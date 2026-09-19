抹茶控再給一次機會！大茗靜岡抹茶5款新品，緊急開放可調甜度、無糖版抹茶味更濃

編輯 鄭雅之 表示：大茗靜岡抹茶手搖飲緊急改成可以調甜度了！抹茶控願意再給他一次機會嗎～
日常解饞來一杯手搖飲最療癒，大茗本位製茶堂推出全套靜岡抹茶新品，一口氣帶來５款風味截然不同的飲品，從顛覆想像的海苔奶蓋、招牌烤糖蕎麥凍、精品咖啡、經典鮮奶到微酸優格通通有，雖然重度抹茶控可能會覺得茶味偏向順口而不夠濃抹，但對於純粹想嚐鮮的飲料控來說，依然相當值得一試。
海苔奶蓋青抹浮島鹹香層次
最吸睛的主打款「青抹浮島」徹底顛覆大家對抹茶的刻板印象，嚴選日本靜岡抹茶作為底蘊，淋上綿密滑順的酪梨奶蓋，最後大膽撒上滿滿海苔粉點綴，入口先迎來奶蓋與海苔的鹹香滋味，隨後透出濃郁茶韻，鹹甜交織出驚喜風味，充滿話題性的創新組合絕對是手搖控必須朝聖的全新滋味。
爆料蕎麥凍配堅果咖啡特調太犯規
咀嚼控一定要喝「青抹蕎麥凍奶」，延續招牌烤糖蕎麥凍，加入靜岡抹茶完美調和，每一口都喝得到穀物焙香與滑嫩嚼感，咖啡控則不能錯過「抹茶拿鐵Espresso」，特別聯名TAMP TEMPER COFFEE ROASTERS，以深焙堅果與黑巧克力苦甜感完美融洽，搭上清雅茶香堆疊出大人味的極致奢華享受，展現豐富的味蕾體驗。
經典抹茶鮮奶與抹茶優格特調超有料
喜歡單純風味的朋友推薦經典「抹茶拿鐵」，靜岡抹茶與優質鮮奶黃金比例調配，口感滑順回甘濃郁，想要嘗試創新口感可以選擇「抹一點酸」，將濃郁抹茶融進滑順優格中，帶出微酸甜的厚實層次。這次大茗本位製茶堂靜岡抹茶系列新品，一開賣就掀起網友熱議，許多人表示太甜、抹茶味不夠濃等，而大茗也迅速聽見廣大粉絲的心聲，開放「青抹浮島、抹茶拿鐵、抹茶拿鐵Espresso」可自由調整甜度，喜歡苦抹的話建議直接點無糖，享受一杯濃郁抹茶手搖。
大茗靜岡抹茶 新品資訊
販售門市：全台大茗門市
品項與售價：
- 青抹浮島：街邊價89元，百貨價95元，僅供中杯
- 青抹蕎麥凍奶：街邊價89元，百貨價95元，僅供大杯
- 抹茶拿鐵 Espresso：街邊價99元，百貨價105元，僅供中杯
- 抹茶拿鐵：街邊價中杯79元、大杯89元，百貨價中杯85元、大杯95元
- 抹一點酸：街邊價99元，百貨價105元，僅供中杯
甜度調整：青抹浮島、抹茶拿鐵、抹茶拿鐵Espresso即日起解鎖無糖、一分糖、微糖選擇
九月最新飲料新品都要喝！
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