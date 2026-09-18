德克士首度聯名味全龍天母狂歡！招待千人免費吃炸雞，局間再抽手槍腿套餐，全台應援餐現省119元

中職爭奪季後賽進入白熱化階段，德克士首度跨界聯名味全龍舉辦品牌日，震撼祭出千人免費吃雞與手槍腿套餐抽獎活動。資深編輯李維唐點評：「德克士將台灣在地優質雞肉結合棒球應援文化，成功打造出兼具視覺震撼與實用省錢攻略的體育跨界新樣貌。」

對無數龍迷與炸雞控來說，球場上那份揮灑汗水、齊心應援的熱血感動，唯有大口咬下金黃多汁的炸雞才能劃上最完美的句點，德克士炸雞首度跨界聯名職棒味全龍，直接把滿滿的歡樂與勝利渴望搬進天母棒球場，不僅霸氣招待1,000位熱情球迷免費吃雞，更推出超澎湃的雙人聯名套餐「奔龍而上應援餐」，現省119元讓大家在狂轟猛炸的棒球季裡爽快嗑肉、齊心力挺狂龍軍登上最高榮耀。



▲手槍腿多汁引爆秀引發全場歡呼，巨大的手槍腿氣球在球場看台上空傳遞，把棒球應援的熱血感動與美食體驗完美結合。圖／德克士提供；窩客島整理

小龍女熱血接力嗨翻天母，千名球迷免費開嗑金黃炸雞

這場專屬於球迷與炸雞控的盛會，從天母棒球場的德克士品牌日正式爆發，現場佇立著超巨大的手槍腿氣球，逗趣模樣瞬間成為打卡焦點，Dragon Beauties新光人壽小龍女們更親自下場與球迷組隊進行手槍腿接力賽，揮灑汗水的青春活力讓全場氣氛瞬間沸騰，局間進行的手槍腿多汁引爆秀，更讓觀眾席傳出陣陣歡呼，大螢幕上突如其來的千人吃雞抽獎活動，更把現場歡樂情緒推向最高峰，幸運獲獎的球迷現場大口咬下熱騰騰的咔滋脆皮炸雞，爽快感滿點。



▲小龍女們手拿超萌的手槍腿絨毛抱枕，與幸運球迷在球場上熱血開跑，軟萌的抱枕手感與現場青春無敵的應援氛圍，讓場邊球迷羨慕直喊太幸福。圖／德克士提供；窩客島整理

嚴選在地好食材，招牌手槍腿咬下爆汁超滿足

對品質極度要求的德克士炸雞，堅持嚴選台灣在地優質雞肉，每一塊炸雞都是新鮮現炸，金黃香酥的外皮下鎖住豐富的鮮嫩肉汁，招牌咔滋脆皮手槍腿更以霸氣的L型大雞腿震撼視覺，外皮香脆不油膩，肉質軟嫩多汁且份量感十足，搭配屏東小農檸檬特製的小農鮮萃檸檬綠茶，酸甜清爽超解膩，現場更透過一口就炸cam活動，幸運登上大螢幕的球迷就能免費兌換手槍腿套餐，這項令人期待的加碼活動也會在9月17日、9月18日、9月26日與9月27日的天母主場賽事繼續熱情舉辦。

▲德克士招牌咔滋脆皮手槍腿呈現霸氣L型金黃酥脆造型。圖／窩客島編輯李維唐 攝 ▲招牌咔滋脆皮手槍腿更以霸氣的L型大雞腿震撼視覺，外皮香脆不油膩，肉質軟嫩多汁且份量感十足。 圖／德克士提供；窩客島編輯李維唐整理

全台開賣奔龍而上應援餐，雙人爽嗑現省119元

為了讓無法到現場的球迷也能同步感受應援魅力，全台德克士門市（除球場店與特殊場域門市外）同步隆重開賣奔龍而上應援餐，套餐內容包含2塊咔滋脆皮炸雞、2份BBQ烤翅、2份咔滋洋蔥圈與2杯中杯冰紅茶，澎湃的雙人份量特價只要319元，一口氣現省119元，無論是在家鎖定轉播賽事，或是週末與好友聚會開派對，都能享受被金黃炸雞與香濃烤翅包圍的幸福質感生活。



小龍女熱血接力嗨翻天母，千名球迷免費開嗑金黃炸雞

活動地點：天母棒球場

現場互動：展示超巨大手槍腿氣球，舉辦「手槍腿多汁引爆秀」 與 Dragon Beauties 新光人壽小龍女攜手球迷的「手槍腿接力賽」

千人免費吃雞：大螢幕放送優惠抽獎，大方招待 1,000 位球迷免費品嚐「咔滋脆皮炸雞」

嚴選在地好食材，招牌手槍腿咬下爆汁超滿足

「一口就炸 cam」加碼抽：賽事局間登上大螢幕的幸運球迷，可免費獲得「咔滋脆皮手槍腿套餐」乙份（含咔滋脆皮手槍腿、咔滋薯霸中份、小農鮮萃檸檬綠茶）

加碼抽獎場次：9 月 17 日、18 日、26 日與 27 日天母主場賽事

全台開賣奔龍而上應援餐，雙人爽嗑現省119元

活動套餐：奔龍而上應援餐

套餐內容：咔滋脆皮炸雞 2 塊、BBQ 烤翅 2 份、咔滋洋蔥圈 2 份、冰紅茶(M) 2 杯

優惠價格：雙人份優惠價 319 元（現省 119 元）

適用門市：全台德克士門市（除球場店及特殊場域門市外）

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