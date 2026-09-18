中山站寶可夢牆免費撕貼紙！這時間補貼紙早起搶，淺色皮卡丘吊飾、夜燈台灣也開賣

編輯 鄭雅之 表示：今年根本是寶可夢年啊！台北到十月都還有寶可夢30週年活動，走在路上都被療癒到～

寶可夢大師最近經過捷運中山站絕對會尖叫，為了慶祝寶可夢30週年，捷運站大廳隆重打造超夢幻的限定活動。現場不僅特別設置大型打卡牆，還能免費體驗撕貼紙的抽卡快感。同時，官方也同步推出了極具質感的限定版皮卡丘周邊商品。喜愛寶可夢的粉絲務必把握機會前往朝聖打卡，並順道把心愛的周邊商品帶回家。



▲寶可夢30週年活動現場設有皮卡丘特別主視覺，展現滿滿歡慶氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲就算現場貼紙被撕光，也吸引寶可夢訓練大師前去尋找自己喜歡的寶可夢精靈。(攝影：鄭雅之)





中山站快閃！精靈球貼紙牆免費取

中山站地下大廳的精靈球貼紙牆引爆朝聖熱潮，整面牆黏滿精靈球貼紙供民眾免費索取。撕開貼紙背面會隨機出現各種30週年限定造型的寶可夢，帶給粉絲驚喜體驗。這面熱門的貼紙牆於即日起至9/20每天早上都會補貼紙，不過根據網友回報，每天大概早上8點半前就被大家領光了，如果想要拿到貼紙的話，記得要早起去搶才不會撲空。



▲現場引爆搶購與朝聖熱潮的精靈球貼紙牆，整面滿滿精靈球等你來試手氣。





限量淺色皮卡丘新品開搶

除了貼紙牆之外，最新的寶可夢商品也同步搶攻粉絲荷包。這次配合全新遊戲推出了淺色系皮卡丘系列，包含質感滿分的「LED燈」以及隨身攜帶的「附扣環吉祥物」。實體門市與線上平台皆陸續開放販售，實體店面更會在指定日期發放整理券進行人流控管，想要順利買到的粉絲記得提早規劃搶購行程。



▲配合全新遊戲隆重登場的淺色皮卡丘LED燈，兼具實用性與質感收藏價值。(攝影：鄭雅之)

▲最新推出的附扣環淺色皮卡丘吉祥物吊飾，造型精緻非常適合掛在包包上。(攝影：鄭雅之)

中山站 寶可夢30週年：尋找你的寶可夢

活動地點：台北捷運中山站 B1 大廳層（1 至 4 號出口十字交叉口往中山地下街方向）

活動時間：即日起至 2026 年9月20日止

現場亮點：大型精靈球貼紙打卡牆（即日起至 9/20 每天早上補貼紙，每人限撕一張，背面為30週年限定造型寶可夢）、30週年電子看板輪播





寶可夢皮卡丘 淺色周邊新品 販售資訊

商品內容：附扣環吉祥物 Pokémon Pokopia（皮卡丘 淺色）售價 370 元、LED燈 Pokémon Pokopia（皮卡丘 淺色）售價 1,150 元

線上通路：PChome 24h 購物 Pokémon Store 於 9 月 18 日 16 時 00 分開賣

實體門市：Pokémon Center TAIPEI 於 9 月 19 日開賣

門市整理券發放日：9 月 5 日、9 月 12 日、9 月 16 日、9 月 19 日、9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 28 日





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▲30週年限定寶可夢圖鑑角色一字排開，呈現經典作品的豐富魅力。(攝影：鄭雅之)

▲精緻呈現的各式寶可夢圖樣，勾起許多資深玩家的滿滿童年回憶。(攝影：鄭雅之)