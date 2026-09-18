日本飯店限時5折起！易遊網推日本住宿補助最高折2,500元，獨家攜手岡山市機加酒再送3,000元優惠攻略

據交通部觀光署2026年最新統計，國人1月至7月赴日突破467萬人次，年增20.85%，穩居海外旅遊首選。易遊網品牌公關李姵儀表示，看好赴日熱潮，即日起至9月23日推出日本飯店5折起與連住折2,500元優惠，獨家攜手岡山市機加酒更補助最高3,000元。

準備搶便宜飛日本玩的朋友快看過來，易遊網即日起至9月23日止推出日本飯店補助方案，直接送上5折起的超狂房價，領取折扣碼最高還能再現折2,500元，獨家攜手日本岡山市的機加酒方案最高更能直接拿到3,000元補助。觀光署統計2026年1月至7月國人赴日人次已經刷出467萬人的新紀錄，年增長率高達20.85%，穩坐台灣人海外旅遊最愛的首選。這波雙重優惠疊加下來真的省很大，年底前打算飛日本的朋友快跟著這篇攻略搶先鎖定優惠。

▲秋天飛日本就是要賞楓，遠眺雄偉雪白的富士山搭配周圍滿滿楓紅與古典五重塔，簡直像走進明信片裡的夢幻絕景，親眼看過一次絕對讓人感動不已。圖／易遊網提供；窩客島整理 ▲寬敞明亮的奢華客房搭配超大景觀窗，把城市風光盡收眼底，運用易遊網獨家補助連住4晚最高現折3,000元，幫自己安排一趟質感滿分的慢旅正划算。圖／易遊網提供；窩客島整理

暢遊日本8大熱區，搶拿雙重疊加折扣

這次易遊網日本訂房限時補助全面覆蓋關東、關西、九州、北陸、四國、北海道、日本東北與沖繩等8大熱門區域。只要在活動期間打開易遊網APP下單預訂日本飯店，單筆滿3,500元就能立減300元，連住最高還能享2,500元折扣。小資族首推位於關西購物樞紐的大阪東心齋橋微笑酒店PREMIUM，踩著舒服軟綿的地毯走進採光明亮的房型，結束一整天踩街拉車的繁重行程後，沉浸在乾淨舒心的空間裡好好放鬆，每晚含稅最低只要1,184元起即可輕鬆入手。喜愛陽光海景的朋友別錯過沖繩嘉利吉海灘海洋溫泉度假村，清晨推開陽台窗戶就能看見湛藍大海，呼吸帶有些許鹹味的海風，再泡進露天海洋溫泉中感受溫熱泉水撫平身心疲憊，每晚含稅最低2,457元起就能開啟絕美假期。

▲來到大阪怎能錯過道頓堀，搭乘觀光船徜徉在閃耀川流上，一邊吹著涼爽晚風，一邊跟經典跑跑人合照打卡，順便收服周邊美味的章魚燒與串炸，這才是最道地的關西玩法。圖／易遊網提供；窩客島整理



探索晴天之國岡山，深入美作三湯名勝

除了走訪東京與大阪等一線大城市，深入二三線城市體驗在地慢活步調正流行。被稱為晴天之國的岡山市氣候相當宜人，漫步在被選為日本百大名城的岡山城下，抬頭能看見漆黑如烏鴉羽毛般莊嚴的天守閣與滿山火紅楓葉相互映襯，散發濃濃的古典優雅氣息。走累了還能深入美作三湯包括湯原溫泉、奧津溫泉與湯鄉溫泉，踏入白霧繚繞的泉池中，享受滑嫩泉水包覆肌膚的溫熱療癒感，順便品嚐在地軟嫩多汁的牛肉料理與甘甜多汁的當季水果，享受無比奢侈的生活質感。

▲清晨一推開陽台落地窗就能擁抱整片無敵湛藍海景，呼吸帶有微微鹹味的海風，再去泡個露天海洋溫泉撫平一身疲憊，度假儀式感瞬間拉滿。圖／易遊網提供；窩客島整理

獨家攜手岡山市，連住精選飯店現折3,000元

為了鼓勵台灣旅客探訪秘境古城，易遊網獨家聯手日本岡山市推出超有感的住宿補助。只要在11月30日前於易遊網預訂岡山機加酒商品，並選擇配合補助方案的36間精選飯店，連住2晚以上就能獲得1,500元折扣，連住4晚以上更直接現折3,000元。擺脫人潮擁擠的傳統景點，趁著這波優惠幫自己安排一趟從容優雅的慢旅，把省下來的住宿費用拿去大快朵頤或血拼購物最划算。

▲絕不能錯過晴天之國的浪漫美景，漆黑如烏鴉羽毛般莊嚴的天守閣倒映在清澈水面上，與蔚藍天空形成絕美對比，漫步在這裡享受古城獨有的悠閒步調非常放鬆。圖／易遊網提供；窩客島整理









易遊網日本訂房限時補助

活動期間：即日起至 2026 年 9 月 23 日止

優惠涵蓋區域：日本 8 大熱門區域（關東、關西、九州、北陸、四國、北海道、日本東北、沖繩）

基本折扣：精選人氣飯店下殺 5 折起

APP 專屬折扣碼：

單筆消費滿 3,500 元現折 300 元

連住最高享 2,500 元折扣

精選推薦飯店優惠價：

大阪東心齋橋微笑酒店 PREMIUM：每晚含稅最低 1,184 元起

沖繩嘉利吉海灘海洋溫泉度假村：每晚含稅最低 2,457 元起

易遊網獨家攜手「岡山市住宿補助」

適用對象與商品：於易遊網預訂「岡山機加酒」商品，並選擇配合補助方案之 36 間精選飯店

出發/預訂期限：2026 年 11 月 30 日前

連住折扣優惠：

連住 2 晚（含）以上：現折 1,500 元

連住 4 晚（含）以上：現折 3,000 元

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