▲拍Hello Kitty台灣感性照！Hello Kitty台灣感性華山快閃店，抽三麗鷗周邊。

Hello Kitty台灣感性華山快閃店！編輯鄭亦庭表示：Kitty粉快拍Hello Kitty台灣感性照，抽三麗鷗周邊。
拍出台灣感性Hello Kitty！三麗鷗這次將Hello Kitty帶進台灣街頭，推出全新企劃《Hello Kitty 台灣感性》，讓Hello Kitty與台灣紅綠燈、懷舊冰菓室合影，系列企劃包括攝影作品募集、人氣創作者影像，甚至會出專屬主題曲，更將於11月9日至12月12日集結於華山文化創意產業園區，打造期間限定實體快閃店，讓Kitty粉絲朝聖。
《Hello Kitty 台灣感性》華山快閃店11/9登場這次三麗鷗讓Hello Kitty走進台灣人的生活日常，企劃主視覺便將Hello Kitty與台灣街景融合，從金銀樓、冰菓室復古招牌，到紅綠燈、反射鏡與手搖飲等元素，Hello Kitty與小熊好朋友Tiny Chum漫步，展開一場可愛的台灣散策，系列企劃更將在11月9日至12月12日，集結於華山園區，打造《Hello Kitty 台灣感性》實體快閃店，讓粉絲們跟Kitty見面。
Hello Kitty台灣感性照大募集開跑《Hello Kitty 台灣感性》系列首波活動即日起開跑，向粉絲們募集攝影作品，帶著Hello Kitty娃娃在台灣街頭、台灣老店拍照，或是以Hello Kitty穿搭拍攝，即日起至10/1都能在活動官網投稿攝影作品，有機會獲得評審獎，以及SOGO百貨禮券、三麗鷗造型一次性相機等禮包，網路票選前三名人氣獎也能護得24吋聯名行李箱。
投票也能抽三麗鷗限定商品沒有投稿作品的粉絲們，只要在《Hello Kitty台灣感性》活動期間到官網瀏覽作品並完成投票，就能參加抽獎，將抽出20名粉絲贈送限定商品，此外，三麗鷗也特別邀請多位人氣創作者加入，包括「不只是個攝影大叔」、Ricor、金針菇、Joanna小賀、方晨等，從攝影、人物與生活角度出發，拍出屬於自己的台灣風景，系列作品也將在9月15日起陸續發布。
Hello Kitty台灣感性專屬主題曲〈KITTY MAGIC〉不只Hello Kitty台灣感性照！這次《Hello Kitty 台灣感性》活動更推出專屬主題曲，特別邀請唱作才子Sam Lin林中宣打造主題曲〈KITTY MAGIC〉，將「五個蘋果高、三個蘋果重」等Hello Kitty經典設定融入歌曲中，MV以Y2K 復古美學為主軸，把Hello Kitty帶進日常生活中，展現「台灣感性」世界觀，MV預計於11月9日華山快閃店開展當天正式上線，Kitty粉記得準時看。
《Hello Kitty 台灣感性》攝影作品大募集 活動資訊活動網站：hellokittyemotion.sanrio.com.tw
徵件期間：即日起至2026/10/1截止
參加辦法：
於活動官網中點擊「我要投稿」，填寫基本資料並上傳作品檔案。
獲選者將於10/12~10/16期間由三麗鷗工作人員進行聯繫，每位參加者僅有一次得獎機會，如同一參加者以任何形式重複得獎，三麗鷗將不經通知取消該重複之得獎資格。
活動獎項：
- 評審獎：10名（獎項價值5,000元以上）
中選作品將於11/9至12/12於台北華山1914文化創意產業園區《Hello Kitty 台灣感性》實體活動中做為部分展品展示。
獲獎獎品包含 SOGO 百貨禮券3,000元、三麗鷗造型一次性相機、Hello Kitty 台灣感性商品豪華大禮包（內含多項角色商品，內容及數量以實際獎品為準）
- 人氣獎：投票人氣最高前3名（獎項價值3,000元以上）
獲獎獎品包含 Hello Kitty 24吋聯名行李箱、Hello Kitty 台灣感性商品超級大禮包（內含多項角色商品，內容及數量以實際獎品為準）
《Hello Kitty 台灣感性》攝影作品投票抽好禮 活動資訊活動網站：hellokittyemotion.sanrio.com.tw
活動期間：2026/9/15起至2026/10/1截止（中獎名單將於10/30公布）參加辦法：
於活動官網中「作品一覽」按下「投票」並填寫抽獎資訊，即完成抽獎資格。
中獎者將以投票抽獎時填寫之 Email 作為聯繫方式，並由 sanriotaiwanofficial@gmail.com 個別通知。
抽獎名額：20名
抽獎獎品：贈送Hello Kitty 台灣感性限定商品
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