全家滑板小狗咖啡杯超潮！買就送保溫袋，國際咖啡日2大優惠寄杯喝

編輯 鄭雅之 表示：喝杯全家咖啡也能變超潮！還送滑板小狗保冷袋要先搶啊～

微涼秋日正是補給咖啡因的好時機，全家這次大手筆打造雙重狂歡，為了迎接國際咖啡日，特別重磅聯名潮牌滑板小狗與泡泡瑪特人氣角色，一口氣帶給咖啡控與公仔控雙倍驚喜，這波搶購風潮不僅祭出超殺咖啡第二杯半價，更推出一系列超萌限量周邊，是今年秋天不可錯過的療癒小確幸。



▲購買全家Let’s Café現調飲品，即可免費獲得滑板小狗聯名保冷提袋與限定紙杯包裝。



▲全家Let’s Café歡慶國際咖啡日，聯名日本超人氣滑板小狗推出冷水杯、保冷提袋及多款週邊商品。





全家國際咖啡日第二杯半價

每天都需要咖啡續命的上班族注意了，全家為歡慶國際咖啡日推出超狂優惠，現場購買現調咖啡即可享受任選第二杯半價，手機開啟App隨買跨店取更有多款熱門品項1001元組合優惠，無論是每天早晨必備的特大杯美式或是濃郁的單品拿鐵都能趁現在囤起來，用最划算的小資價格滿足整個月的咖啡癮。現在咖啡杯還變成超潮的日本滑板小狗造型，讓人一早喝咖啡心情大好。



▲全家現調咖啡搭配滑板小狗限定包裝，推出杯塞吊飾與多款可愛造型週邊，吸引咖啡控收藏。





日本滑板小狗限量週邊卡哇伊開賣

這次全家與日本超人氣插畫角色SKATER JOHN 滑板小狗聯名，推出一系列讓人心動的限定商品，購買兩杯現調飲品即可免費獲得「聯名保冷提袋」，只要再加銅板價就能把「泳圈杯套」與「滑板小狗杯塞吊飾」帶回家。集章活動還能加價換購超實用的「立體杯墊」、「大頭收納杯套」以及「大頭造型冷水杯」，超萌模樣絕對要全套收藏。



▲全家滑板小狗聯名系列包含大頭造型冷水杯與收納杯套，呈現滿滿的潮流生活風格。





PINO JELLY周邊全家也能買到

公仔迷絕對會失心瘋，全家攜手泡泡瑪特的熱門角色推出多款療癒週邊，從「造型葡萄軟糖」到「吐司娃娃扭蛋機」都超級卡哇伊，消費滿額只要加價就能獲得限量「PINO JELLY壓克力鑰匙圈」或是「PINO JELLY行李吊牌」，買指定糖果還能參加集章活動，集滿指定章數不僅能拿到買一送一優惠券，還能加購超萌的「PINO JELLY星星拍拍燈」陪伴生活。



▲全家攜手泡泡瑪特PINO JELLY推出星星拍拍燈、扭蛋機與軟糖，攻佔公仔迷心房。

▲全家PINO JELLY新品推出吐司娃娃扭蛋機與造型行李吊牌，帶來滿滿的日常療癒感。





全家國際咖啡日 優惠活動

活動時間：即日起至10/13

優惠內容：

門市現場購買現調咖啡享任選第2杯半價。

APP隨買跨店取優惠：1001元限量組（包含特大杯美式29杯、特大杯拿鐵24杯、大杯厚奶拿鐵26杯、大杯單品美式18杯、大杯單品拿鐵16杯）。





全家滑板小狗聯名周邊

滿額贈送：買現調飲品任2杯免費送聯名保冷提袋（即日起至10/13）。

限時加購（即日起至10/27）：買飲品或指定咖啡2件，加價39元換杯塞吊飾，加價59元換泳圈杯套。

集章趣（即日起至10/27）：買咖啡商品集滿3章，可加價99元換立體杯墊，加價139元換大頭收納杯套，加價399元換大頭造型冷水杯。





全家PINO JELLY周邊、滿額加價購

新品上市：造型葡萄軟糖（59元）、愛心娃娃收納包（399元）、吐司娃娃扭蛋機（599元，9/30上市）。

全店滿額加購（即日起至10/27）：單筆滿168元，加價49元換壓克力鑰匙圈，加價89元換行李吊牌。

糖果集章趣（即日起至10/27）：集滿1章換指定品項買一送一券，集滿3章加價599元換星星拍拍燈。





超療癒聯名新周邊加碼推薦！

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