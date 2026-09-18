時尚教主GD突襲韓國首爾島山旗艦店！CASETiFY攜手G-DRAGON推出iPhone 18 限定「Triple Treat」系列，金髮造型震撼亮相

G-DRAGON出馬果然就是時尚的代名詞！CASETiFY 和G-DRAGON合作推出「Triple Treat」限定印花設計系列，隨著 iPhone 18系列發表，你的手機應該要換個最潮的手機殼囉。

隨著韓流天團BIGBANG世界巡迴演唱會來台進入倒數階段及Apple全新 iPhone 18系列發表，CASETiFY 9月17日無預警釋出震撼消息，CASETiFY全球代言人G-DRAGON以率性俐落的新金髮造型突襲CASETiFY韓國島山旗艦店，不僅親身示範全新的「Triple Treat」限定手機殼，更展示了多款大膽玩色的個人化電子配件，再次掀起全球潮流圈的跨界熱潮。

G-DRAGON親身演繹個性客製化美學

CASETiFY官方釋出的最新宣傳影片中，完美捕捉G-DRAGON煥然一新的時尚金髮風格。影片裡GD展現滿滿的潮流魅力，自在地拿起糖果鏡面手機支架、隨手將海報貼上牆面，還親自挑選了字母吊飾串珠，並探索了 MAKE iT YOURS 系列行李箱。

此外，韓國島山旗艦店內也特別設置了超萌放大版的「字母絨毛系列」與「花朵造型矽膠腕帶」等巨型裝置，完整呼應 CASETiFY 豐富多元的客製化精神，讓手機殼不再只是保護配件，更是展現個人獨特風格的時尚單品。



▲G-DRAGON煥然一新的時尚金髮展現滿滿的潮流魅力。



▲CASETiFY 豐富多元的客製化精神，讓手機殼不再只是保護配件，更是展現個人獨特風格的時尚單品。





Triple Treat限定印花星心圖案、糖果鏡面支架必收

迎接全新iPhone 18系列上市，CASETiFY與GD攜手打造的「Triple Treat」限定印花設計，以繽紛活潑的造型星星與愛心圖案為亮點，提供質感亮面背板與方便隨時補妝的鏡面背板兩種材質，讓粉絲隨心打造專屬潮流配件。

在最新曝光的形象照中，G-DRAGON身穿粉紅色襯衫，手持極具話題度的勃根地紅iPhone 18 Pro，搭配「Triple Treat」限定手機殼，精準演繹高階撞色美學！「Triple Treat」系列還可以自由串接 MAKE iT YOURS 系列中的亮眼花朵造型矽膠腕帶、糖果鏡面手機支架，以及柔軟蓬鬆的字母絨毛娃娃，搭出最搶眼的個人化組合。



▲CASETiFY與GD攜手打造的「Triple Treat」限定印花設計，以繽紛活潑的造型星星與愛心圖案為亮點。



▲Triple Treat系列還可以自由串接 MAKE iT YOURS 系列中的亮眼花朵造型矽膠腕帶、糖果鏡面手機支架，以及柔軟蓬鬆的字母絨毛娃娃，搭出最搶眼的個人化組合。





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