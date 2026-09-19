抹茶控再給一次機會！大茗靜岡抹茶5款新品，緊急開放可調甜度、無糖版抹茶味更濃

編輯 鄭雅之 表示：大茗靜岡抹茶手搖飲緊急改成可以調甜度了！抹茶控願意再給他一次機會嗎～

日常解饞來一杯手搖飲最療癒，大茗本位製茶堂推出全套靜岡抹茶新品，一口氣帶來５款風味截然不同的飲品，從顛覆想像的海苔奶蓋、招牌烤糖蕎麥凍、精品咖啡、經典鮮奶到微酸優格通通有，雖然重度抹茶控可能會覺得茶味偏向順口而不夠濃抹，但對於純粹想嚐鮮的飲料控來說，依然相當值得一試。



▲大茗本位製茶堂一口氣推５款靜岡抹茶新品，包含海苔奶蓋、蕎麥凍、精品咖啡特調等多元風味，攻佔手搖控味蕾。

▲５款靜岡抹茶手搖一字排開超吸睛，品牌聽見粉絲心聲，即日起全面解鎖微糖與無糖等甜度選擇。





海苔奶蓋青抹浮島鹹香層次

最吸睛的主打款「青抹浮島」徹底顛覆大家對抹茶的刻板印象，嚴選日本靜岡抹茶作為底蘊，淋上綿密滑順的酪梨奶蓋，最後大膽撒上滿滿海苔粉點綴，入口先迎來奶蓋與海苔的鹹香滋味，隨後透出濃郁茶韻，鹹甜交織出驚喜風味，充滿話題性的創新組合絕對是手搖控必須朝聖的全新滋味。



▲主打款「青抹浮島」撒上滿滿海苔粉點綴，鹹香海苔與滑順酪梨奶蓋碰撞靜岡抹茶茶韻，交織出超驚喜的鹹甜風味。





爆料蕎麥凍配堅果咖啡特調太犯規

咀嚼控一定要喝「青抹蕎麥凍奶」，延續招牌烤糖蕎麥凍，加入靜岡抹茶完美調和，每一口都喝得到穀物焙香與滑嫩嚼感，咖啡控則不能錯過「抹茶拿鐵Espresso」，特別聯名TAMP TEMPER COFFEE ROASTERS，以深焙堅果與黑巧克力苦甜感完美融洽，搭上清雅茶香堆疊出大人味的極致奢華享受，展現豐富的味蕾體驗。



▲「青抹浮島」鹹香奶蓋與「抹茶拿鐵Espresso」苦甜堅果咖啡香交織，呈現極具特色的多層次靜岡抹茶風味。





經典抹茶鮮奶與抹茶優格特調超有料

喜歡單純風味的朋友推薦經典「抹茶拿鐵」，靜岡抹茶與優質鮮奶黃金比例調配，口感滑順回甘濃郁，想要嘗試創新口感可以選擇「抹一點酸」，將濃郁抹茶融進滑順優格中，帶出微酸甜的厚實層次。這次大茗本位製茶堂靜岡抹茶系列新品，一開賣就掀起網友熱議，許多人表示太甜、抹茶味不夠濃等，而大茗也迅速聽見廣大粉絲的心聲，開放「青抹浮島、抹茶拿鐵、抹茶拿鐵Espresso」可自由調整甜度，喜歡苦抹的話建議直接點無糖，享受一杯濃郁抹茶手搖。



▲大茗本位製茶堂全台門市開賣靜岡抹茶新品，杯杯現點現做，滿足廣大飲料控的嚐鮮慾望。

▲經典「抹茶拿鐵」嚴選日本靜岡抹茶搭配優質鮮奶，完美黃金比例打造濃郁滑順且回甘的極致口感。

大茗靜岡抹茶 新品資訊

販售門市：全台大茗門市

品項與售價：

青抹浮島：街邊價89元，百貨價95元，僅供中杯

青抹蕎麥凍奶：街邊價89元，百貨價95元，僅供大杯

抹茶拿鐵 Espresso：街邊價99元，百貨價105元，僅供中杯

抹茶拿鐵：街邊價中杯79元、大杯89元，百貨價中杯85元、大杯95元

抹一點酸：街邊價99元，百貨價105元，僅供中杯

甜度調整：青抹浮島、抹茶拿鐵、抹茶拿鐵Espresso即日起解鎖無糖、一分糖、微糖選擇





九月最新飲料新品都要喝！

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