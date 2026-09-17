毛孩也有中秋燒肉局！毛孩乾杯聯手汪喵星球、怪獸部落，推出頂級牛舌、松葉蟹，中秋澎湃上桌

今年毛小孩也能一起過中秋，乾杯旗下寵物品牌攜手汪喵星球與怪獸部落一起推出超頂級主食餐包和零食。牛舌、松葉蟹這樣高級的海陸食材讓貓貓狗狗也能享受一家人團聚的中秋烤肉日，主子們快入手吧！

中秋烤肉不再只是人類的專利，家中毛小孩也能一起歡樂開烤。乾杯集團旗下寵物品牌「毛孩乾杯」今年中秋推出寵物專屬燒肉大餐，特別攜手人氣寵物品牌汪喵星球與怪獸部落，將燒肉餐廳同等級的人食級牛舌、松葉蟹等頂級食材入料，透過寵物食品專業研發，將美味好肉轉化為毛孩子也能安心品嚐的零食與主食餐包，讓寵物在今年中秋節也能一起加入家庭團聚的燒肉盛宴。

牛舌、俄羅斯松葉蟹夢幻入料

近年寵物家人化觀念非常盛行，主子為毛孩挑選飲食的標準已提升至關注原料來源與健康品質，延續乾杯集團長期累積的肉品專業，毛孩乾杯今年和汪喵星球與怪獸部落合作，從原料溯源與品質規格層層把關，嚴選100%原肉與奢華海陸珍饈。團隊特別針對犬貓營養需求調整配方與食材處理，全系列產品堅持不含人工色素與香料，打造適口性與營養兼具的頂級寵物美饌。

人食級紐澳牛舌

富含牛磺酸有助於保健心血管，並精選脂肪5%以下的部位，讓毛孩在品嚐極致鮮美滋味的同時，也能兼顧健康無負擔。

俄羅斯松葉蟹

取自極寒海域、肉質細緻清甜，富含軟骨素與蝦紅素，為毛孩補多元營養。



▲從原料溯源與品質規格層層把關，嚴選100%原肉與奢華海陸珍饈。





主食餐包、究極盛合零食串多元登場

強強聯手的聯名燒肉系列品項相當豐富，滿足不同口感喜好的犬貓。毛孩乾杯Ｘ汪喵星球（究極盛合燒肉零食）是一款犬貓都能吃的零食系列，推出「牛舌厚切蔬肉餅」與「松葉蟹佐嫩雞丁」兩款口味，真材實料每一口都吃得到滿滿肉香。而毛孩乾杯Ｘ怪獸部落（月見牛舌系列）則以日式燒肉經典吃法「月見牛舌」為靈感，推出主食餐包與丁狀零食串包，配方中還特別加入香濃蛋黃，除了重現經典月見料理特色，更能為毛孩補充優質蛋白質與日常所需養分。



▲月見牛舌系列以日式燒肉經典吃法為靈感，推出主食餐包與丁狀零食串包。





超商與官網多通路輕鬆搶購

這些讓爸爸媽媽與毛小孩一起過中秋的燒肉好禮，已經在汪喵星球、怪獸部落與毛孩乾杯官網開賣，並同步於乾杯集團旗下實體餐廳販售。此外，毛孩乾杯與汪喵星球聯名的「究極盛合燒肉零食」（兩款口味）更將於9月16日起於全台7-11上架，主子們還不趕快把餐廳級頂級好料帶回家嗎！



