定饗宴。資深編輯李維唐表示：「Ukai將阿里山栗子融入經典濃湯、以鐵板技法解構北京烤鴨，完美展現職人火候與在地風土的頂級對話。」

落座於然一酒店的高雅空間裡，空氣中飄散著微醺的溫潤木香與熟成脂香，耳邊隨之傳來鐵板上滋滋作響的誘人聲音，高雄頂級饕客的秋日預約清單必須加上這一筆。位於然一酒店的Ukai-tei Kaohsiung正式推出2026秋季新菜，鐵板燒同步東京六本木店秋季套餐，從9月22日起依序登場，中秋節9月25日至9月28日更有四日限定的高級海鮮與炭火饗宴，老饕們絕對要手刀搶訂位。

▲主廚在鐵板前現場展演片鴨秀，將碳烤到金黃酥脆的台灣胭脂鴨包進現煎薄餅裡，淋上自製紅酒味噌醬一口咬下，滿嘴都是飽滿肉汁與香氣，太誘人了吧？圖／Ukai-tei Kaohsiung提供；窩客島整理



鐵板燒同步東京六本木，阿里山栗子與北京烤鴨交織風土驚喜

走進鐵板燒會席，迎面而來的就是頂級職人鐵板火候的極致呈現。日本UKAI長年熱銷的經典栗子濃湯風味完美搬到高雄，選用阿里山栗子與奶油、洋蔥細細燉煮後加入鮮奶調和，入口滑順綿密，還能咬到細碎栗子的自然顆粒與濃醇甜香。和牛套餐中的碳烤台灣胭脂鴨更是絕妙，主廚在鐵板上現煎薄餅，桌邊切片呈現金黃香酥的鴨肉，淋上自製紅酒味噌醬，一口咬下飽滿肉汁與濃郁醬香在口中迸發，將熟悉烤鴨轉化為兼具視覺與味覺的精緻饗宴。

西餐翻轉天婦羅工藝，墨魚燉飯化身洋風茶泡飯

Grill Ukai西餐本季把當代西餐手法玩出新高度。雞肝慕斯無花果將新鮮無花果裹上薄衣，以天婦羅工藝酥炸，咬下時外層輕盈酥脆，裏頭果肉柔軟多汁，搭配以白蘭地與白波特酒提香的雞肝慕斯、陳年巴薩米克醋與紅酒晶凍，酸甜醇厚交織出高級感。晚間限定的軟絲香烤墨魚燉飯番紅花更是驚喜，雙面煎至香氣四溢且帶有微焦口感，桌邊淋入熱騰騰的番紅花魚貝高湯，米飯由焦脆逐漸轉為溫潤，宛如頂級洋風茶泡飯。

▲擺滿紅楓與秋栗的盛盤簡直美得像幅畫！將香魚、栗子與茭白筍等當令旬味濃縮於滿月美學之中，兼具視覺與味的雙重饗宴，直接把秋夜的優雅儀式感拉滿！圖／Ukai-tei Kaohsiung提供；窩客島整理

懷石滿月秋韻八寸，黑毛和牛朴葉燒重現飛驒溫暖風味

Ukai Kaiseki懷石秋季套餐自9月29日起優雅登場，滿月秋韻八寸以秋夜月影為意象，匯集香魚、栗子與茭白筍等旬味，如同一幅擺放在餐桌上的優雅畫作。招牌黑毛和牛朴葉燒將和牛煎至絕妙熟度，再移至鋪有味噌的朴葉與桌邊小爐上慢火加熱，隨著濃郁香氣飄散，朴葉清香、紅白味噌的甘醇與和牛豐潤的油脂香氣交醇融化，呈現極具質感的鄉土料理溫度。

▲雙面煎到外酥內嫩的墨魚燉飯，鋪上彈牙鮮甜的蒜香奶油小卷，最後在桌邊淋入熱氣騰騰的番紅花魚貝高湯，漸次吸收鮮味，呈現洋風茶泡飯般的多重口感！圖／Ukai-tei Kaohsiung提供；窩客島整理



中秋四日限定團聚饗宴，海鮮極鮮拼盤與炭火肉品極致獻禮

因應中秋佳節，9月25日至9月28日特別推出限定菜色。Grill Ukai西餐推出售價2,980元的海鮮極鮮拼盤，嚴選鮮魚、鮑魚、明蝦與干貝，以精緻火候鎖住海洋鮮甜。Ukai Kaiseki懷石則推出特別菜單，午餐3,800元起、晚餐5,500元起，由職人以純熟炭火料理頂級肉品，火焰輕撫間綻放出濃厚脂香，為團聚時刻增添豐富的季節儀式感。

▲擺滿紅楓與秋栗的盛盤簡直美得像幅畫！將香魚、栗子與茭白筍等當令旬味濃縮於滿月美學之中，兼具視覺與味的雙重饗宴，直接把秋夜的優雅儀式感拉滿！圖／Ukai-tei Kaohsiung提供；窩客島整理









Ukai-tei Kaohsiung 2026秋季新菜與中秋限定活動資訊

秋季新菜三大主題亮點

Ukai-tei 鐵板燒（9/22起供應）

雙城共味：同步日本UKAI六本木店秋季套餐，選用阿里山栗子與奶油、洋蔥燉煮並加入鮮奶調和，保留細碎栗子口感演繹經典濃湯。

經典解構：推出「碳烤台灣胭脂鴨」，取材自北京烤鴨飲食記憶，以鐵板現煎餅皮搭配桌邊片鴨與自製紅酒味噌醬。

Grill Ukai 西餐（9/22起供應）

技法轉譯：「雞肝慕斯 無花果」將無花果以天婦羅手法酥炸，外酥內潤，搭配白蘭地與白波特酒提香的雞肝慕斯、陳年巴薩米克醋與紅酒晶凍。

桌邊體驗：「軟絲 香烤墨魚燉飯 番紅花」將冷卻後的墨魚燉飯雙面煎至焦香，桌邊淋入番紅花魚貝高湯，呈現在地洋風茶泡飯般的多重口感。

Ukai Kaiseki 懷石（9/29起供應）

季節美學：「滿月秋韻八寸」以秋夜滿月為意象，匯集香魚、栗子、茭白筍等旬味。

品牌代表作：「黑毛和牛 朴葉燒」將炙烤和牛置於鋪有味噌的朴葉上，利用桌邊小爐慢火加熱釋放清香與脂香。

中秋四日限定饗宴

活動時間：2026/9/25（五）– 9/28（一）

Grill Ukai 西餐：推出「海鮮極鮮拼盤」，匯集鮮魚、鮑魚、明蝦與干貝，售價 2,980 元/份。

Ukai Kaiseki 懷石：推出特別菜單，由職人以純熟炭火料理頂級肉品，午餐 3,800 元/位、晚餐 5,500 元/位。

餐廳營業與預約資訊

餐廳地址：高雄市前鎮區中山二路199號（THE AMNIS然一酒店3樓）

預約專線：07-9730122

營業時段：

午餐：12:00 – 15:00（最後點餐 13:40）

晚餐：鐵板燒與懷石 17:30/18:00 – 22:00（最後點餐 19:40）；西餐 18:00 – 22:00（最後點餐 20:30）





看完Ukai亭同步東京六本木的秋季極緻鐵板饗宴，想知道其他頂級日式品牌本季推出了哪些令人驚豔的跨界聯名新作嗎？

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