臺北洲際酒店即將登陸大巨蛋！歡慶80週年寫下城市告白抽80位幸運兒免費攜伴搶先入住奢華客房

坐落於臺北大巨蛋園區核心的臺北洲際酒店即將開幕，適逢品牌創立80週年，特別展開「愛上臺北的理由」募集計畫，公開抽出80位幸運賓客免費攜伴搶先入住體驗。資深編輯 李維唐 表示，信義區奢華酒店戰場再起，臺北洲際酒店以獨特大巨蛋景觀與在地文化融合，無疑將成為最新打卡地標。

臺北洲際酒店盛大登場，歡慶洲際酒店集團80週年推出重磅好康，即日起留言寫下城市告白就有機會免費搶先入住奢華客房。坐落於臺北大巨蛋園區核心、緊鄰信義區時尚商圈的全新奢華地標，正式開幕前豪氣送出80組免費體驗名額，得獎者還能攜伴一位一同入住。這場愛上臺北的理由募集活動，邀請所有熱愛臺北生活的行家們，用文字寫下對這座城市的深情告白，搶先開箱全台最受矚目的奢華酒店體驗。

▲傍晚從高空俯瞰大巨蛋圓頂，暖橘色夕陽漸漸染紅整個臺北天際線，遠方的繁華樓宇與車流交織成最夢幻的都市夜色，光是坐在窗邊看著這片絕美景色就讓人徹底放鬆。 圖／臺北洲際酒店提供；窩客島整理



大巨蛋第一排絕美景觀，開啟極致奢華生活美學

位於臺北大巨蛋園區關鍵樞紐的臺北洲際酒店，完美串聯松菸文創園區與信義區商圈的繁華脈動。大片落地窗外映入眼簾的是大巨蛋壯麗圓頂與蔚藍天空，傍晚時分更能遠眺陽明山沉落的金色夕陽，將整座城市的華燈初上盡收眼底。挑高明亮的大廳運用溫潤的低彩度大地色系與細膩的金屬線條，營造出宛如藝廊般的優雅質感。親切的服務人員獻上精心準備的特調迎賓飲品，清爽微酸的果香在口中蔓延，為旅人洗去一身疲憊，感受專屬於臺北洲際酒店的從容與尊榮。

▲坐落於大巨蛋園區心臟地帶的極致地標，現代感十足的玻璃帷幕高樓緊鄰壯麗球場，將時尚脈動與奢華質感完美融合，光是站在樓下抬頭仰望就能感受到氣勢非凡的城市魅力。 圖／臺北洲際酒店提供；窩客島整理

輕撫柔棉床寢與奢華細節，感官的全方位饗宴

推開客房大門，舒適柔軟的大尺寸羽絨床寢瞬間吸引目光，手感極佳的高支數純棉被套細致膚觸令人著迷。浴室空間配備高質感大理石浴缸與頂級洗沐備品，柔和香氣在空氣中散發出迷人氣息。酒店將在地文化靈感融入餐飲與旅宿服務中，晨間提供澎湃精緻的奢華早餐，外皮酥脆的現烤法式鬆餅搭配濃郁淋醬，或是香氣四溢的特製牛肉湯，熱騰騰的鮮美肉汁瞬間滿足舌尖味蕾。每個角落都完美呈現時尚生活質感，讓每一次停駐都充滿驚喜與儀式感。

▲極致舒適的大尺寸蓬鬆羽絨大床，搭配溫潤織紋牆面與質感燈飾，一旁還有優雅的休閒小沙發區，讓人一進房就想直接撲倒在床上享受無壓力的假期時光。 圖／臺北洲際酒店提供；窩客島整理



留言抽80位搶先入住，免費雙人體驗快閃報名

想要搶先免費開箱這座信義區全新地標，絕對不能錯過這次活動。自2026年9月15日至9月22日止，只要追蹤臺北洲際酒店官方社群平台，於指定貼文下方完成指定的城市告白句型，寫下屬於你的臺北故事，並標記一位想一同探索臺北的旅伴，完成表單登記即可參與抽獎。酒店將於9月24日公布80位獲選幸運兒，免費邀請你與旅伴在正式開幕前搶先開箱，享受難忘的奢華城市假期。

▲一走進挑高大廳就被開闊優雅的質感震撼，沉穩大地色系搭配典雅金屬線條，加上舒適的大理石沙發休息區與精緻綠意花藝，給人一種賓至如歸的尊榮迎賓氛圍。 圖／臺北洲際酒店提供；窩客島整理





「愛上臺北的理由」城市故事募集計畫

活動期間：2026年9月15日（二）至 2026年9月22日（二）

公布日期：2026年9月24日（四）正式公布獲選者

獎項內容：抽出 80 位得獎者，每位得獎者可免費攜伴一位，於臺北洲際酒店正式開幕前搶先入住體驗

參與步驟：

追蹤帳號：追蹤臺北洲際酒店官方 Facebook / Instagram / Threads 任一社群平台。

社群告白：於活動指定貼文下方留言，完成指定的城市告白句型，寫下屬於自己的臺北故事。

標記旅伴：標記一位你想一同探索臺北的旅伴。

填寫表單：收到活動連結後，完成基本資料及偏好入住日期登記。

活動官網：https://ictaipei.com.tw/viralcampaign

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