Horoyoi微醉六款新包裝開箱！Sabrina胡恂舞溫柔獻唱，陪你找到最舒服的3%微醉頻

三得利旗下人氣低酒精飲料品牌 Horoyoi微醉，宣布全台熱銷的白色沙瓦、乳酸沙瓦、白葡萄、葡萄沙瓦、白桃與梅酒蘇打等六款風味全新換裝上市，以清新明亮的漸層罐身與放大果實圖像帶出清爽視覺感，更首度攜手創作女聲 Sabrina 胡恂舞獻唱廣告歌曲。資深編輯李維唐表示：「微醉透過視覺升級與音樂跨界，精準切中新世代女性隨心切換狀態的生活哲學，預計將帶起新一波超商微醺飲品收集與話題討論熱潮。」

下班後拉開冰箱那刻，最能撫慰身心的絕非幾罐高顏值飲料莫屬，大家最愛的日本微醺好朋友Horoyoi微醉，這次帶著白色沙瓦、乳酸沙瓦、白葡萄、葡萄沙瓦、白桃還有梅酒蘇打六款超人氣風味，換上全新絕美漸層包裝重磅回歸，每罐售價49元，直接把生活儀式感拉滿。這次品牌還同步推出全新形象影片，更驚喜攜手靈魂女聲Sabrina胡恂舞獻唱主題曲，用極具溫度的歌聲，陪伴大家在熱鬧與獨處之間，找到那個最剛剛好的自己。

▲擺在桌上就像精緻的生活裝飾品，Horoyoi微醉六款人氣風味換上全新漸層包裝，柔和優雅的配色讓人每一款都想收進冰箱，隨時隨地切換當下的放鬆頻率。圖／三得利提供；窩客島整理



絕美漸層罐身搭配爆汁果實圖像交織出極致視覺饗宴

這次Horoyoi微醉的新包裝實在太懂女孩的心，罐身換上清新柔和的多色漸層設計，把不同色彩自然流動交融，宛如傍晚霞光下的迷人微醺光影。罐身上的水果圖像更是全面升級，像是滿溢水潤感的紫葡萄、粉嫩多汁的成熟白桃，以及帶著綿密氣泡與清涼冰塊的乳酸沙瓦，光是用眼睛看就能感受到滿滿的沁涼解渴。全系列維持剛好的3%酒精濃度，喝起來輕盈無負擔，其中白桃風味更是全台7-ELEVEn獨家販售，絕對是姐妹淘聚會拍照與個人小酌的洗版神器。

擺脫情緒情緒情緒切換自由，拉開手搖環享受屬於自己的放鬆時刻

生活不需要永遠呈現同一種完美狀態，Horoyoi微醉提出全新的調頻系女孩生活哲學，細膩描繪出大家在不同場景中的心情轉換。不論是週五夜晚跟閨蜜歡樂乾杯熱鬧聊天，還是結束疲憊一天後回到房間，戴上耳機放起喜歡的歌單，輕輕拉開手搖環，聽著氣泡啪滋作響的療癒聲音，或是戀愛時那種若即若離的微妙心動，都能隨心所欲調到最舒適的步調。來上一口甜美優雅的白葡萄或是微酸甘甜的梅酒蘇打，讓細緻氣泡在舌尖炸開，順勢帶走整天的壓力。

▲冰鎮過後的罐身透著沁涼水珠，放大版的水果與乳酸圖樣視覺感滿分，搭配極致細緻的氣泡，光是用看的就讓人忍不住想立刻拉開手搖環大口暢飲。圖／三得利提供；窩客島整理

首度攜手新世代創作女聲Sabrina胡恂舞用歌聲溫柔擁抱心情

除了令人心動的視覺包裝，這次Horoyoi微醉更特別邀請創作女聲Sabrina胡恂舞親自獻唱品牌廣告歌曲，以她兼具個性與細膩的情感聲線，唱出大家心中的溫柔悸動。這首歌曲描繪出女孩在面對忙碌日常時的不急不躁，為自己保留可進可退與可E可I的彈性空間。就像Horoyoi微醉13年來陪伴大家成長一樣，在每個沒有標準答案的日常瞬間裡，只要順應當下的感受放慢步調，就能享受不多不少、微醉剛好的幸福時光。

▲窩在沙發上戴上耳機，倒一杯帶有微酸甜感的白色沙瓦，微醺的居家me time隨時展開，體驗剛剛好又最自在的私密時光。圖／三得利提供；窩客島整理





Horoyoi微醉 全新包裝上市活動整理

品牌與主題：三得利 Horoyoi微醉以「女孩不是善變，只是在調頻」為核心，發表「調頻系女孩」概念與全新視覺。

產品升級特色：

視覺設計：罐身採用清新明亮的漸層色彩，大幅放大水果（葡萄、桃子）與乳酸飲品的圖樣，強化氣泡與光感。

規格與價格：全系列容量皆為 350 ml，酒精濃度 3%，建議售價均為 NT$ 49。

跨界音樂合作：首度攜手新世代創作女聲 Sabrina胡恂舞 親自獻唱全新品牌廣告歌曲。













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