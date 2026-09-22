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老師衝這兩處免費玩！中秋連假「全台6大遊樂園」優惠懶人包，壽星100元玩爆劍湖山

中秋連假遊樂園劍湖山世界六福村
2026-09-22 09:20文字：編輯 王瀅瀅 圖片提供:劍湖山世界、六福村、交通部觀光署
編輯 王瀅瀅

編輯 王瀅瀅

今年中秋節加教師節連假一連放四天！編輯王瀅瀅表示，把握夏天的尾巴準備玩爆全台六座樂園！

中秋連假本週即將登場！全台各大主題樂園也趁勢推出超有誠意的中秋節樂園優惠活動，搶攻假期出遊商機。這次不僅針對一般民眾祭出門票折扣與贈品，更適逢教師節檔期，包含小人國、六福村、麗寶樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界與花蓮遠雄海洋公園等6大樂園，紛紛為辛苦的教師、軍警消以及當月壽星準備了專屬福利，想掌握門票優惠與省錢攻略暢玩樂園，看這篇懶人包就對了。

▲中秋連假本週正式登場，全台各大主題樂園趁勢推出超狂優惠，搶攻假期出遊商機。
▲中秋連假本週正式登場，全台各大主題樂園趁勢推出超狂優惠，搶攻假期出遊商機。

小人國

小人國在9/25至9/28期間祭出超狂的教師節專屬活動，只要姓氏「林」且職業為「老師」，就能享免費入園；就算只符合其中一項條件，也能以273元優惠價購票。此外，中秋連假期間凡信用卡號對中「9、2、7、3」1碼即享573元、中2碼享473元、中3碼享373元，4碼全中更只要273元，而且不論中幾碼皆加碼送100元餐飲券。

六福村

六福村9/25至9/28期間名字只要含有「中秋、玉兔、月亮」同音字（如秋、邱、傑、潔、玉、月等），本人即享599元優惠，同行親友也有799元折扣。另外在地鄉親也受惠，設籍桃園或新竹，或是身分證開頭字母為H、J、O的民眾，就能以499元輕鬆入園。

▲六福水樂園整個9月僅限定開放八天，包括中秋連假四天。
▲六福水樂園整個9月僅限定開放八天，包括中秋連假四天。

麗寶樂園

麗寶樂園即日起至9/30，推出平日買全票就送COLD STONE經典冰淇淋歡樂桶的夏日好禮。另因應教師月，老師們能以650元遊玩探索世界或馬拉灣雙園擇一，搭乘摩天輪更只要200元，還可攜伴最多4人同享折扣。

劍湖山世界

劍湖山世界於9/30前祭出超優惠壽星福利，當日壽星入園僅需100元即可爆玩一整天，當月壽星則享有399元超值價。一般民眾全日暢玩也只要599元，午後一點後還能以499元入園；10/26前每逢週末更加碼開放小威の海盜村水上設施，非常適合全家大小或是學生族群趁著假期衝一波。

▲劍湖山世界祭出當日與當月壽星大幅優惠，同時加碼開放水上設施吸引出遊人潮。
▲劍湖山世界祭出當日與當月壽星大幅優惠，同時加碼開放水上設施吸引出遊人潮。

義大遊樂世界

高雄義大遊樂世界9/30前主打平日全民750元超值價，每日限量前百名入園者再免費加碼贈送餐點。此外，在9/3至9/30軍人節榮耀回饋期間，憑軍人相關證件，本人、配偶與父母同享超殺293元入園價，同行者也能以780元優惠價隨行。園區更結合看電影的休閒娛樂，只要憑全台任何一家電影院的實體票根入園，就能直接再獲得100元折價抵用券。

花蓮遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園9/30前推出軍警消與教師專屬禮遇，只要另搭配1位同行親友以699元購票，本人即可直接免費入園。無敵海景加上超殺的教職與軍警消福利，成為許多網友這個連假極力推薦的避暑度假首選。

▲花蓮遠雄海洋公園祭出軍警消與教師免費方案，成為東台灣連假度假熱門首選。
▲花蓮遠雄海洋公園祭出軍警消與教師免費方案，成為東台灣連假度假熱門首選。

全台6大樂園優惠資訊

  • 小人國：9/25-9/28信用卡號對中「9、2、7、3」1碼573元、中2碼473元、中3碼373元、4碼全中273元（均加碼送100元餐券）；「姓氏「林」且職業為「老師」免費入園（符合一項273元）。
  • 六福村：9/25-9/28名字含「中秋、玉兔、月亮」同音字享599元（親友799元）；桃竹鄉親或身分證開頭為H、J、O享499元。
  • 麗寶樂園：9/30前平日買全票送COLD STONE冰淇淋桶；教師月探索/馬拉灣擇一650元、摩天輪200元（可攜伴最多4人）。
  • 劍湖山世界：9/30前當日壽星100元、當月壽星399元，一般遊客全日暢玩599元、午後1點後499元；10/26前週末加碼開放小威の海盜村水上設施。
  • 義大遊樂世界：9/30前平日全民750元（前百名送餐）；9/30前凡軍人本人、配偶與父母293元，同行者780元；憑全台電影票根送100元抵用券。
  • 花蓮遠雄海洋公園：9/30前軍警消與教師本人免費（須搭配1位同行親友以699元購票）。


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