整棟都是玩具！ 首爾聖水洞全新「玩具總動員快閃店」，4層樓美式洋房、1:1胡迪拍爆

編輯王瀅瀅表示，整棟都是玩總這真的太狠了，粉絲必去啊！

迪士尼皮克斯《玩具總動員》上映橫跨多個世代，陪伴無數粉絲度過美好的童年時光。這次迪士尼攜手韓國S'more Market，在首爾潮流地標聖水洞帶來全新的「House of Toy Story」主題快閃店。延續先前的超高人氣，本次全新升級將整棟四層樓洋房注入濃濃的1970至80年代美式住宅情懷，把電影第1到4集的經典場景原汁原味重現，絕對是近期韓國首爾自由行不可錯過的必逛熱門打卡景點！

▲韓國首爾聖水洞打造全新《玩具總動員》主題快閃店，整棟四層樓洋房注入1970至80年代美式住宅情懷，完美還原電影第1到4集的經典氛圍。

走進美式復古洋房，與1:1等身大角色夢幻同框

本次快閃店選址於聖水洞+LECT HOUSE登場，整棟亮眼的復古洋房格外吸睛。一踏入建築物內，簡直就像直接闖進了動畫電影裡的場景。從1樓到4樓，每個角落都藏滿了用心雕琢的陳設亮點。繼先前曾在同年5月至7月於此舉辦過第一季快閃後，本次以全新一季強勢回歸，帶來許多重新升級的佈景巧思與細節。

▲快閃店選址於聖水洞+LECT HOUSE，全新升級的復古洋房佈景讓人彷彿走進動畫世界。

而館內最令人瘋狂的莫過於依照角色實際尺寸打造的1:1等身大打卡拍照區，能輕鬆拍出與玩具夥伴們同框的夢幻大片。

▲現場特別設置角色1:1等身大打卡拍照區，還有琳瑯滿目的授權周邊與手作DIY體驗。

除了豐富的拍照場景與互動遊戲內容，各樓層更是陳列了琳瑯滿目的授權周邊商品，從限定娃娃、生活雜貨到質感文具應有盡有，甚至還能體驗手作DIY，絕對讓玩總迷一路從1樓逛到4樓都捨不得離開。

▲從限定娃娃到生活雜貨應有盡有，琳瑯滿目的授權周邊讓玩總迷一進去就捨不得離開。

打卡外牆巨型胡迪！順遊水原整棟玩具遊樂園

如果逛完聖水洞還覺得意猶未盡，或是計畫到首爾近郊來場文青小旅行，不妨將腳步延伸至水原行宮洞。這裡一樣設有S'more Market經營的常設主題體驗店+LECT commons，雖然沒有聖水洞快閃店的時間限制，但趣味程度完全不輸市區。

▲首爾近郊旅遊推薦！水原行宮洞+LECT commons常設店外牆設有超吸睛的巨型胡迪。

除了建築物外牆設有巨型胡迪相當吸睛外，內部1到3樓的空間也是各具特色。1樓與2樓除了豐富的文化選品，更主打能發揮創意的手作DIY體驗區。

▲整棟建築3層樓集結文化選品、DIY手作區與包含扭蛋、拍貼機的PLAY ZONE娛樂區，相當適合安排水原一日遊。

▲逛完聖水洞還意猶未盡？不妨將腳步延伸至水原，解鎖沒有時間限制的玩具總動員主題體驗店。

3樓則是充滿歡樂的PLAY ZONE娛樂區，集結了主題拍貼機、隨機扭蛋機與復古街機遊戲，非常適合安排進水原一日遊行程中，體驗不一樣的童趣時光。

聖水洞 POP-UP House of Toy Story（하우스 오브 토이스토리）

快閃日期： 2026.09.04– 2026.10.31

營業時間： 每日12:00 - 21:00

快閃店址： 首爾特別市城東區演武場3街8-9（+LECT HOUSE 1F~4F）

交通方式： 地鐵2號線聖水站徒步前往

水原玩具總動員常設店

店址： 京畿道水原市八達區新豐洞221-11（+LECT commons 1F~3F）

看更多玩具總動員

推薦閱讀：童年陰影變夢幻逸品！《玩具總動員》阿薛玩具一番賞，連「內斯比夫人」巴斯都神還原

推薦閱讀：玩總迷荷包失守！韓潮牌「玩具總動員檯燈」美到像藝術品，隨附皮克斯磁吸球萌翻

推薦閱讀：真的能飛上天！迪士尼《玩具總動員5》推高科技版巴斯光年，一鍵起降飛向宇宙浩瀚無垠。

