先喝道買一送一！桃桃多多、雪凍多多0元多一杯，再送星宇日本機票

編輯 鄭雅之 表示：又有新飲料可以喝了！趁買一送一先喝起來～

先喝道買一送一新品先喝！深受飲料控喜愛的「先喝道」於9月24日推出全新好事多多系列，包含「桃桃多多」、「茉綠多多」、「桃桃雪凍多多」與「茉綠雪凍多多」等4款極致解膩飲品。開賣當天推出同品項買一送一限定折扣，消費登錄發票還能抽星宇航空神戶來回機票，為全台手搖控打造視覺與味蕾的雙重饗宴。



▲先喝道推出限定造型杯，深受動漫迷與飲料控喜愛，帶動網路討論聲量。





頂級茶底搭配雙倍養樂多

先喝道新品「桃桃多多」以英式蜜桃茶呈現迷人果香，「茉綠多多」則採用世界品質金獎花開茉莉綠茶為基底。每杯都加入2瓶養樂多，以黃金酸甜比例完美襯托濃厚茶韻。為了提供更多元層次的口感，研發團隊特別將健康養生的天然奇亞籽結合滑嫩雪凍，「桃桃雪凍多多」與「茉綠雪凍多多」巧妙融合了雪凍的咕溜口感與奇亞籽的顆粒微凸感，成為上班族下午茶紓壓的最佳首選。



▲先喝道全新好事多多系列登場，加入特製天然奇亞籽雪凍，打造多層次咀嚼口感。





同品項買一送一

為了歡慶新品登場，先喝道於9月24日開賣首日特別祭出限時買一送一優惠。活動期間凡購買好事多多新品，即可享有同品項買一送一優惠，每人限購3組共6杯。優惠僅限實體門市現場排隊與你訂線上自取，數量有限售完為止，飲料控一定要把握開賣第一天搶先品嚐。



▲先喝道推出桃桃多多與茉綠多多新品，特選頂級茶底搭配雙倍養樂多，呈現清爽酸甜風味。





再送星宇機票飛日本

除了在飲品風味上展現極致工藝，品牌更回饋廣大粉絲祭出震撼抽獎活動。民眾只要在9月24日至11月30日期間前往全台門市購買任意飲品，並上網登錄消費發票，就有機會獲得星宇航空台中直飛神戶的來回機票憑證。全台預計抽出3名幸運兒，讓喝茶這件日常小事變成飛往日本旅遊的契機。



▲先喝道聯名熱門動漫間諜家家酒，推出黃昏與約爾限定角色杯，引爆手搖飲粉絲收集熱潮。

先喝道 多多系列優惠

日期：9月24日

內容：多多系列同品項買一送一，每人限購3組共6杯，僅限現場及你訂自取，外送不適用，優惠不併用，售完為止。





先喝道 星宇航空機票抽獎活動

日期：9月24日至11月30日

內容：至先喝道實體門市購買任一飲品並完成發票登錄，即可抽星宇航空台中至神戶來回機票兌換憑證，共抽出3名。

備註：機票稅金、附加費及規費需自理，不含當地交通與住宿，詳情以先喝道官網公告為準。





飲料控沒喝過這些新品就太遜！

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