吃得到日本九連霸金賞唐揚雞！台北美福彩匯限定推出四款台灣獨家醬汁，搭配現沖和牛清湯開吃

資深編輯 李維唐 表示：不用飛日本！台北美福彩匯攜手日本雲雀集團旗下的「唐揚好」，自9月18日起推出「日本唐揚美食祭」。除了重現連霸九年的金賞爆汁唐揚雞，日籍主廚更推出四款台灣獨家醬汁，搭配現沖和牛清湯與爐烤極黑和牛開吃。

想吃日本正宗爆汁炸雞再也不用辛苦飛出國，台北美福大飯店彩匯自助餐廳這回把稱霸日本九年的金賞唐揚雞搬進包廂，自9月18日起攜手日本最大餐飲龍頭雲雀集團旗下的唐揚好專門店，澎湃推出日本唐揚美食祭，午餐每位1,680元起就能無限量開吃，外酥內嫩的香脆雞塊配上熱騰騰現沖和牛清湯與香氣四溢的爐烤極黑和牛，簡直是肉食狂熱者夢寐以求的頂級盛宴。

▲炸到金黃酥脆的唐揚雞塊在空中紛飛，光看這輕薄香酥的外皮與爆汁感就讓人口水直流，這可是連續九年拿下日本唐揚金賞的夢幻美味，肉控一定要衝現場吃到飽。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理 ▲日本雲雀餐飲集團唐揚好團隊特別跨海客座，右為集團商品開發主廚福島宣嘉，左為唐揚好品牌營業部長柳川榮二，聯手為台灣饕客帶來九連霸金賞級的頂級炸雞饗宴。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

蟬聯九年日本金賞肯定！唐揚好秘製甘味濃醬完美重現

在日本擁有51家分店的唐揚好餐廳，招牌唐揚雞自2018年起連續九年拿到日本唐揚大賞金賞榮耀，風靡全日本無數饕客的味蕾。唐揚好營業部長柳川榮二透露，這款讓人天天吃都不會膩的炸雞靈魂在於不使用大蒜與生薑調製的秘方醬汁，薄脆的麵衣裹得恰到好處，壓實塑型後精算油溫與炸製時間，一口咬下瞬間能感受豐盈肉汁在嘴裡噴發。這次彩匯現場更同步提供人氣極高的甘味濃醬，用醬油、老抽、味醂與糖醋特製，甘甜鹹香中帶點微酸醬香，完美包覆在金黃香脆的雞腿肉上，吃起來清爽又有層次。

▲重現日本專門店的人氣靈魂，淋上甘甜鹹香帶有微酸醬香的秘製甘味濃醬，完美包覆在金黃香脆的雞腿肉上，一口咬下滿是豐盈肉汁與濃郁醬香，層次豐富又清爽。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理



涼筍與小籠包驚喜變身！日籍主廚精心研發四款台灣限定風味

負責商品開發的主廚福島宣嘉特別以台灣飲食文化為靈感，為彩匯量身訂做四款獨家驚喜口味。第一款秘製怪味醬取材自大家吃小籠包時最愛的薑醋沾醬，再結合台式蒜香油、麻油、花生醬與豆瓣醬，把台式經典香氣與爆汁雞肉融為一體。第二款檸檬風味醬在甘醇醬油中加入清新檸檬汁，隨盤附上鮮檸檬片，剛好平衡了雞肉的微油感。第三款青花椒甜美乃滋醬則把台菜涼筍沙拉的清甜滑順融入青花椒油與綠菜泥，尾韻帶有些許微麻感，口感令人喜出望外。最後一款魔王金沙雞更向國民美食炸雞排致敬，炒香蒜粒、紅蔥酥、香菜與花椒粒做成金沙碎粒，大方撒在炸雞上如同一襲金黃外衣，香濃又有層次。

▲現擠新鮮檸檬汁均勻灑在金黃唐揚雞上，甘醇醬油碰撞清新酸甜果香，巧妙平衡了雞肉的油脂微油感，品嚐時再夾上一片鮮檸檬，淡雅鹹香且口感層次輕盈。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

