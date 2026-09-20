台北老爺酒店秋冬新菜登場！Le Café平日吃到飽雙人優惠2,280元起，大嗑美墨燒烤與日本和牛粉雪鍋

台北老爺酒店於2026年10月1日至12月31日推出秋冬新菜，Le Café咖啡廳平日自助午晚餐更祭出雙人優惠價2,280元起。資深編輯李維唐表示：「這次集結鱈場蟹、日本和牛與美墨燒烤，以極具競爭力的折扣搶攻第四季聚餐商機，相當值得入手。」

微涼的秋冬季節，最適合約上閨蜜或另一半，躲進燈光氣氛溫馨的飯店裡大嗑暖心美食！台北老爺酒店於2026年10月1日至12月31日重磅推出秋冬全新菜色，旗下吃到飽Le Café咖啡廳更祭出平日午晚餐雙人同行優惠價2,280元起的超強好康。走進餐廳，空氣中飄散著令人垂涎的美式煙燻烤肉香，不論是想手撕汁多味美的煙燻BBQ豬肋排，還是在中山日本料理靜靜享受油脂夾捏即化、熱湯騰騰的日本和牛與鱈場蟹，或是帶長輩到明宮粵菜廳品嚐品味高雅的帝王蟹極致盛宴，都能在這趟充滿儀式感的秋冬美食之旅中獲得滿滿幸福感！

▲看這擺滿一整桌的澎湃日料簡直太犯規，頂級日本和牛的油花宛如雪花般漂亮，放到溫潤豆乳高湯裡輕涮入口直接化開，搭配香氣四溢的醬燒鱈場蟹與鮮甜海膽，每一口都是滿滿的幸福感。 圖／台北老爺酒店提供；窩客島整理



大嗑美墨燒烤與慢燉牛頰的極致爽感

喜歡澎湃美式風格與辛香料驚喜的饕客絕對不能錯過Le Café咖啡廳的樂饗美墨美食嘉年華。一走進餐檯就能聞到濃郁鹹香，經典的煙燻BBQ豬肋排烤至外皮焦香，包裹著以番茄、酸甜蜂蜜與多種辛香料慢火熬製的深色醬汁，咬下一口肉質軟嫩多汁，骨肉輕鬆分離。另一道墨西哥辣味燉牛頰更是功夫菜，經過長時間慢燉後，牛頰肉質軟嫩綿密，完全吸收了番茄的酸甜與墨西哥辣椒粉的微辣辛香。搭配香氣四溢的墨西哥辣肉醬口袋餅，將炒至鹹香的豬絞肉與豐富香料塞滿口袋餅，口感層次超豐富。活動期間平日午餐雙人同行只需2,280元，晚餐雙人優惠2,380元，直接享受到最道地的澎湃美味。

▲整塊烤至焦香鎖汁的煙燻烤豬肋排直接霸氣佔據餐桌中央，輕輕一撕就骨肉分離，旁邊還有吸滿辛香料汁的墨西哥燉牛頰與香烤大蝦，滿滿一桌超適合揪朋友開派對爽爽嗑肉。 圖／台北老爺酒店提供；窩客島整理

日本和牛與醬燒鱈場蟹交織的秋冬意象

中山日本料理推出的秋楓初雪套餐把日本的極致精緻美學搬上餐桌。前菜造里以純白雪景搭配鮮紅楓葉襯托中腹鮪與牡丹蝦，視覺與味覺同時被療癒。靈魂主菜日本和牛粉雪見鍋嚴選油脂分布均勻的頂級日本和牛，放入雪白溫潤的豆乳高湯中輕涮，熟度剛好時入口，滑嫩脂香在舌尖化開。燒物醬燒鱈場蟹則將飽滿蟹腳刷上特製味醂清酒醬汁，高溫烘烤後散發出陣陣甲殼焦香，肉質扎實甘甜。餐末再來一碗軟糯的烤麻糬紅豆湯搭配宇治抹茶慕斯，抹香與豆香完美交融，為這趟美食之旅劃下優雅句點。

