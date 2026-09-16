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2天買一送一！東京神級鬆餅BEL BUTTER WAFFLE插旗台北，菜單、人氣第一這款必點

台北甜點新開店BEL BUTTER WAFFLE鬆餅
2026-09-16 16:43文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：終於等到BEL BUTTER WAFFLE開到台北了！現烤鬆餅開幕有買一送一要先吃啊～

台北鬆餅控等到BEL BUTTER WAFFLE！東京單日狂銷2000片的人氣現烤列日鬆餅「BEL BUTTER WAFFLE」首度進駐北車商圈，於9月18日在台北京站盛大開幕。除了帶來嚴選比利時發酵奶油與珍珠糖呈現的酥脆口感，更推出台灣獨家的芝麻麻糬限定風味。配合開幕連續2天祭出買一送一與滿額送針織包等神級優惠，絕對是今年下午茶點心。

▲現烤列日鬆餅提供包含日式抹茶與經典奶油等多種風味選擇，帶給甜點控最夢幻的下午茶時光。(攝影：鄭雅之)
▲現烤列日鬆餅提供包含日式抹茶與經典奶油等多種風味選擇，帶給甜點控最夢幻的下午茶時光。(攝影：鄭雅之)
▲剛出爐的金黃色現烤列日鬆餅排滿鐵網，釋放誘人乳香與焦糖甜香。(攝影：鄭雅之)
▲剛出爐的金黃色現烤列日鬆餅排滿鐵網，釋放誘人乳香與焦糖甜香。(攝影：鄭雅之)

東京神級經典列日鬆餅首次來台

這家在東京秋葉原曾創下單日狂賣2000片紀錄的「BEL BUTTER WAFFLE」，把日本職人對細節的講究完全融入比利時傳統點心。研發團隊特地前往歐洲當地考察，掌握原料特質並開發出獨門烤製技術。現烤出爐的鬆餅外皮呈金黃色澤，散發濃郁乳香，咬下時更能感受到「卡滋、卡滋」的珍珠糖結晶，外酥內軟的豐富層次讓人一口就上癮。

▲店員現場製作現烤列日鬆餅，嚴選比利時發酵奶油與特選珍珠糖打造完美金黃酥香質感。(攝影：鄭雅之)
▲店員現場製作現烤列日鬆餅，嚴選比利時發酵奶油與特選珍珠糖打造完美金黃酥香質感。(攝影：鄭雅之)

台灣限定芝麻麻糬鬆餅推薦

這次「BEL BUTTER WAFFLE」登台首波強勢推出6種風味，最亮眼的就是專為台灣研發的「芝麻麻糬」限定款。研發團隊直接把軟Q麻糬打入麵糰裡，讓每一口都能吃到濃郁芝麻香與彈牙口感。另外還有奶香爆棚的「經典奶油」是人氣第一熱銷款，另外還有濃郁「巧克力」、香甜「楓糖」，以及選用日式茶香的「抹茶」與微甘順口的「紅烏龍」，無論是哪一款都是台北人最新要搶的人氣下午茶。

▲專為台灣甜點控打造的「芝麻麻糬列日鬆餅」，每一口都能嚼出珍珠糖的卡滋酥脆與麻糬的彈牙扎實。(攝影：鄭雅之)
▲專為台灣甜點控打造的「芝麻麻糬列日鬆餅」，每一口都能嚼出珍珠糖的卡滋酥脆與麻糬的彈牙扎實。(攝影：鄭雅之)

連兩天買一送一優惠

為了慶祝台灣首店開幕，「BEL BUTTER WAFFLE」祭出超划算優惠。9月18日開幕當天消費滿額就送文青風品牌針織包。9月19日至9月20日首個週末更推出限量買一送一，買任意口味就送價值70元的「經典奶油」鬆餅。接著9月21日至9月24日還有買五送一接力登場。不論是想自己獨享還是幫辦公室揪團買下午茶，這波優惠千萬不能錯過。

▲來自日本東京的現烤列日鬆餅呈現金黃酥香、內裡綿密的多層次風味，隨手拿著吃超方便。(攝影：鄭雅之)
▲來自日本東京的現烤列日鬆餅呈現金黃酥香、內裡綿密的多層次風味，隨手拿著吃超方便。(攝影：鄭雅之)
▲歡慶開幕滿額即贈送限量品牌針織包，紅色質感設計吸引甜點控搶先收藏。(攝影：鄭雅之)
▲歡慶開幕滿額即贈送限量品牌針織包，紅色質感設計吸引甜點控搶先收藏。(攝影：鄭雅之)


BEL BUTTER WAFFLE 店家資訊

開幕日期：2026年9月18日
門市地址：台北市大同區承德路一段1號B2F，京站時尚廣場

BEL BUTTER WAFFLE鬆餅菜單、售價

  • 經典奶油鬆餅 70元
  • 巧克力鬆餅 75元
  • 楓糖鬆餅 75元
  • 抹茶鬆餅 75元
  • 芝麻麻糬鬆餅 80元
  • 紅烏龍鬆餅 75元

BEL BUTTER WAFFLE 開幕優惠

  • 9月18日：單筆消費滿350元贈品牌針織包乙個，數量有限，贈完為止。
  • 9月19日至9月20日：買一送一優惠，購買任一口味鬆餅即贈經典奶油口味鬆餅乙個，每人每次限購乙組，每日限量200名，贈完為止。
  • 9月21日至9月24日：買五送一優惠，一次購買任五片鬆餅即贈經典奶油口味鬆餅乙片。

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看更多東京神級鬆餅BEL BUTTER WAFFLE 

▲日本東京人氣現烤列日鬆餅品牌BEL BUTTER WAFFLE首度進駐台北京站時尚廣場，帶來濃郁奶油香氣與現場烘烤熱潮。(攝影：鄭雅之)
▲日本東京人氣現烤列日鬆餅品牌BEL BUTTER WAFFLE首度進駐台北京站時尚廣場，帶來濃郁奶油香氣與現場烘烤熱潮。(攝影：鄭雅之)
▲台灣限定口味芝麻麻糬將軟Q麻糬直接打入麵糰，完美融合濃郁芝麻堅果香與多層次酥脆口感。(攝影：鄭雅之)
▲台灣限定口味芝麻麻糬將軟Q麻糬直接打入麵糰，完美融合濃郁芝麻堅果香與多層次酥脆口感。(攝影：鄭雅之)
▲BEL BUTTER WAFFLE首波強勢推出經典奶油、巧克力、楓糖、抹茶、紅烏龍及台灣限定芝麻麻糬等6款豐富風味。(攝影：鄭雅之)
▲BEL BUTTER WAFFLE首波強勢推出經典奶油、巧克力、楓糖、抹茶、紅烏龍及台灣限定芝麻麻糬等6款豐富風味。(攝影：鄭雅之)

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