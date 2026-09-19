一人免1,000元爽吃龍蝦與A5和牛！季樂鐵板燒與牛喜壽喜燒插旗統一時代美食街，板前精緻美味免訂位隨時開吃

看準信義商圈庞大人流，豊漁餐飲集團旗下「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜壽喜燒水炊鍋」於9月16日同步插旗統一時代百貨台北店B2美食街。資深編輯李維唐表示，品牌將高檔無菜單食材以每人不到千元的平價帶進美食街，精準切中信義區上班族與逛街族群對高CP值日常餐飲的強烈需求。

信義區上班族和小資族這波真的要興奮尖叫啦！每天中午想吃頓好的卻發愁沒地方去、或是下班逛街拖著疲憊身軀想犒賞自己？豊漁餐飲集團旗下兩大超人氣爆款「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜壽喜燒水炊鍋」，9月16日同步強勢插旗統一時代百貨台北店B2美食街！現在不論是平日午休忙裡偷閒下樓聚餐，還是下班約閨蜜優雅犒賞自己，再也不用苦苦提早一個月搶訂位、更不用掏空口袋花大錢，一人免1,000元就能踏進質感板前座席！看著職人在眼前現做現煎，伴隨滋滋作響的肉香與熱氣，秒把日常用餐變成奢華滿滿的極致儀式感！



▲個人鍋物也能享用得超級講究！店員在面前熟練操作，熱騰騰的湯頭飄出濃郁香氣，一個人想來碗暖呼呼的美味湯鍋隨時都能獨享。圖／豊漁餐飲集團提供；窩客島整理

▲看著職人在面前親自操刀鐵板料理真的太療癒！高溫鐵板將高麗菜與豆芽菜炒得香氣四溢、爽脆多汁，板前現做視覺感受直接給滿分。圖／豊漁餐飲集團提供；窩客島整理

板前頂級饗宴親民化，一人免千元爽吃極品龍蝦與A5和牛

想吃精緻鐵板燒再也不用苦苦訂位或是花大把鈔票，季樂和牛鐵板燒把高檔無菜單鐵板燒才有的海陸極品直接搬進百貨美食街。特別推薦的A5和牛龍蝦雙人盛宴，雙人套餐售價只要1,899元，平均每人不用950元就能一次解鎖奢華海陸組合。看著職人在面前將整尾高規格龍蝦放在高溫鐵板上煎製，蓋上鐵蓋瞬間竄出陣陣白煙，透過精準掌控的溫柔悶蒸，緊實的蝦肉鎖住滿滿鮮甜汁液，一口咬下彈牙爽脆，口腔滿是濃郁海味。



一旁的日本A5黑毛和牛在高溫鐵板上發出誘人滋滋聲，油花瞬間融化成濃郁肉香，外層微酥內層粉嫩多汁，搭配金黃酥香的益活雞腿排與鮮美彈牙的鮑魚，多重口感層次豐富到讓人一口接一口。套餐更貼心提供熱騰騰白飯、香氣濃郁的和牛清湯與多款飲料自助吧無限享用，單人套餐也只要398元起，另外只要加價88元就能享用包含現煎鐵板豆腐、爆炒菇菇與香氣四溢蔥蛋燒的私房料理組合，簡直是信義區小資族與上班族午餐聚餐的最強福音。



▲一人不到1,000元就能大吃整尾極品龍蝦與A5和牛！整桌擺滿現煎香噴噴的香煎雞腿排、彈牙鮑魚、干貝還有美味蔥蛋，澎湃海陸饗宴直接讓人肚子狂餓。圖／豊漁餐飲集團提供；窩客島整理

▲滿滿整盒新鮮直送的海鮮食材看了超過癮！頂級龍蝦、肥美生蠔、鮮甜干貝與Q彈鮑魚一字排開，光是這個澎湃份量就讓人口水直流。圖／豊漁餐飲集團提供；窩客島整理

日式關西風壽喜燒現切和牛，獨創綿密蛋液泡泡裹住肉香

對於獨自一人用餐或是想要快閃補給熱騰騰湯頭的鍋物控來說，牛喜壽喜燒水炊鍋絕對是不二之選。此次進駐統一時代百貨也是牛喜在信義商圈的第5家門市，主打原塊肉品現點現切的高質感個人鍋物。嚴選日本A5黑毛和牛，紅潤肉色伴隨雪花般的完美油花，放入甘甜濃郁的關西風壽喜燒醬汁中輕涮幾秒，肉片夾起來還飄著誘人香氣與醬汁光澤。



