企鵝迷準備衝！東京車站限定「Suica企鵝xほぼ日手帳」開賣，呆萌大臉封面與 mini 鑰匙圈全曝光

手帳迷與日本旅遊控注意！位於東京車站地下「GRANSTA TOKYO」的品牌首間旗艦店「ほぼ日手帳 Store 東京駅店」於 2026 年 9 月 16 日盛大開幕，同步推出與 JR 東日本「Suica企鵝」聯名的 14 款限量商品。資深文具編輯李維唐點評：「這系列將 Suica 企鵝的手臂轉化為手帳的蝴蝶扣筆夾，並以 10 比 1 比例縮小打造 mini 鑰匙圈，不僅趣味性極高，更兼具典藏價值與實用性。」

走進溫暖的木質調空間，空氣中瀰漫著濃濃的手作溫度與紙張香氣。手帳控心中的夢幻逸品「Hobonichi手帳（ほぼ日手帳）」，隆重迎來品牌首間旗艦門市「Hobonichi手帳 Store 東京駅店（ほぼ日手帳ストア 東京駅店）」，於2026年9月16日（水）在東京車站內盛大揭幕。配合新店鋪問世，更攜手JR東日本超人氣吉祥物「Suica企鵝（Suicaのペンギン）」打造全系列14款限定周邊。無論是經典的手帳封面、質感文具，還是極具質感的收納包，每一款都散發著令人心動的生活儀式感。



▲「Hobonichi手帳 x Suica企鵝」聯名全系列 14 款周邊商品集合展示。 圖／ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

呆萌企鵝大臉撞色手帳！兩款經典封面點亮生活靈感

這次聯名中最引人注目的焦點，莫過於兩款特製手帳封面。針對A6尺寸推出「經典面孔（フェイス）」，在極簡的純黑布料印上Suica企鵝極具辨識度的可愛臉孔，甚至連手帳標籤筆夾（Butterfly Stopper）都巧妙變身為企鵝招牌的手臂形狀，扣上鋼筆時宛如小企鵝抱著文具，書籤末端的吊飾更是俏皮的企鵝小腳。另一款A5尺寸「散步出遊（おでかけ）」則選用溫潤的米色底布，描繪企鵝與子企鵝漫步的溫馨畫面，隨手翻開都能感受細膩的童趣溫度，售價分別為4,290日圓（含稅）與5,390日圓（含稅）。

▲採用薄荷綠色調並印滿 Suica 企鵝圖樣的手帳封面與收納包系列。 圖／ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

▲以東京車站丸の内紅磚驛舍為背景設計的 weeks 手帳與手帳封面細節。 圖／ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

精緻質感細節滿分！攜帶型 weeks 系列打造隨行風格

偏好輕便隨身記錄的朋友，絕對不能錯過輕巧的weeks系列。其中「東京（Tokyo）」款特別以東京車站丸の内紅磚驛舍為背景，搭配沉穩的紅磚色霧面表紙，並在企鵝與建築細節處加上立體光澤壓紋，精緻度爆表。另一款「漫步（とことこ）」則運用清爽的薄荷綠領帶織品材質，將企鵝逗趣的休憩與走動姿勢細緻呈現，展現極具日系質感的優雅巧思。兩種款式皆貼心提供日本語版與英語版，價格介於3,190日圓至3,630日圓（含稅）之間。



將好心情隨身攜帶！縮小版鑰匙圈與多功能收納箱必搶

除了手帳本體，全系列還推出8款超實用桌上文具與收納生活道具。首推將手帳等比例縮小10倍的「Hobonichi手帳 mini 鑰匙圈（ほぼ日手帳miniキーホルダー）」，細緻還原手帳細節，掛在包包上隨時散發時髦感。喜愛收納整理的朋友，則有質感收納包「Stappo」與「抽屜便利包（ひきだしポーチ）」可供選擇，細膩的織紋與多層次口袋設計，能將日常隨身物品收納妥當。全系列周邊單價從550日圓至5,280日圓（含稅）不等，讓人忍不住想全套收集。

▲Suica 企鵝造型便利貼、造型貼紙與極具特色的 mini 鑰匙圈周邊文具。 圖／ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

實體門市開幕與線上預購雙攻略！旅人採購指南看這裡

想要親自感受這份溫度的朋友，實體門市位於東京車站內GRANSTA TOKYO（グランスタ東京）地下1樓的丸の内改札內區域。開幕初期為提供良好的購物體驗，現場入店將採預約抽籤制。無法親自前往日本的讀者也無需遺憾，官方宣布將於2026年9月24日（木）10:00至10月31日（土）23:59期間，在GRANSTA官方線上購物平台「GRANSTA MALL」開放全系列預購。從2001年問世至今，「Hobonichi手帳」在全球已有超過100個國家與地區的忠實粉絲，並在全日本LOFT創下連續22年手帳銷售冠軍的輝煌紀錄，這次強強聯手的限定款式，絕對是今年秋天最值得投資的生活好物。

▲「Hobonichi手帳 Store 東京駅店」旗艦店門市空間陳列與展示區。 圖／ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理





「ほぼ日手帳 Store 東京駅店 x Suica企鵝」活動與販售資訊總整理

門市開幕與銷售資訊

實體門市開幕日期：2026年9月16日（水）

門市地點：JR東京車站 B1「GRANSTA TOKYO」地下丸の内改札內區域（ほぼ日手帳 Store 東京駅店）

門市營業時間：10:00 - 21:00

門市入場與購買機制：開幕初期門市採事先預約（抽籤）制；Suica 企鵝系列商品之現場販售方式依官方公告為準

線上預購資訊

手帳封面與 weeks 本體

手帳封面「フェイス」オリジナル（A6）：4,290日圓（含稅）

手帳封面「おでかけ」カズン（A5）：5,390日圓（含稅）

weeks「Tokyo」（日本語版）：3,190日圓（含稅）

weeks「Tokyo」（英語版）：3,300日圓（含稅）

weeks「とことこ」（日本語版）：3,520日圓（含稅）

weeks「とことこ」（英語版）：3,630日圓（含稅）

周邊文具與收納配件