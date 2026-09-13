《空之軌跡》緹妲的兔子與蕾恩黑兔實體化！按壓掌心親耳聆聽角色原音台詞，限定專屬禮物袋包裝限量登場

日本東榮推出《英雄傳說 空之軌跡》語音發聲玩偶「緹妲的兔子」與「蕾恩的黑兔」，按壓掌心即重現緹妲早安語音與蕾恩經典台詞，限定包裝登場。

遊戲畫面裡那些令人動容的誓言與對白，如今不再只是螢幕上的文字，而是能隨時擁入懷中的溫暖陪伴。由日本 Falcom 開發的經典 RPG《英雄傳說 空之軌跡》（英雄伝説 空の軌跡），陪伴無數台灣玩家走過青春歲月，其中角色之間真摯的羈絆更是許多人心頭最軟的一塊。日本株式會社東榮（株式會社 東栄）特別將遊戲作中極具象徵意義的玩偶實體化，推出內建角色語音的限定玩偶「緹妲的兔子（ティータのうさぎ）」與「蕾恩的黑兔（レンの黒うさぎ）」，讓玩家只要輕輕握住玩偶掌心，就能親耳聆聽那一幕幕銘刻於心的經典原音。

▲日本東榮推出《英雄傳說 空之軌跡 the 1st》緹妲的兔子語音發聲玩偶，完美還原遊戲中溫馨靈感的造型設計。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲日本東榮同步登場《英雄傳說 空之軌跡 the 2nd》蕾恩的黑兔語音發聲玩偶，展現神秘又細膩的情感風格。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理

緹妲的晨間問候！來自《空之軌跡 the 1st》溫柔支線的記憶重現

對於老玩家來說，《空之軌跡 the 1st》（空の軌跡 the 1st）裡面的支線任務「給父母的禮物（両親への贈り物）」絕對是充滿溫馨氛圍的一段回憶。活潑可愛的小天才導力技師緹妲（ティータ），為了表達對忙碌父母的愛意，親手打造了專屬的陪伴玩偶。這次發售的「緹妲的兔子（ティータのうさぎ）」正是以該段劇情為靈感設計，將遊戲中的純真情感完美轉化為質感生活小物件。只要輕輕按壓玩偶的手掌區域，就能播放緹妲為了叫醒父母所錄製的專屬語音：「已經早上6點囉。爸爸、媽媽，早安。那個那個，媽媽如果賴床的話早飯就會沒有囉，要好好起來。今天一整天也要活力滿滿地度過喔。緹妲上。」溫暖又帶點俏皮的童音，彷彿把利貝爾王國的陽光一起帶進了日常房間裡。

▲「緹妲的兔子」語音發聲玩偶多角度實體樣貌，包含立體垂耳與精緻上衣造型。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「緹妲的兔子」發聲玩偶情境圖，結合緹妲角色插畫與叫醒父母的專屬晨間語音。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理

傲嬌女孩的情感流露！《空之軌跡 the 2nd》蕾恩的心靈依託實體化

相較於緹妲兔子的陽光溫暖，「蕾恩的黑兔（レンの黒うさぎ）」則帶有幾分令人疼惜的神秘與細膩。在《空之軌跡 the 2nd》（空の軌跡 the 2nd）中，身世坎坷的少女蕾恩（レン）總是將情感隱藏在冷酷的外表下，唯有面對這隻隨身攜帶的黑兔時，才會流露出些許真實的自我。透過艾絲蒂爾（エステル）一行人真誠的關懷，蕾恩封閉的心扉逐漸打開。這款發聲玩偶正是以此情感轉折為核心，按下手掌按鈕後，耳邊便會傳來蕾恩那句經典又帶點傲嬌的心聲台詞：「被這樣擁抱著……似乎……並不討厭呢。」那份壓抑又渴望被愛的語氣，絕對能讓所有追過空軌劇情的玩家瞬間起雞皮疙瘩。

▲「蕾恩的黑兔」語音發聲玩偶多角度實體樣貌，呈現質感黑絨布料與細致細節。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「蕾恩的黑兔」發聲玩偶情境圖，搭配蕾恩角色經典形象與原音台詞情境展示。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理

精緻質感與限定禮物袋！融入居家空間的夢幻收藏

這兩款玩偶在設計上不僅忠實還原遊戲內的設定，更考量到了生活擺設的美感與實用度。全高約為450mm，座高約350mm至360mm，適中的尺寸無論是擺放在沙發角落、床頭，或是辦公桌旁，都能展現極佳存在感而不顯得佔用空間。玩偶本身採用細緻柔和的聚酯纖維布料打造，手感紮實飽滿，非常適合隨手抱在懷裡。此外，商品包裝也誠意十足，每款玩偶皆附贈專為本次企劃全新繪製設計的專屬禮物袋，無論是作為個人收藏還是送給同為軌跡迷的朋友，都充滿了開箱的儀式感。商品售價為含稅7,700日圓（未稅7,000日圓），採數量限定販售，對於喜愛 Falcom 作品的粉絲來說，絕對是今年不容錯過的情感收藏首選。

▲兩款玩偶只要輕按手掌區域即可播放角色經典台詞語音，帶來滿滿實體互動體驗。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「緹妲的兔子」與「蕾恩的黑兔」詳細尺寸比例圖，全高約45公分具備極佳存在感。圖／株式會社東榮提供；窩客島編輯李維唐整理





《空之軌跡》角色語音發聲玩偶預購活動

《空之軌跡 the 1st》緹妲的兔子（ティータのうさぎ）

商品連結：https://fultonjapan.com/products/kiseki_voicenui_tita

售價：7,000 日圓（含稅 7,700 日圓）

尺寸：全高約 450 mm、座高約 360 mm、展開雙臂寬約 460 mm、深度約 120 mm

重量：約 220 g

收錄語音：「朝の6時になりました。お父さん、お母さん、朝だよ。えとえと、お母さんは二度寝したら朝ゴハン無くなっちゃうんだからちゃんと起きて。今日も一日元気にすごしてね。ティータより」

《空之軌跡 the 2nd》蕾恩的黑兔（レンの黒うさぎ）

商品連結：https://fultonjapan.com/products/kiseki_voicenui_renne

售價：7,000 日圓（含稅 7,700 日圓）

尺寸：全高約 450 mm、座高約 350 mm、展開雙臂寬約 450 mm、深度約 130 mm

重量：約 235 g

收錄語音：「こんな風に抱きしめられるのは……キライじゃない……かも」

活動與商品重點

互動功能：輕按玩偶掌心即可播放內建的角色原音台詞。

特典配件：購買即附贈專為本次企劃全新繪製設計的專屬禮物袋。

電源需求：需使用單 4 型乾電池（AAA），商品本身未附贈電池。

販售限制：採數量限定販售，達到預定數量即結束銷售。

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