2天買一送一！東京神級鬆餅BEL BUTTER WAFFLE插旗台北，菜單、人氣第一這款必點

編輯 鄭雅之 表示：終於等到BEL BUTTER WAFFLE開到台北了！現烤鬆餅開幕有買一送一要先吃啊～
台北鬆餅控等到BEL BUTTER WAFFLE！東京單日狂銷2000片的人氣現烤列日鬆餅「BEL BUTTER WAFFLE」首度進駐北車商圈，於9月18日在台北京站盛大開幕。除了帶來嚴選比利時發酵奶油與珍珠糖呈現的酥脆口感，更推出台灣獨家的芝麻麻糬限定風味。配合開幕連續2天祭出買一送一與滿額送針織包等神級優惠，絕對是今年下午茶點心。
東京神級經典列日鬆餅首次來台
這家在東京秋葉原曾創下單日狂賣2000片紀錄的「BEL BUTTER WAFFLE」，把日本職人對細節的講究完全融入比利時傳統點心。研發團隊特地前往歐洲當地考察，掌握原料特質並開發出獨門烤製技術。現烤出爐的鬆餅外皮呈金黃色澤，散發濃郁乳香，咬下時更能感受到「卡滋、卡滋」的珍珠糖結晶，外酥內軟的豐富層次讓人一口就上癮。
台灣限定芝麻麻糬鬆餅推薦
這次「BEL BUTTER WAFFLE」登台首波強勢推出6種風味，最亮眼的就是專為台灣研發的「芝麻麻糬」限定款。研發團隊直接把軟Q麻糬打入麵糰裡，讓每一口都能吃到濃郁芝麻香與彈牙口感。另外還有奶香爆棚的「經典奶油」是人氣第一熱銷款，另外還有濃郁「巧克力」、香甜「楓糖」，以及選用日式茶香的「抹茶」與微甘順口的「紅烏龍」，無論是哪一款都是台北人最新要搶的人氣下午茶。
連兩天買一送一優惠
為了慶祝台灣首店開幕，「BEL BUTTER WAFFLE」祭出超划算優惠。9月18日開幕當天消費滿額就送文青風品牌針織包。9月19日至9月20日首個週末更推出限量買一送一，買任意口味就送價值70元的「經典奶油」鬆餅。接著9月21日至9月24日還有買五送一接力登場。不論是想自己獨享還是幫辦公室揪團買下午茶，這波優惠千萬不能錯過。
BEL BUTTER WAFFLE 店家資訊
開幕日期：2026年9月18日
門市地址：台北市大同區承德路一段1號B2F，京站時尚廣場
BEL BUTTER WAFFLE鬆餅菜單、售價
- 經典奶油鬆餅 70元
- 巧克力鬆餅 75元
- 楓糖鬆餅 75元
- 抹茶鬆餅 75元
- 芝麻麻糬鬆餅 80元
- 紅烏龍鬆餅 75元
BEL BUTTER WAFFLE 開幕優惠
- 9月18日：單筆消費滿350元贈品牌針織包乙個，數量有限，贈完為止。
- 9月19日至9月20日：買一送一優惠，購買任一口味鬆餅即贈經典奶油口味鬆餅乙個，每人每次限購乙組，每日限量200名，贈完為止。
- 9月21日至9月24日：買五送一優惠，一次購買任五片鬆餅即贈經典奶油口味鬆餅乙片。
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