蝴蝶維尼、姑婆芋屹耳可愛到瘋掉！HOLA小熊維尼100週年新品，台灣限定吊飾開搶

編輯 鄭雅之 表示：維尼控真的荷包不保誒！100週年新品也太多～

維尼粉搶一波！為了慶祝迪士尼「小熊維尼」邁入100週年，HOLA和樂家居特別發揮創意，把遠在國外的百畝森林與台灣在地山林生態結合，推出全台獨家的「台灣森林限定」周邊，將大家熟悉的角色加入台灣植物與昆蟲元素，打造出5款萌度爆表的玩偶吊飾，目前官方網站與實體門市已經同步限量開賣，喜歡迪士尼週邊的粉絲絕對要把握機會搶購。



▲HOLA獨家推出迪士尼小熊維尼100週年「台灣森林限定」玩偶吊飾，5款角色結合在地植物與昆蟲元素全台開搶。

▲萌度爆表的小豬緋寒櫻造型、蜜蜂維尼與大紅菇跳跳虎吊飾，軟萌質感讓人忍不住想一口氣全部收藏。





小熊維尼100週年限定吊飾

最愛吃蜂蜜的「維尼」這次特別化身為輕巧的異色尖粉蝶，穿戴上精緻的小觸角與萌系小翅膀，宛如穿梭山林間採蜜的仙子。這款「維尼」造型吊飾完美詮釋森林裡活潑靈動的採蜜姿態，絕對是迪士尼粉絲包包上不可或缺的療癒配件，掛在日常隨身包包上滿滿都是高顏值亮點。



▲HOLA迪士尼小熊維尼100週年獨家限定吊飾，小荳化身東方蜜蜂搭配緋寒櫻花苞小豬，可愛又療癒的台灣森林限定造型全台門市開搶中。





小豬與跳跳虎自然系造型

害羞的「小豬」這次換上春日浪漫裝扮，結合滿滿粉嫩的緋寒櫻花瓣與小巧花苞，散發出溫柔浪漫的浪漫氣息。活力十足的「跳跳虎」則戴上鮮豔的大紅菇造型帽，呈現森林蕈類的童趣野味與躍動感。這兩款將台灣山林特色融入角色設計，完美打造出截然不同的自然系療癒風采，絕對能瞬間擊中粉絲的少女心。



▲充滿浪漫氣息的櫻花限定款小豬與東方蜜蜂造型小荳玩偶吊飾，非常適合掛在配件與包包上，為日常穿搭增添生活樂趣。





屹耳與小荳生態風格配件

總是喜歡縮在角落的「屹耳」，這次包覆在台灣山林常見的大片姑婆芋葉片中，展現出滿滿的舒壓綠意與獨特個性。而活潑好動的「小荳」則化身為靈巧的東方蜜蜂，穿上經典黑黃條紋新裝並加上輕盈小翅膀，將昆蟲的蓬勃生機呈現得淋漓盡致。這兩款吊飾充滿在地生態巧思，隨身掛在包包上隨時都能帶來滿滿好心情。



▲總是喜歡躲在角落的性格夥伴屹耳，特別融合台灣山林常見的大片姑婆芋葉片設計，隨身掛在手機手機繩或隨身包包上超舒壓。

▲小熊維尼化身異色尖粉蝶採蜜，與櫻花小豬、大紅菇跳跳虎、姑婆芋屹耳及東方蜜蜂小荳一同出遊野餐，展現滿滿自然系療癒風采。

HOLA小熊維尼100週年限定吊飾 販售資訊

販售通路：全台HOLA實體門市、HOLA官方網站（限量發售，售完為止）

品項、售價：

迪士尼小熊維尼玩偶吊飾 維尼：699元

迪士尼小熊維尼玩偶吊飾 小豬：699元

迪士尼小熊維尼玩偶吊飾 跳跳虎：699元

迪士尼小熊維尼玩偶吊飾 屹耳：699元

迪士尼小熊維尼玩偶吊飾 小荳：699元





小熊維尼100週年周邊買不完！

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