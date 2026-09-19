中秋節不吃烤肉！嘉義SMOKIN’德州燒烤聯手週末炸雞俱樂部、宵夜牛肉麵大王，推出煙燻牛胸腹牛肉麵與咖啡炸雞

中秋烤肉帶來新選擇！嘉義知名SMOKIN’德州燒烤攜手週末炸雞俱樂部與宵夜牛肉麵大王，打造期間限定「燻肉俱樂部」，推出煙燻霸王牛炒飯、咖啡BBQ炸雞及煙燻牛胸腹牛肉麵等跨界料理。資深編輯李維唐表示：「這次三方聯名打破傳統中秋烤肉框架，將慢火燻製的德州肉品融入台式炸雞與牛肉麵日常，展現極具層次的風味實驗。」

中秋烤肉吃膩了？今年最強的美式煙燻與台式美食聯名重磅登場！嘉義超人氣SMOKIN’德州燒烤攜手週末炸雞俱樂部、宵夜牛肉麵大王，三方強強聯手打造期間限定「燻肉俱樂部」，推出5款顛覆想像的限定煙燻料理，集點還能抽SMOKIN’德州燒烤嘉義工廠的預約快速通關名額。今年不用親自飛去嘉義，就能在台北品嚐到經過數小時慢火木燻的極致肉香，搭配經典台式炸雞、大火快炒飯與深夜濃郁牛肉湯，絕對是中秋節最欠吃的頂級美食饗宴。

▲一口氣把美式木燻牛肉麵、咖啡醬炸雞、霸王牛炒飯和煙燻雞胸肉堡全搬上桌，這次三方聯名真的太欠吃，滿滿一桌煙燻美食直接打破大家對中秋烤肉的想像。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理 ▲嘉義德州燒烤大師、潮流炸雞推手與深夜牛肉麵霸主強強聯手，把美式傳統煙燻工藝帶進台式日常餐桌，打造今秋最狂的美食跨界旋風。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理

台式大火炒飯碰上慢火木燻！霸王牛肉塊多汁到令人尖叫

位在台北信義區熱鬧街角的週末炸雞俱樂部信義店，這次將台式熱炒精髓與美式煙燻完美結合。首推這款SMOKIN'煙燻霸王牛炒飯，價格588元，主廚以高溫大火快速翻炒米飯，讓每一粒米飯都裹上誘人的黃金蛋香與飽滿鍋氣。鋪在炒飯上方的煙燻牛肉更是靈魂所在，一口咬下，外皮帶有微焦的酥脆感，緊接著是濃郁的木質煙燻香氣與豐沛肉汁在口中瞬間噴發，軟嫩肉質與粒粒分明的炒飯交織出極具層次的滿足感。

▲大火快炒到粒粒分明的金黃炒飯，上面霸氣鋪滿厚實多汁的德州煙燻牛肉塊，每一口都能吃到飽滿鍋氣與深邃的木質煙燻香。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理



濃郁咖啡香交織煙燻醬汁！酥脆炸雞裹上優雅苦甜韻味

另一款令人驚豔的SMOKIN'碳烤BBQ炸雞同樣售價588元，靈感源自台灣人最愛的夜市碳烤雞排。外皮金黃酥脆的金黃現炸雞腿，裹上SMOKIN’德州燒烤特製的Espresso BBQ Sauce。醬汁質地濃稠滑順，初入口是甜中帶酸的BBQ風味，隨後湧現咖啡豆特有的優雅微苦與深邃煙燻香，將炸雞的油香化為優雅的味蕾享受，吮指回味的香氣令人欲罷願足。喜歡輕盈口感的讀者，則不能錯過售價369元的SMOKIN'煙燻雞胸肉堡，柔嫩不柴的煙燻雞胸肉切片，堆疊上冰涼爽脆的美奶滋高麗菜絲與週末炸雞俱樂部招牌快樂醬，滑順酸甜與木質香氣平衡得恰到好處。

▲現炸到外皮金黃酥脆的美味雞腿，塗滿帶著濃郁咖啡香氣與微苦韻味的特製 Espresso BBQ Sauce，咬下秒爆汁，多層次風味讓人吮指回味。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理

台北大巨蛋觀賽必吃美味！極致柔嫩煙燻雞胸肉堡震撼登場

進駐台北大巨蛋的週末炸雞漢堡俱樂部，這次也推出了超吸引人的單人獨享版SMOKIN'煙燻雞胸肉堡，售價229元。鬆軟有彈性的漢堡包夾入層層堆疊的煙燻雞胸肉，特別塗抹上濃郁的煙燻油與快樂醬，大幅提升整體香氣與濕潤度。咬下的瞬間，高麗菜絲的清脆聲響與柔嫩綿密的雞胸肉形成鮮明對比，帶有微微果木燻香的肉汁順著手背流下，無論是觀看球賽還是週末聚會，都是最時尚優雅的手拿美食首選。

