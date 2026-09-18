GODIVA霜淇淋買一送一！3天限定只有台北大巨蛋有，全新開心果雪糕加料吃

編輯 鄭雅之 表示：週末就去台北大巨蛋吃GODIVA霜淇淋買一送一啊～趁優惠我要自己吃兩支！

GODIVA霜淇淋買一送一！巧克力控這週末一定要衝大巨蛋，GODIVA為了歡慶百週年再加上台北大巨蛋新開店，特別100週年限定「紅莓玫瑰霜淇淋」限時三天買一送一。此外，也針對台北大巨蛋門市推出獨家客製化巧克力雪糕，就連店內最夯的經典巧克力霜淇淋也將在十月大升級，變成超濃郁版80%可可霜淇淋，將在全門市全面升級。



▲GODIVA霜淇淋連三天買一送一，只有台北大巨蛋門市限定。(攝影：鄭雅之)





大巨蛋獨家限時買一送一

入秋微涼的天氣最適合吃甜點療癒心靈。這次GODIVA台北大巨蛋門市推出獨家限時好康，從9月18日到9月20日連續三天，百週年限定的「紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋」買一送一。濃郁微苦的黑巧克力搭配酸甜清香的紅莓玫瑰，口感層次豐富又不洗膩，趕緊揪身邊的好友一起分享這份雙倍甜蜜。



▲層次感十足的紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋，將在9月18日至9月20日期間於台北大巨蛋門市推出買一送一優惠。





十月底厚實濃郁黑巧霜淇淋登場

除了週末的限定搶購活動之外，全台門市也準備搶攻秋冬巧克力商機。預計在十月底陸續推出升級版冰品，其中最受矚目的就是「80%可可特醇黑巧克力霜淇淋」。選用高級比利時可可再撒上香脆黑巧脆球，帶給饕客極致濃郁的厚實口感，巧克力控絕對要將這款極品加入必吃口袋名單。



▲GODIVA升級推出「80%可可特醇黑巧克力霜淇淋」系列，搭配黑巧脆球點綴，打造極致濃郁的冰品饗宴。





十月週末限定客製化現製雪糕體驗

大巨蛋旗艦門市在十月還會加碼推出週末限定的手工「現製巧克力雪糕」。巧克力控可以先挑選開心果或榛果等風味的雪糕基底，沾取香醇巧克力外殼後，再自由灑上黑巧捲片或堅果碎粒。打造獨一無二的奢華客製化雪糕，讓每次品嚐都充滿驚喜與樂趣，成為大巨蛋周邊最夯的打卡新亮點。



▲GODIVA大巨蛋旗艦門市十月將推出週末限定現製Dipping巧克力雪糕，提供多款客製化基底與配料組合，帶給甜點迷獨家驚喜體驗。

GODIVA霜淇淋買一送一 優惠活動

百週年限定霜淇淋買一送一：9月18日（五）至9月20日（日）限時三天，於SOGO大巨蛋門市購買紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋享買一送一優惠。





GODIVA霜淇淋升級

80%可可特醇黑巧克力霜淇淋：預計10月底於全台門市陸續上市，主打高級比利時可可與黑巧脆球。





GODIVA台北大巨蛋 客製化雪糕

週末限定現製巧克力雪糕：預計10月於大巨蛋旗艦門市推出。

口味：自選雪糕基底（開心果黑巧克力、榛果蓉白巧克力、70%黑巧克力）、巧克力外殼，並可任選一款配料（黑巧捲片、開心果碎粒、胡桃碎粒），額外加購一款配料需加收20元。





買一送一優惠吃不完！

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