首爾人排6小時就為它！韓國大田神級麵包店「聖心堂」爆紅，內行人教一招免排隊也能吃

編輯王瀅瀅表示，聖心堂的爆紅程度，據說是連韓國人都在求國外網友不要分享了，因為當地人也快要買不到了啦。

前往韓國旅遊時，不少人的口袋名單總少不了幾家網美烘焙坊，但最近在韓國在地人之間引爆狂熱討論的，卻是一家遠在大田的傳奇麵包店「聖心堂」。走在大田街頭或車站，隨處可見民眾手提著店家招牌的淡綠色購物袋，這家被譽為韓國麵包界隱藏王者的名店，熱門程度不僅橫掃韓國社群，更將大田這座過去被戲稱為無趣城市的地區，一舉推上熱門觀光勝地的寶座。每逢假日門口總是擠滿人潮，人氣極為驚人。

▲走在大田街頭，人手一袋招牌淡綠色購物袋的盛況，展現聖心堂爆紅的超高人氣。

招牌炸菠蘿麵包爆紅！從傳統小店到年賺六億的在地奇蹟

聖心堂自1956年在原州創立、後於大田深耕至今，憑藉著高品質與極高CP值奠定地位。相較於市面上動輒破10萬韓元（約台幣2300元）的飯店蛋糕，聖心堂以真材實料又親民的價格稱霸烘焙界，招牌炸菠蘿麵包單價僅1700韓元（約台幣39元），用料浮誇的水果系列蛋糕售價更只要4萬多韓元（約台幣千元上下）。這股平價美味威力驚人，據韓媒報導，聖心堂單年營業利益甚至超越了韓國兩大傳統連鎖烘焙巨頭的利潤總和，創下在地企業的傳奇記錄。

▲聖心堂憑藉極高CP值與紮實用料，在韓國烘焙市場中展現無可匹敵的超高人氣。

首爾人清晨搭高鐵遠征就為它！招牌綠色購物袋人手一袋

為了搶購限量商品，許多首爾民眾不惜清晨特地搭乘1小時的KTX高鐵前往大田，現場甚至常出現凌晨或是早上6點開門前就前來排隊的誇張景象。尤其在冬季限定的草莓炊餅開賣時，排隊人龍甚至會一路沿著地下街延伸至大田站方向，不少人忍著寒風苦等4至6個小時才拿到蛋糕，返程的高鐵車廂內更幾乎達到每十人就有一人拎著聖心堂綠色購物袋的盛況。

為了照顧這些遠道而來的訪客，聖心堂更於門市附設有「麵包冰箱」冷藏寄物服務，精準控溫的寄物櫃讓買到草莓蛋糕或鮮奶油生乳卷的遊客能將美味妥善保存於冷藏環境中，不用擔心蛋糕融化變質。

▲許多首爾民眾不惜清晨搭乘高鐵遠道而來，只為能在第一時間搶購到限定款水果蛋糕。

內行人私房購買攻略！樂天百貨分店輕鬆買齊美味

如果想避開總店誇張的排隊人潮，內行人首推造訪位於樂天百貨大田店的分店。這家分店佔據了百貨1樓與B1的廣闊空間，將麵包本鋪、蛋糕甜點館以及早午餐餐廳全部整合在一起。更棒的是，它設有專屬的外側獨立出入口，每天早上8點就開始營業，免受百貨營業時間限制。這裡不僅空間寬敞、有冷氣吹，還能一次購齊所有品項，絕對是輕鬆品嚐美味的避人群首選。

若想前往本店打卡朝聖的朋友，則要特別注意動線分流。想買招牌炸菠蘿麵包請直接前往「聖心堂銀杏洞總店」排隊；目標是爆紅水果炊餅或整顆節慶蛋糕，則必須到隔壁的「Cake Boutique蛋糕總店」。最近有機會去韓國的朋友，不妨快把大田列入你的待去清單吧！

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