帝王蟹與花膠交織的粵式奢華滋味

明宮粵菜廳的秋韻鮮饌套餐則呈獻頂級海鮮的精緻工藝。開胃迎賓盤中的冰魷海膽卷，爽脆魷魚包裹著鮮甜海膽，刷上照燒醬後鮮味爆棚。精心熬煮的爵士湯選用豬腱肉、干貝、花膠與哈密瓜隔水燉煮1.5小時，湯頭清澈卻富含豐厚膠質與水果甘甜。主食蟹粉炆意麵將濃郁蟹黃與蟹膏爆香後熬成濃汁，讓意麵吸飽飽每一滴蟹鮮精華。最後奉上每日手工沖製的燕窩杏仁豆腐花，口感滑順細緻，展現出高雅的生活質感。

▲帶長輩或另一半聚餐選這套準沒錯，光看那碗隔水慢燉的爵士湯就覺得超暖胃，還有裹滿濃郁蟹黃蟹膏的炆意麵與彈牙海參鮑魚，一口氣把最奢華的港式精華海鮮通通吃下肚。 圖／台北老爺酒店提供；窩客島整理











台北老爺酒店 2026 秋冬新菜活動

活動期間：2026年10月1日至2026年12月31日。

Le Café咖啡廳 平日自助午餐優惠：週一至週五雙人同行優惠價 2,280 元（原價每位 1,480 元+10%）。

Le Café咖啡廳 平日自助晚餐優惠：週一至週四雙人同行優惠價 2,380 元（原價每位 1,580 元+10%）。

優惠注意事項：優惠價已含稅及服務費，每組最多以 8 人（含）為上限，不可與其他優惠併用；週五晚餐、假日及特殊節日不適用。

三大餐廳主題菜色整理

Le Café咖啡廳（樂饗美墨美食嘉年華）

主題：以美墨料理為主軸，延伸多款北美辛香與燒烤風味。

主打菜色：煙燻BBQ豬肋排、墨西哥辣味燉牛頰、墨西哥辣肉醬口袋餅、蒙特婁香料烤蝦。

冷菜與其他餐點：華爾道夫沙拉、鮮蝦酪梨沙拉、香煎鮭魚佐玉米醬汁、佛蒙特咖哩蟹。

中山日本料理（秋楓初雪套餐）

價格：每位 4,880 元＋10%。

主題：以秋末入冬為主軸，嚴選頂級食材並以楓葉與雪景盛盤。

重點菜色：

先付/前菜/造里：極簡霙仕立蜆湯、冬之華旬味三品盛合、秋楓冬旬刺身五品盛合（鋪純白雪景與鮮紅楓葉）。

熱菜/燒物/鍋物：醬燒鱈場蟹佐鹽烤銀杏、鰤魚奉書卷、日本和牛粉雪見鍋（雪白豆乳高湯）。

揚物/食事/甘味：紫蘇干貝天婦羅、油鮪蝦夷蔥海膽手卷、鮭魚松露奶油野菇炊飯、烤麻糬紅豆湯搭宇治抹茶慕斯。

明宮粵菜廳（秋韻鮮饌套餐）

價格：每位 2,880 元＋10%。

主題：集結帝王蟹、胭脂蝦、龍虎斑與鮑魚，展現粵菜煨、燉、蒸、炒功夫。

重點菜色：

迎賓前菜：冰魷海膽卷、魚子蟹肉球、青葡萄胭脂蝦、百香果鴨胸。

湯品/海鮮：爵士湯（豬腱肉、花膠、哈密瓜等燉1.5小時）、四季麥片海虎蝦、紫菜蒸龍虎斑。

珍饌/主食/甜品：雞樅菌燒海參鮑魚、蟹粉炆意麵、燕窩杏仁豆腐花。

訂位與聯絡資訊

專線電話：(02)2542-3299 轉各餐廳（中山日本料理 #328、明宮粵菜廳 #317/#318、Le Café咖啡廳 #374/#397）。

官方網站：https://www.royal-taipei.com.tw/。

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