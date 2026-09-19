爛人爛事都退散！社群爆紅泰國「護身符項鍊」，絕美小香瓶不只能隨時補香還能防小人

編輯王瀅瀅表示，能隨身補香這點真的有夠貼心，重點是項鍊本人也很美！

泰國近幾年的文創品牌展現極強的設計實力，各種充滿巧思的隨身風格小物層出不窮。近期在社群平台上引發高度討論的，莫過於泰國香氛品牌SUMMERSTUFF.MARINE與飾品品牌MORMORMOR聯手推出的「UNTOXICLET香氛護身符項鍊」。這款作品巧妙融合了隨身飾品、固體香膏與幸運寶石，將護身符的概念轉化為極具時髦感的穿搭單品，成功擄獲眾多時尚迷的心。

▲泰國設計品牌強強聯手，將固體香膏完美融入隨身飾品，打造兼具高顏值與實用的隨身飾品。

絕美復古小香瓶！打開香盒竟藏暖心悄悄話

這款飾品在視覺呈現上誠意十足，墜飾部分採用黃銅材質鍍銠打造，呈現出極具質感的復古銀色微型小香瓶輪廓，項鍊則搭配925純銀鍍銠鍊條，整體皆由曼谷在地精細工藝手工製作。瓶塞頂部細緻地鑲嵌著小巧的天然寶石，不僅作為開啟香氛小盒的精緻飾頭，更為心形Locket項鍊增添點睛之筆，展現優雅與神秘兼具的手工質感。

▲復古小香瓶外型質感滿分，曼谷精細工藝打造出極致細節。瓶塞鑲嵌天然寶石，為整體風格增添神秘優雅氣息。

輕輕開啟小香瓶，內部藏有令人驚喜的雙重設計，盒內特別刻有一句專屬悄悄話「Oh dear, don't carry it all」，溫柔提醒戴上它的主人在繁忙日常中不必承載過多負擔。

▲手工打造的精緻小香瓶打開後驚喜滿滿，內側刻有悄悄話讓你把暖心隨身攜帶。

粉晶與黑瑪瑙加持！隨身補香還能防小人的精神護身符

盒內同時嵌入了隨身固體香膏，方便隨時為手腕或頸間補香，讓香氣成為最貼心的日常陪伴。商品共推兩款相應的寶石與香氣配置，滿足不同的情緒需求。Good friend款搭配象徵好人緣與珍惜友誼的粉晶，香味由海鹽、鼠尾草與英國梨交織出輕盈悠閒氣息。

▲盒內嵌入固體香膏方便隨時補香，讓質感香氣成為貼心的日常陪伴。粉晶與黑瑪瑙兩款各具魅力，滿足不同情緒需求。

Good enough款則選用帶來堅定力量的黑瑪瑙，以溫柔的米奶與鈴蘭花香帶來沉靜包覆感。廣大網友紛紛稱讚這種香膏結合項鍊的點子兼具實用與高顏值，直呼這簡直是現代人最需要的精神護身符，掛在身上連爛人爛事都能自動遠離，重點是它還很美。目前UNTOXICLET香氛護身符項鍊官方定價為2590泰銖（約台幣2474元），心動的朋友除了可透過泰國品牌官方網站、Shopee、Lazada、LINE Shopping手刀下單外，Pinkoi設計館也已同步上架，想親自收藏這款防小人神器的朋友不妨直接線上開搶！

▲隨身攜帶好香氣與幸運寶石能量，自動幫你遠離生活中的爛人爛事，被網友封為最美的精神護身符。



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