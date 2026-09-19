吃拉麵直接抽九州機票！樂麵屋推出入境九州拉麵之旅，加碼平日下午兩人同行免費吃招牌日式炸雞

秋意漸濃，來碗熱騰騰的拉麵絕對是暖胃首選！向來以無限次免費續麵擄獲饕客味蕾的樂麵屋，從9月18日起至10月31日推出入境九州拉麵之旅。資深編輯 李維唐 表示，樂麵屋將客製化湯頭與免費續麵特色結合九州旅遊主題，讓品嚐拉麵的過程延伸為充滿驚喜的幸運體驗。

樂麵屋重磅推出入境九州拉麵之旅活動，讓大家邊吃拉麵邊抽日本九州來回機票！秋天就是要來一碗熱呼呼的拉麵暖心暖胃，只要走進全台任一門市點購拉麵，就能拿到直飛日本的幸運入場券，平日下午茶時段還有免費日式炸雞可以享用，簡直是拉麵控夢寐以求的極致幸福感。

▲滿滿一整桌澎湃的日式料理大集合，從經典拉麵、叉燒飯到煎餃與炸物應有盡有，揪朋友來聚餐這樣點就對了！圖／樂麵屋提供；窩客島整理



濃厚豚骨湯頭與吸汁細麵的交織

推開木質大門，溫暖燈光與空氣中飄散的濃郁豚骨香氣瞬間包圍全身。樂麵屋傳承道地九州風格，每一碗湯頭都經過時間慢燉，呈現濃郁香醇的乳白色澤。輕輕舀起一勺湯汁，滑順入口帶有自然的甘甜與豬骨精華，搭配炙燒得恰到好處的肥嫩叉燒肉，一口咬下肉汁在舌尖爆開。品牌更提供專屬客製化選擇，不論是麵體硬度還是湯頭濃淡都能自由決定，再加上無限次免費續麵的熱情服務，讓吸附滿滿湯汁的細麵帶給味蕾最震撼的飽足感。

▲吃拉麵最怕吃不飽，樂麵屋最經典的免費續麵服務直接把剛煮好熱氣騰騰的細麵加進濃郁湯頭裡，大口吸麵真的超滿足！圖／樂麵屋提供；窩客島整理

▲豐富的拉麵湯頭選擇配上金黃炸牡蠣、香酥煎餃與月見叉燒飯，桌上擺滿滿的道地日本風味讓人每一道都想嚐一口！圖／樂麵屋提供；窩客島整理

吃拉麵抽機票讓美食成為九州之旅的起點

吃拉麵不再只是滿足肚子的日常，更演變成一場充滿期待的微旅行。自9月18日起至10月31日止，只要在門市點購任一碗拉麵，憑發票登錄就能參加抽獎，最大獎將抽出一共3名日本九州來回機票得主，另外還有10名一年份免費拉麵以及100名市值200元的一品料理兌換券。只要天天登入就能持續累積抽獎資格，讓每一次開開心地吃麵都距離九州更近一步。

▲夾起這一大片炙燒得香氣十足的圓形厚切叉燒肉，油花與瘦肉交織出完美的油脂香氣，一口咬下超級滿足！圖／樂麵屋提供；窩客島整理

▲準備開動品嚐這碗道地的柚香鹽味拉麵！舀起一勺精燉濃郁的豚骨湯頭，搭配軟硬適中的細麵簡直是絕配！圖／樂麵屋提供；窩客島整理

平日午後離峰時段的療癒免費炸雞小確幸

除了令人心動的機票抽獎，樂麵屋也特別在平日下午14:00至17:00的離峰時段推出Happy Hour驚喜。只要找朋友兩人同行點購拉麵，就能免費享用一份市值118元的招牌日式炸雞。金黃酥脆的外皮一口咬下會發出喀嚓聲，裡頭裹著熱氣騰騰的鮮嫩雞肉與滿滿肉汁，沾上椒鹽一同享用，絕對是繁忙午後最放鬆且奢華的美味充電。

▲剛出爐的金黃日式炸雞外皮超酥脆，旁邊還貼心附上清爽解膩的醃蘿蔔片，沾上一點椒鹽粉享用最對味！圖／樂麵屋提供；窩客島整理





樂麵屋 入境九州拉麵之旅

活動時間： 9/18(五)～10/31(六)

活動方式： 活動期間，點購任一碗拉麵，憑發票登錄即可參加抽獎（每張發票限登錄乙次），天天登入還可持續累積抽獎機會。

活動獎項： 日本九州來回機票（3名）、一年份拉麵（共12碗，10名）、一品料理兌換券（市值200元，共100名）。

注意事項： 僅限內用。

樂麵屋 Happy Hour

活動時間： 9/18(五)～10/31(六)

活動方式： 平日下午14:00至17:00離峰時段，兩人同行來店點購拉麵，即贈日式炸雞乙份（市價118元）。

注意事項： 僅限內用。

享受完樂麵屋平日下午茶免費吃炸雞的超值好康，想掌握更多全台高性價比的美食優惠攻略嗎？

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