▲滑順清爽的美奶滋高麗菜絲搭上招牌快樂醬，配上切成厚片的柔嫩煙燻雞胸肉與金黃脆薯，口感層次豐富又完全不油膩。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理 ▲大巨蛋看球必吃的獨享手拿美食，軟綿漢堡包夾入層層堆疊的香嫩煙燻雞胸肉與獨門煙燻油，多汁爽口超誘人。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理

深夜降臨來一碗煙燻牛肉麵！宵魂牛肉湯頭與果木香的完美交響

受到廣大饕客喜愛的宵夜牛肉麵大王大安店，則將煙燻料理推向全新境界，推出SMOKIN'煙燻牛胸腹牛肉麵，售價468元。摒棄傳統紅燒與清燉的定型框架，店家將慢火燻製的牛胸腹肉塊霸氣加入招牌宵魂牛肉湯中。大口吸入彈牙有勁的寬麵條，熱騰騰的湯頭夾帶濃郁牛肉香氣撲鼻而來。浸泡在湯汁中的燻牛肉吸飽了湯頭精華，一口咬下，外層的焦香與內部粉嫩多汁的肉質在舌尖化開，煙燻的木質調性與醇厚牛肉湯完美交融，交織出令人沉醉的深夜美味。

▲將果木慢火燻製的牛胸腹肉塊放進招牌宵魂牛肉湯裡，彈牙寬麵吸滿湯汁，煙燻香與醇厚牛肉湯交織出前所未有的震撼美味。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理



集點再抽嘉義工廠通關名額！滿額兌換鹹酥雞與麻辣鴨血

除了讓人垂涎三尺的限定餐點，三方品牌更誠意滿滿地推出燻肉俱樂部集點抽獎活動。活動期間只要前往指定門市消費聯名餐點即可獲得集點卡，集滿三間品牌的聯名餐點，就有機會抽中SMOKIN’德州燒烤位於嘉義工廠的預約快速通關名額，帶你親臨煙燻肉品的誕生現場。憑集點卡至週末炸雞俱樂部信義店可兌換免費招待的半份週末鹽酥雞，至宵夜牛肉麵大王大安店可兌換麻辣宵魂鴨血一份，至週末炸雞漢堡俱樂部台北大巨蛋店則可兌換台式甜不辣一份，這個中秋就讓我們跟著煙燻香氣展開一場豐富精彩的美食巡禮。

▲週末炸雞俱樂部信義店限定推出的三款聯名巨作一次到齊，不論是炒飯、炸雞還是漢堡，都注入了令人無法抗拒的德州煙燻靈魂。圖／燻肉俱樂部提供；窩客島整理





今年中秋這樣吃！「燻肉俱樂部」快閃必吃攻略

這三家品牌聯名了

SMOKIN’ 德州燒烤（嘉義超強木燻燒烤名店）

週末炸雞俱樂部（台北超潮炸雞、漢堡專賣）

宵夜牛肉麵大王（深夜人氣牛肉麵）

限定快閃時間

台北大巨蛋店、大安店：2026 年 9 月 21 日 至 10 月 31 日

信義店：2026 年 9 月 23 日 至 10 月 31 日

(限量販售，賣完就沒囉)

限定美食點餐清單

去「週末炸雞俱樂部信義店」這樣點

SMOKIN' 煙燻霸王牛炒飯（588元）：大火快炒的香噴噴粒粒分明炒飯，鋪上滿滿多汁厚實的煙燻牛肉塊，超有飽足感。

SMOKIN' 碳烤 BBQ 炸雞（588元）：外皮超酥脆的現炸雞腿，裹上帶有咖啡香與微苦韻味的特製 BBQ 醬，香濃不膩口。

SMOKIN' 煙燻雞胸肉堡（369元）：嫩口煙燻雞胸肉搭上爽脆高麗菜絲與招牌「快樂醬」，清爽又有層次。

去「週末炸雞漢堡俱樂部台北大巨蛋店」這樣點

SMOKIN' 煙燻雞胸肉堡（229元）：大巨蛋看球必拿的獨享漢堡，淋上獨門煙燻油與快樂醬，每一口都超多汁。

去「宵夜牛肉麵大王大安店」這樣點

SMOKIN' 煙燻牛胸腹牛肉麵（468元）：直接把果木燻製的牛胸腹肉加入濃郁的宵魂牛肉湯裡，煙燻木質香跟牛肉湯完美融合。

獨家好康與抽獎活動

抽嘉義燒烤工廠VIP體驗

活動期間只要去上述門市點購聯名餐點就能集點，集滿 3 間品牌的聯名餐點，就能參加抽獎，有機會抽中 SMOKIN’ 德州燒烤嘉義工廠預約名額（1 名），帶你直擊煙燻肉品的誕生現場！

憑集點卡免費換招待小吃

拿到集點卡別急著丟，去各門市消費還能免費換小菜：

信義店：免費送 半份週末鹽酥雞

大安店：免費送 麻辣宵魂鴨血一份

台北大巨蛋店：免費送 台式甜不辣一份

嚐完德州燒烤與台式炸雞的強強聯手，還想知道這個秋天有哪些話題跨界聯名美食登場嗎？

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