買冰送可愛！韓國31冰淇淋聯名蒙奇奇，超萌隨行杯、盲盒鑰匙圈買冰淇淋就送

編輯王瀅瀅表示，這次韓國31真的太犯規了啦，為了這個冰我可能真的會飛一趟韓國！

韓國餐飲品牌向來極具創意，各種跨界聯名接連登場，總是能精準擊中少女心。這次韓國Baskin Robbins（31冰淇淋）特別找來紅遍全球的經典IP「蒙奇奇（Monchhichi）」驚喜合作，將這隻擁有療癒毛髮與可愛表情的小猴子融入多款冰品與周邊中。消息一出立刻社群熱烈討論，不少台灣網友直呼：「為了蒙奇奇我可以飛一趟韓國！」

▲韓國31冰淇淋攜手全球經典IP蒙奇奇推出全新聯名，消息一出立刻吸引大批粉絲朝聖。

鹹甜交織全新口味冰淇淋！蒙奇奇立體蛋糕同步賣萌

本次聯名最受矚目的亮點，非9月重磅推出的全新口味「焦糖熔岩蒙奇奇（Caramel Fondant Monchhichi）」冰淇淋莫屬。這款冰淇淋巧妙將香濃滑順的牛奶焦糖與鹹牛奶冰淇淋結合，打造出完美的鹹甜交織風味，裡面還特別加入了香脆糖粒與焦糖彩帶，每一口都能吃到多層次的酥脆口感。

▲主打新品「焦糖熔岩蒙奇奇」結合牛奶焦糖與鹹牛奶冰淇淋，搭配香脆糖粒展現多層次風味。

除了冰淇淋本體，官方還推出「沉浸在甜蜜中的蒙奇奇」與「有點可愛的蒙奇奇」兩款造型蛋糕，立體還原了Boy與Girl角色的招牌表情與蝴蝶結細節，吸睛度十足。

▲立體造型冰淇림蛋糕精準還原Boy與Girl角色的招牌表情與蝴蝶結細節，成為視覺焦點。

買飲料就送！蒙奇奇造型隨行杯把消暑飲品變可愛

除了豐富的甜點，這次聯名在飲品設計上也花足心思，推出了「蒙奇奇美式咖啡」與「蒙奇奇蟠桃冰紅茶」兩款消暑選擇。兩款飲料皆採用專屬的蒙奇奇造型環保隨行杯盛裝，頂部附有可愛的角色造型杯蓋，讓日常喝咖啡或冰茶都變得極具儀式感。不少前往朝聖的網友表示，光是衝著這個質感滿分的角色杯蓋，就非常值得專程跑一趟韓國31冰淇淋，無論是拿在手上拍照還是拿來日常重複使用都讓人心情大好。

▲蒙奇奇美式咖啡與蟠桃冰紅茶均附贈專屬隨行杯，讓日常喝飲料頓時增添滿滿儀式感。

6款盲盒鑰匙圈試手氣！點購造型杯享拆盲盒驚喜

而對收藏控來說，本次合作最令人心動的絕對是限定推出的「蒙奇奇造型杯+公仔鑰匙圈套組」。只要點購專屬造型杯冰淇淋，就能同步獲得蒙奇奇角色插牌與公仔鑰匙圈，插牌與鑰匙圈皆各自準備了6款不同造型並採盲袋形式發放，讓顧客在品嚐美味之餘，還能體驗拆盲盒的驚喜樂趣。從冰淇淋、蛋糕、飲品到限定周邊，韓國31冰淇淋這波聯名可謂誠意滿滿，成功掀起一波蒙奇奇旋風，有興趣的朋友不妨衝一趟韓國把這個小可愛帶回家！

▲點購專屬造型杯組合即附贈角色插牌與盲盒公仔鑰匙圈，滿足享受甜點與開箱的雙重樂趣。





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