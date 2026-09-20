炭火香氣狂飄！台北士林萬麗中秋限定戶外BBQ饗宴登場，加碼現烤乳豬與位上龍蝦海陸一次滿足

中秋歡聚倒數！台北士林萬麗酒店1樓「士林廚房」即日起至9月28日指定日加碼推出 BBQ 饗宴，自助餐檯不僅有宴會主廚親製約6公斤的現烤乳豬，位上更送半隻龍蝦與海大蝦，17:30至19:00還有歌唱 Live Show。資深編輯李維唐表示：士林廚房甫入圍知名媒體殿堂級美食大獎，這次中秋將炭火烤肉、奢華海鮮與綠意景觀完美結合，給予饕客極具質感的節慶體驗。

中秋節就是要大啖烤肉，台北士林萬麗酒店推出令人瘋狂的士林廚房中秋BBQ饗宴，直接幫大家把奢華感拉滿，9月26日限定登場的戶外烤肉Party每人只要1,880元加10%服務費，除了有五星主廚親自炭烤的各式澎湃肉品，每位賓客位上直接加碼送半隻鮮甜龍蝦與肥美海大蝦，自助餐檯竟然還有整隻金黃香酥的現烤乳豬吃到飽，搭配現場歌唱 Live Show 的歡樂音樂，絕對是今年中秋連假最具質感的歡聚選擇。

▲堆得像小山一樣的特製串燒一上桌就香氣四溢，金黃肉塊夾著鮮甜彩椒，旁邊還配滿各式特調沾醬與新鮮生菜，每一口都能吃到滿滿肉汁與豐富層次感。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理



炭火香氣交織海陸極致美味，五星主廚現場炙烤多款串燒

位於台北士林萬麗酒店一樓的士林廚房，一直以來都是饕客心中的夢幻口袋名單，大片落地窗外映照著士林官邸的濃郁綠意，讓人一踏進來就能感受悠閒的時尚度假氛圍。這次中秋節特別升級烤肉體驗，週五與週六晚餐時段加碼設立戶外炭火燒烤檯，多款特製串燒在炭火上滋滋作響，釋放出誘人無比的油脂香氣。主廚嚴選約6公斤的乳豬，經過整夜醃製充分入味後，在炭火上不斷翻烤並刷上特調醬汁，烤至外皮呈現金黃極致酥脆，一口咬下喀吱作響，裡頭的肉質卻依然保有豐沛肉汁，香濃卻完全不顯油膩，每一口都是奢華的極致享受。

▲從霸氣木炭現烤乳豬、烤盤上滋滋作響的澎湃海陸陣容，到五星主廚現場貼心炙烤，中秋節就是要這樣澎湃奢華地大啖各式炭火美食。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理

邊看綠意邊享用甜點，980元起開啟優雅中秋午後時光

如果想在溫暖陽光下享受優雅的佳節氛圍，士林廚房特別在9月26日至9月27日15:00至17:00推出中秋限定午茶吃到飽，每人只要980元加10%服務費。賓客可以在充滿光的景觀用餐區，透著大片玻璃窗欣賞外頭士林官邸的花園美景，與好友邊聊天邊品嚐精緻甜點與鹹食。若想來杯特調，一樓的 R bar 逸庭更是絕佳去處，炫彩玻璃牆面在日光照射下呈現如霓虹般的浪漫色彩，入夜後則隨著繽紛燈光變幻，呈現出專屬於萬麗品牌的時尚微醺夜色，讓人從午後一路放鬆到夜晚。



中秋連假搶先預訂，戶外烤肉與室內饗宴同步登場

這次台北士林萬麗酒店的中秋特別活動，自9月11日起於指定日期加碼推出，一路延續至9月28日。其中9月26日中秋當天規劃17:00至19:00與19:30至21:30兩個場次，並安排17:30至19:00由歌手進行 Live Show 演唱，打造浪漫又熱鬧的戶外饗宴。即使遇到雨天也不用擔心，美味的戶外 BBQ 料理將會彈性調整至室內餐檯呈現，讓賓客依然能舒適無憂地品嚐精緻佳餚。想要體驗五星級烤肉與奢華海鮮的朋友，建議提早進行線上訂位，開啟一段難忘的中秋美食之旅。

▲超澎湃的海陸烤肉拼盤光看就讓人口水直流，香氣逼人的嫩煎肉串、鮮甜烤蝦與外皮焦香的鯖魚擺得滿滿當當，擠上一點新鮮檸檬汁更是提味解膩。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理 ▲奢華感直接拉滿，位上加碼的半隻龍蝦與肥美海大蝦霸氣登場，肉質緊實彈牙又鮮甜，搭配特製醬汁與精緻花草點綴，光看就讓人忍不住想大快朵頤。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理





中秋 BBQ 饗宴（士林廚房 Shihlin Kitchen）

9/26 中秋限定戶外晚餐

時間：分為 17:00–19:00 與 19:30–21:30 兩場次

價格：每人 1,880 元 ＋ 10%

餐點亮點：每人位上加送半隻龍蝦與海大蝦，餐檯無限供應 6 公斤現烤乳豬與 BBQ 料理

特別活動：17:30–19:00 現場歌唱 Live Show（遇雨調整至室內）

9/26–9/27 限時午茶吃到飽

時間：15:00–17:00

價格：每人 980 元 ＋ 10%

特色：一邊欣賞士林官邸花園綠意，一邊享用精緻甜鹹食

指定日晚間 BBQ 串燒加碼

日期：9/11、9/12、9/18、9/19、9/25、9/26、9/27、9/28

特色：晚餐時段增設炭火燒烤檯，提供多款現烤串燒

預訂與地點資訊

專線：(02)8861-2389 轉分機 11611

線上訂位：https://reurl.cc/LeQ7W4

地址：臺北市士林區中山北路五段 470 巷 8 號（台北士林萬麗酒店 1 樓）

價格費用：每人 1,880 元 ＋ 10%。

餐點亮點：除了豐盛 BBQ 料理外，自助餐檯特別提供嚴選約 6 公斤木炭翻烤的「現烤乳豬」，位上更直接加碼提供半隻龍蝦與海大蝦。

娛樂節目：17:30–19:00 安排歌唱 Live Show 演出（若遇雨天，戶外 BBQ 將調整至室內餐檯呈現）。

週五、週六晚餐加碼：增設炭火燒烤檯，提供多款串燒等經典烤肉食材。

中秋午茶吃到飽（士林廚房 Shihlin Kitchen）

活動時間：9/26(六) 至 9/27(日) 15:00–17:00。

價格費用：每人 980 元 ＋ 10%。

活動亮點：可於士林官邸綠意景色相伴下享受午茶吃到飽。

訂位資訊與線上管道

服務專線：(02)8861-2389 轉分機 11611

線上訂位：https://reurl.cc/LeQ7W4

酒店地址：臺北市士林區中山北路五段 470 巷 8 號





剛看完了台北士林萬麗酒店的烤乳豬與龍蝦盛宴，還想看看還有哪些驚豔全場的中秋聯名新菜單嗎？

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