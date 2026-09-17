福岡城跡teamLab光影祭10月重磅回歸！九州第一巨城變身夢幻光影宇宙早鳥套票省錢攻略





福岡自由行夜間行程重磅回歸！知名數位藝術團隊teamLab宣布推出「teamLab 福岡城跡 光之祭 2026-2027」，展期自2026年10月30日至2027年1月11日。資深編輯李維唐表示：「九州第一巨城福岡城歷史悠久，其獨特四層石垣在teamLab聲光互動加持下，能讓遊客深刻感受史跡與當代數位藝術融合的沉浸式視覺震撼。」

福岡自由行最強夜間行程重磅回歸「teamLab 福岡城跡 光之祭 2026-2027（チームラボ 福岡城跡 光ノ祭 2026-2027）」展覽宣告登場，這也是睽違7年後的第3度盛大展出，地點就在歷史悠久的舞鶴公園福岡城跡。建於1601年的福岡城擁有九州第一巨城的稱號，古老石垣層層堆疊交織出莊嚴氣勢。這次團隊將這座數百年史跡轉化為隨人群互動而變化的夢幻光影世界，展期從2026年10月30日一路橫跨至2027年1月11日，搶先掌握這場視覺與感官的絕美盛宴。

▲高聳挺立的流線光柱在夜空中優雅扭轉交織，搭配一旁染上夢幻光彩的古城石垣與樹叢，呈現出極具震撼力的感官視覺盛宴。圖／teamLab提供；窩客島整理



風與光的律動生生流転柱與自立呼応生命

展覽作品「生生流転柱（Pillar of Constant Flux）」深受現場風雨與濕度影響，高聳柱體隨環境柔軟扭轉變幻姿態，展現極具動態的生命韌性。備受矚目的巨型蛋體作品「自立しつつも呼応する生命（Autonomous Resonating Life）」，當讀者輕推或是陣風吹掠時，蛋體會在傾倒後溫柔倒回並發出耀眼光芒與清脆音色，周圍的蛋體隨之連動呼應，讓整座夜間古城沉浸在光芒與音律交織的浪漫氛圍中。

▲繽紛流光如花海般在百年老樹的樹幹上無限延伸盛開，站在巨木前彷彿被整座大自然溫柔包圍，拍照張張都像藝術大片。圖／teamLab提供；窩客島整理

四季花卉交織生命巨木石垣上的百鬼夜行與墨線圓相

漫步至展區深處，呈現在眼前的是「増殖する生命の巨木（Ever Blossoming Life Tree）」，一小時內將一整年的花開花落於巨木之上完美呈現，花朵誕生、綻放到凋零的週期不斷重複，帶來動人無比的生命張力。而在「Walk, Walk, Walk - 福岡城跡」作品中，多樣化的肖像群在古老石垣上持續向前邁步，引導觀者凝視對佇。作品「古えの石垣の円相（Enso on Ancient Stone Wall）」則以光線在石垣寫下黑色書法圓相，光芒未及之處與數百年歲月風化形成的石影相互融和，展現極具質感的日式美學。

▲紫外光照耀下的老樹地衣散發出螢光般奇幻的黃青色點點光芒，宛如把億萬夜空星光細膩揉進了樹皮紋理之中。圖／teamLab提供；窩客島整理



呼吸石段與老樹時光感應人潮互動的微光詩篇

走上「忘却の石段 - 石城小天守台跡（Stone Steps of Oblivion - Fukuoka Castle Ruins）」，階梯上的光點如同呼吸般緩緩明滅，每當腳步靠近便會爆發出強烈光芒與迴響。老梅樹上的「物質化された時間（The Materialization of Time）」透過紫外光讓地衣閃耀出日間無法目睹的黃青色澤，宛如記錄半世紀歲月的痕跡。整片展區的「呼応する木々（Resonating Trees）」更會傳遞遠處人群的互動光芒，當光芒從森林深處湧來，就能感受到遠方其他遊客的存在，創造出人與自然、他人之間的親密連結。

▲整片樹林染上絢麗迷幻的紫紅與藍綠光芒，當遠處人群靠近時光點隨之連動起伏，空氣中瀰漫著無比浪漫的夜間氛圍。圖／teamLab提供；窩客島整理

購票攻略與票價資訊限量早鳥雙人優惠搶先掌握

展覽門票於2026年10月1日正式開賣，可經由「ARTNE TICKET ONLINE」或「Ticket Pia（チケットぴあ）」預購。平日入場票價大人為2,300日圓、中高生1,300日圓、小学生700日圓，未就學兒童免費。於11月30日前使用的平日限定雙人套票僅需4,000日圓，極具劃算吸引力。週末、例假日以及12月29日至12月31日期間採事前日期時間指定預約制，大人票價為2,500日圓、中高生1,500日圓、小学生900日圓。若選擇現場購票，大人需額外加價200日圓、中高生與兒童加價100日圓，預售票若售完現場將不販售當日票，建議提前預約規劃行程。

▲黑夜裡的古老石垣幻化成光影舞台，動態光影筆觸描繪出栩栩如生的造型，隨手一拍都充滿神秘的日式美學氛圍。圖／teamLab提供；窩客島整理 ▲被滿滿溫暖黃光包裹的巨型蛋體錯落矗立，輕推瞬間光芒與音律歡樂呼應，絕對是現場最療癒又洗版IG的熱門打卡點。圖／teamLab提供；窩客島整理





teamLab 福岡城跡 光之祭 2026-2027（チームラボ 福岡城跡 光ノ祭 2026-2027）

主辦單位：teamLab 福岡城跡 光之祭 2026-2027 執行委員會（西日本新聞社等）

展覽日期：2026年10月30日（五）至 2027年1月11日（月・祝）

展覽地點：舞鶴公園 福岡城跡（福岡縣福岡市中央區城內）

門票開賣日：2026年10月1日（木）

開放時間

2026年10月30日 – 11月6日：18:30 – 22:00

2026年11月7日 – 12月31日：18:15 – 22:00

2027年1月1日 – 1月11日：18:30 – 22:00

最終入場：21:30

票價資訊（預售票價）

平日票（12月29日 – 12月31日除外）

大人：2,300日圓

中高生：1,300日圓

小學生：700日圓

未就學兒：免費

平日限定雙人折扣票：4,000日圓（有效期間至11月30日止，數量有限）

假日票（土日祝及12月29日 – 12月31日，採事前預約制）

大人：2,500日圓

中高生：1,500日圓

小學生：900日圓

未就學兒：免費

現場購票注意事項

現場購買大人加價 200日圓，中高生及兒童加價 100日圓。

若預售票售罄，現場將不發售當日票。

售票通路：ARTNE TICKET ONLINE、Ticket Pia（チケットぴあ）

展出作品列表

生生流転柱（Pillar of Constant Flux）

自立しつつも呼応する生命（Autonomous Resonating Life）

増殖する生命の巨木（Ever Blossoming Life Tree）

Walk, Walk, Walk - 福岡城跡（Walk, Walk, Walk - Fukuoka Castle Ruins）

古えの石垣の円相（Enso on Ancient Stone Wall）

忘却の石段 - 石城小天守台跡（Stone Steps of Oblivion - Fukuoka Castle Ruins）

物質化された時間（The Materialization of Time）

呼応する木々（Resonating Trees）

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