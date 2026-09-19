吃拉麵直接抽九州機票！樂麵屋推出入境九州拉麵之旅，加碼平日下午兩人同行免費吃招牌日式炸雞

秋意漸濃，來碗熱騰騰的拉麵絕對是暖胃首選！向來以無限次免費續麵擄獲饕客味蕾的樂麵屋，從9月18日起至10月31日推出入境九州拉麵之旅。資深編輯 李維唐 表示，樂麵屋將客製化湯頭與免費續麵特色結合九州旅遊主題，讓品嚐拉麵的過程延伸為充滿驚喜的幸運體驗。
樂麵屋重磅推出入境九州拉麵之旅活動，讓大家邊吃拉麵邊抽日本九州來回機票！秋天就是要來一碗熱呼呼的拉麵暖心暖胃，只要走進全台任一門市點購拉麵，就能拿到直飛日本的幸運入場券，平日下午茶時段還有免費日式炸雞可以享用，簡直是拉麵控夢寐以求的極致幸福感。
濃厚豚骨湯頭與吸汁細麵的交織
推開木質大門，溫暖燈光與空氣中飄散的濃郁豚骨香氣瞬間包圍全身。樂麵屋傳承道地九州風格，每一碗湯頭都經過時間慢燉，呈現濃郁香醇的乳白色澤。輕輕舀起一勺湯汁，滑順入口帶有自然的甘甜與豬骨精華，搭配炙燒得恰到好處的肥嫩叉燒肉，一口咬下肉汁在舌尖爆開。品牌更提供專屬客製化選擇，不論是麵體硬度還是湯頭濃淡都能自由決定，再加上無限次免費續麵的熱情服務，讓吸附滿滿湯汁的細麵帶給味蕾最震撼的飽足感。
吃拉麵抽機票讓美食成為九州之旅的起點
吃拉麵不再只是滿足肚子的日常，更演變成一場充滿期待的微旅行。自9月18日起至10月31日止，只要在門市點購任一碗拉麵，憑發票登錄就能參加抽獎，最大獎將抽出一共3名日本九州來回機票得主，另外還有10名一年份免費拉麵以及100名市值200元的一品料理兌換券。只要天天登入就能持續累積抽獎資格，讓每一次開開心地吃麵都距離九州更近一步。
平日午後離峰時段的療癒免費炸雞小確幸
除了令人心動的機票抽獎，樂麵屋也特別在平日下午14:00至17:00的離峰時段推出Happy Hour驚喜。只要找朋友兩人同行點購拉麵，就能免費享用一份市值118元的招牌日式炸雞。金黃酥脆的外皮一口咬下會發出喀嚓聲，裡頭裹著熱氣騰騰的鮮嫩雞肉與滿滿肉汁，沾上椒鹽一同享用，絕對是繁忙午後最放鬆且奢華的美味充電。
樂麵屋 入境九州拉麵之旅
活動時間： 9/18(五)～10/31(六)
活動方式： 活動期間，點購任一碗拉麵，憑發票登錄即可參加抽獎（每張發票限登錄乙次），天天登入還可持續累積抽獎機會。
活動獎項： 日本九州來回機票（3名）、一年份拉麵（共12碗，10名）、一品料理兌換券（市值200元，共100名）。
注意事項： 僅限內用。
樂麵屋 Happy Hour
活動時間： 9/18(五)～10/31(六)
活動方式： 平日下午14:00至17:00離峰時段，兩人同行來店點購拉麵，即贈日式炸雞乙份（市價118元）。
注意事項： 僅限內用。
享受完樂麵屋平日下午茶免費吃炸雞的超值好康，想掌握更多全台高性價比的美食優惠攻略嗎？
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