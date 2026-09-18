美國賣爆Chicken Wraps登台！Popeyes勁脆雞柳捲9月17日開賣，檸香與肯瓊辣脆一口咬下滿滿肉汁

美國人氣商品CAJUN CRAVERS®升格常態菜單後，Popeyes宣布於9月17日將「勁脆雞柳捲」系列正式帶進台灣！單點均一價115元，推出檸香爽脆、肯瓊辣脆與甜辣勁脆3款風味。WalkerLand窩客島副總編輯李維唐點評：「這款雞柳捲將紐奧良風味結合清脆高麗菜絲與紅蘿蔔，讓忙碌上班族與輕食族能輕鬆一手掌握美味。」

美國掀起搶購熱潮的Popeyes勁脆雞柳捲系列終於在9月17日正式登台開賣，單點均一價只要115元，套餐價格184元起，讓炸雞控們不用飛美國就能一手掌握最道地的紐奧良肯瓊香氣。過去在美掀起轟動的CAJUN CRAVERS®系列，憑藉著金黃酥脆的靈魂雞柳與豐富澎湃的餡料，迅速從期間限定升格為常態菜單。這次台灣Popeyes不僅完美接棒，更特別針對台灣饕客的挑惕味蕾精心調配，一口氣推出3款令人垂涎的絕妙風味，把滿滿蛋白質、鮮甜蔬菜與神級醬料一口氣包進軟鬆的餅皮裡，帶來輕盈又飽足的極致享受。

▲一口咬下爆出金黃酥脆的微辣咔滋聲！包裹著鮮嫩肉汁多汁的招牌雞柳，搭配滿滿清脆高麗菜絲與紅蘿蔔絲，再加上特調濃郁醬汁，軟Q餅皮完美鎖住多層次極致風味。圖／Popeyes提供；窩客島整理



握在手裡滿滿實感美學

拿在手裡沉甸甸的勁脆雞柳捲，光是拿著就能感受到熱氣與軟Q餅皮的柔軟手感，咬下第一口更是滿滿驚喜。每一款雞柳捲都包裹著表面炸得金黃香脆、內部鮮嫩多汁的招牌雞柳，搭配切得細緻且水分飽滿的高麗菜絲與紅蘿蔔絲。咀嚼時，酥脆的炸雞外皮與蔬菜的清脆在口中交織出悅耳的聲音，隨之噴發的是肉汁與特調醬汁的完美融合。不論是上班族忙碌時想迅速享用精緻午餐，或是下午茶時間想要優雅補充熱量，這款好拿不沾手的新選擇都能無縫融入你的時髦日常。

3款紐奧良道地風味解鎖

最能展現品牌純正靈魂的肯瓊辣脆雞柳捲，絕對是老饕們的首選標竿。這款完美承襲品牌DNA的靈魂之作，使用了秘製肯瓊美乃滋作為美味橋樑，濃郁微辣的香料氣息在舌尖蔓延開來，順口而不嗆辣，成功將雞肉的鮮甜提升至全新境界。喜歡清涼質感的讀者則不能錯過檸香爽脆雞柳捲，特調檸檬汁與滑順美乃滋調和出極具法式風情的酸甜口感，果香瞬間化解了炸物的油膩，清爽怡人。若偏好濃郁飽滿的重口味，甜辣勁脆雞柳捲則以鹹甜微辣的濃稠醬汁裹住熱騰騰的雞柳，鹹甜交織的開胃滋味讓人一口接一口停不下來。

▲午晚餐不知道吃什麼？選擇整套澎湃組合直接滿足！熱騰騰手拿捲餅搭配金黃香酥比司吉與清涼透心涼的冰飲，輕鬆享受最道地的紐奧良美味饗宴。圖／Popeyes提供；窩客島整理

翻轉日常吃炸雞的優雅儀式

過去提及炸雞品牌，大家總是聯想到大塊多汁的布里歐雞腿堡或桶裝炸雞，如今全新推出的勁脆雞柳捲系列徹底翻轉了吃炸雞的儀式感。這款便利感滿分的輕食新品，將紐奧良的熱情風味細緻封存，讓享用美食不再受限於時間與空間。9月17日起只要走進全台門市或動動手指外送，就能輕鬆開啟這場美味巡禮，讓美味與質感兼具的炸雞捲成為你日常中最療癒的美味陪伴。

Popeyes「勁脆雞柳捲」新品開賣活動

上市日期：2026年9月17日起正式開賣。

販售品項：推出「檸香爽脆」、「肯瓊辣脆」與「甜辣勁脆」共3款風味。

價格資訊：單點均一價115元、套餐184元起。

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