特別推薦將剛涮好的熱騰騰和牛裹上獨創的蛋液泡泡，綿密質感的蛋液完美包覆肉汁與油脂，質地細緻順口，滿嘴都是濃郁奶香與牛肉鮮甜。如果不喜歡重口味，也可以選擇以雞湯為基底的博多風水炊鍋，溫潤清雅的湯頭順口暖胃，搭配鮮嫩肉片與豐富時菜，在繁忙的日常生活中為自己來一碗熱湯，瞬間被溫暖與療癒。



▲夾起這片油花分布勻稱完美的日本A5黑毛和牛，放入清香溫潤的水炊鍋中輕涮幾秒，肉質粉嫩多汁，一口吃下滿嘴都是牛肉的鮮甜美味。圖／豊漁餐飲集團提供；窩客島整理

跨品牌集點會員享好康，質感周邊與好禮增添生活驚喜

除了令人垂涎三尺的極致美味，豊漁餐飲集團更同步推出跨品牌集點會員優惠活動，讓忠實饕客們在每次品嚐美食的同時都能累積專屬驚喜。不論是在季樂體驗鐵板燒的澎湃，還是在牛喜享受鍋物的溫暖，都能透過會員系統輕鬆累積點數，兌換多款品牌精選好禮與各項私房料理招待。集團更不定時推出限量質感周邊商品，精緻的手感與充滿溫度的細節設計，讓美食不只停留在味蕾，更延伸至生活中的每個角落，為每一次的用餐體驗增添更多期待與滿足感。



▲不論是現切鮮嫩和牛肉片還是鐵板高溫悶蒸的鮮甜龍蝦，雙重海陸美味一次滿足！快揪朋友一起到統一時代百貨衝一波享受平價奢華。圖／豊漁餐飲集團提供；窩客島整理

中台灣饕客再等等，10月中旬老虎城購物中心驚喜接力開幕

同時，豊漁餐飲集團持續發揮集團採購與直輸優勢，將高端日料的極致職人精神融入日常餐桌。繼統一時代店雙雙隆重開幕之後，牛喜與季樂兩大品牌也預計於10月中旬再度攜手進駐台中老虎城購物中心，將精緻的板前文化與平價奢華體驗帶給更多朋友，讓中台灣的消費者也能體驗到板前料理現做現吃的熱情與驚喜，輕鬆享受不傷荷包的極致饗宴。



▲信義區美食控快筆記起來！季樂和牛鐵板燒與牛喜壽喜燒水炊鍋雙品牌強勢插旗統一時代百貨B2美食街，隨時想吃頂級鐵板燒跟日式個人鍋都能輕鬆入席。圖／豊漁餐飲集團提供；窩客島整理









豊漁餐飲集團｜季樂 和牛鐵板燒 x 牛喜 壽喜燒水炊鍋 統一時代店開幕活動

活動地點： 台北市信義區忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨台北店 B2美食街）

開幕日期： 2026年9月16日同步開幕插旗。

季樂 優惠與活動內容

主打體驗： 一人免千元、免訂位即可享用現點現做的海陸鐵板料理。

A5和牛龍蝦雙人盛宴套餐： 雙人套餐售價 1,899元（平均每人不到千元），可品嚐龍蝦、鮑魚、A5和牛及益活雞腿排等食材。

套餐附贈無限享用： 白飯、和牛清湯及飲料自助吧。

入門套餐優惠： 單人套餐 398元起即可享用 A5和牛。

私房料理加購價： 點任一套餐可用 88元加購「鐵板豆腐、爆炒菇菇、蔥蛋燒」組合。

牛喜 優惠與活動內容

主打體驗： 個人鍋物不需揪人湊桌即可入席，提供關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋。

特色吃法： 日本A5黑毛和牛原塊肉現點現切，搭配特製壽喜燒醬汁與獨創「蛋液泡泡」。

豊漁餐飲集團｜跨品牌會員集點活動

活動內容： 加入LINE好友參加跨品牌集點活動，可領取專屬優惠與好禮（如：送A5和牛漢堡排、牛喜豬梅花肉盤、長浜急便生魚片拼盤、Shabu家火鍋百匯拼盤、朝炭雞腿排肉盤等）。





吃完免千元的海陸鐵板燒還嫌不夠超值？看看全台還有那些超值美食優惠

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