奢華牛肉饗宴極致交織！現沖和牛清湯搭配爐烤極黑和牛

除了日本金賞等級的唐揚雞讓人一口接一口，彩匯自助餐廳的鮮牛料理更是不能錯過的重頭戲。內行必吃的現沖和牛清湯，將鮮紅潤澤的和牛肉片鋪在碗底，沖入滾燙濃郁的牛骨高湯，肉片隨即轉為溫柔的粉嫩色澤，入口溫潤滑順且滿是濃郁肉香。爐烤金牌極黑和牛肩胛肋眼外皮烤得焦香誘人，輕輕一刀切下，鮮美肉汁瞬間流溢而出。深受喜愛的美福牛肉麵湯頭甘醇濃郁，搭配Q彈牛肉與現選麵條更是滿足感爆棚。微酸果香的柑橘風味骰子牛巧妙平衡了牛肉油脂，餐檯上還有日本生蠔、干貝與多款蝦蟹輪番上陣，讓人彷彿置身日本美食祭典。

▲現切爐烤金牌極黑和牛肩胛肋眼香氣四溢，外皮烤得焦香誘人，一刀劃下鮮美肉汁瞬間傾瀉而出，肉質脂香柔嫩且份量感十足，每一口都是最奢華的享受。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理 ▲招牌美福牛肉麵同樣不能錯過，甘醇濃郁的湯底搭配塊頭碩大、Q彈軟嫩的牛肉與特選麵條，大口吸入吸滿湯汁的麵條，帶來極致滿足的飽足感。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理

現場炙燒明太子麵包甜美收尾！台北美福彩匯限定登場

飽餐一頓後，甜點區同樣準備了滿滿儀式感。彩匯全新推出的炙燒明太子麵包，將扎實有咬勁的法國麵包抹滿鹹香明太子醬後烤至海味奔放，品嚐前還可以選擇乳酪或焦糖風味，由師傅在眼前親自炙燒。炙燒過的乳酪散發淡淡奶香，焦糖風味則能咬到薄薄一層焦糖脆片，甜鹹交織的微妙口感為整場美食體驗劃下最完美的句點。

▲口感扎實香酥的法國麵包抹上滿滿明太子醬，經過現場火烤炙燒後逼出迷人海味，搭配溫潤奶香乳酪或薄脆焦糖風味，鹹甜交織的口感為豐盛的一餐甜蜜收尾。圖／台北美福大飯店提供；窩客島整理





台北美福彩匯 日本唐揚美食祭

活動日期：2026年9月18日至11月12日

活動地點：台北美福大飯店 2 樓彩匯自助餐廳（台北市中山區樂群二路55號）

訂位專線：02-7722-3395

餐期與餐價資訊

午餐餐期

平日（每位）：1,680元 + 10%

假日（每位）：2,080元 + 10%

晚餐餐期

平日（每位）：2,080元 + 10%

假日（每位）：2,280元 + 10%

日本金賞專門店《唐揚好》客座料理

蟬連九年金賞獎 香脆雞腿：裹粉輕薄壓實，高溫鎖住肉汁。

人氣沾醬 甘味濃醬：以醬油、老抽、味醂及糖醋調製，甘甜鹹香微酸。

日籍主廚研發「台灣限定」獨家風味唐揚雞

秘製怪味唐揚雞：發想自小籠包薑醋醬與四川怪味，融合蒜香油、麻油、花生醬與豆瓣醬。

檸檬風味唐揚雞：融入甘醇醬油與鮮檸檬片，口感清爽輕盈。

青花椒甜美乃滋唐揚雞：靈感源自涼筍沙拉，結合青花椒油、蔬菜泥與特製煉乳檸檬美乃滋。

魔王金沙雞：致敬台灣雞排，撒上炒香的炸蒜粒、紅蔥酥、香菜、五香粉與花椒乾辣椒金沙碎粒。

彩匯自助餐廳招牌與新品料理

鮮牛料理：現沖和牛清湯、爐烤金牌極黑和牛肩胛肋眼、美福牛肉麵、柑橘風味骰子牛。

海鮮料理：餐檯不定期輪番供應日本生蠔、干貝及多款蝦蟹。

新品甜點：炙燒明太子麵包（提供乳酪與焦糖兩種風味現場炙燒）。





剛大嗑完正宗日式金賞唐揚雞，還想嚐嚐還有那些吃到飽品牌推出新菜單嗎？

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