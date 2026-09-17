早抵達晚離開不用再等！半島酒店推出Peninsula Time專屬禮遇，清晨6點辦理入住、延退至晚間10點多爽住19小時

頂級奢華旅途體驗再升級！半島酒店集團推行「半島時間」專屬禮遇，賓客經官網或指定合作夥伴預訂，即可享清晨 6 點入住、延退至晚間 10 點退房，最多免費暴增 19 小時。資深旅遊編輯點評，這項源自比佛利山的細緻觀察，全面回應了夜間航班與時差需求，展現罕見的款待尺度。

半島酒店集團推出全球話題度爆表且紅遍各大社交平台的「半島時間」住宿禮遇，讓所有飯店控直接尖叫！只要透過官方網站或指定合作夥伴預訂，就可以在入住當天清晨6點提早辦理入住，退房當天還能一路優雅爽住到晚間10點，整整幫旅程免費暴增19個小時的奢華享樂時間，這種打破傳統時間限制的佛心服務，絕對是今年出國旅遊最值得體驗的頂級飯店饗宴。

▲精緻寬敞的客房內設有私人露台，賓客可以坐在舒壓沙發上，一邊優雅品嚐下午茶與水果，一邊將璀璨的上海東方明珠塔與城市天際線盡收眼底。圖／上海半島酒店提供；窩客島整理 ▲璀璨耀眼的水晶吊燈搭配氣派大氣的雙向樓梯，純白雕花牆面透出濃濃法式古典質感，走進大廳瞬間彷彿置身於歐式奢華宮殿。圖／紐約半島酒店提供；窩客島整理

約20年前起源比佛利山 Peninsula 貼心服務打破傳統限制

這項紅遍全球的極致禮遇起源於約20年前的比佛利山半島酒店，當時飯店服務團隊發現越來越多頂級旅客搭乘漫長的夜間航班，在清晨抵達時總是疲憊不堪。傳統飯店規定要等到下午才能進房間，但半島酒店選擇直接為賓客打開房門，讓人在長途飛行後能立刻躲進軟硬適中的高奢床墊裡，浸泡在充滿香氣的熱氣浴缸中洗去塵囂，換上親膚柔軟的純棉睡袍，以最完美充沛的狀態迎接精彩旅程。

▲充滿加州陽光氣息的私人陽台與溫馨壁爐設計，柔和優雅的客房色調搭配精緻精巧的茶點桌，打造出如家一般溫馨又奢華的度假空間。圖／比佛利山半島酒店提供；窩客島整理



全球12家 Peninsula 全面推行免費多爽住19小時體驗極致質感

這項廣受好評的極致體驗目前已於全球12家半島酒店全面推行，包含香港、東京、紐約、巴黎與倫敦等熱門城市。想像一下清晨抵達東京後，完全不用提著沉重行李在街頭遊蕩，直接入住奢華客房享受剛出爐的酥翠鬆餅與香醇拿鐵；或是深夜離開紐約前，還能悠閒在景觀房內遠眺繁華夜景，優雅品嚐多汁優質的頂級牛排與精緻甜點。多出來的19個小時不論是用來享受高級Spa設施，還是在城市裡隨心所欲地探索美食與景點，都讓人感受到無與倫比的尊榮與自由。

▲精美的報紙上印有專屬字謎遊戲與質感圖騰，讓賓客在品嚐美味奶油與早餐時，也能享受小巧有趣的解謎樂趣。圖／半島酒店集團提供；窩客島整理

官網與指定夥伴預訂即可輕鬆升級掌握旅程每一個珍貴時刻

想要無痛升級這項奢華旅程非常簡單，旅客只要透過官方網站或指定合作夥伴訂房，就能輕鬆享有這項全方位的專屬照顧。香港上海大酒店有限公司營運總裁羅瑞思表示，希望透過這項專屬禮遇為現代旅客重新定義時間，讓大家不再受限於傳統的入住與退房時間，能更自在地掌控旅程中的每個珍貴時刻。下次出國安排假期時，不妨為自己預訂一趟無拘無束的飯店之旅，感受頂級奢華與貼心服務帶來的極致震撼。

▲一抵達房間立刻飛撲進軟硬適中的高奢大床，親膚柔軟的床單讓人瞬間卸下所有疲憊，感受極致放鬆的睡眠體驗。圖／半島酒店集團提供；窩客島整理 ▲泡在滿滿綿密泡泡的熱氣浴缸裡，一邊放鬆身心一邊翻閱報紙，盡情享受專屬於個人的私密奢華時光。圖／半島酒店集團提供；窩客島整理





「半島時間」（Peninsula Time）專屬住宿禮遇

核心禮遇內容：

彈性入住：入住當日清晨 6 點起即可辦理入住。

延後退房：退房當日可延至晚間 10 點退房。

額外時間：最多可為單次旅程增加 19 個小時的住宿與設施使用時間。

活動適用範圍：全球 12 家半島酒店全面推行（包含香港、上海、王府/北京、倫敦、巴黎、伊斯坦堡、紐約、芝加哥、比佛利山、東京、曼谷及馬尼拉半島酒店）。

適用預訂管道：僅限透過半島酒店集團官方網站或指定旅遊合作夥伴預訂客房之賓客。

活動設計初衷：源自比佛利山半島酒店對長途及夜間航班旅客的需求觀察，旨在打破傳統入住與退房時間限制，提供更具個人化與高彈性的尊榮住宿體驗。

享受完奢華住宿彈性，想了解近期還有哪些旅宿飯店新資訊嗎？

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