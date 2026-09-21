中秋烤肉海陸組千元有找！樂天市場A5和牛限時半價開賣，烤肉專區滿滿組合任你買

中秋家家戶戶都在烤肉已經是傳統，烤肉錢沒時間準備食材嗎？樂天市場中秋烤肉專區幫你解決。澎湃的海陸組合、頂級的 A5 和牛宮崎牛排、可生食干貝、明太子秋到魚等應有盡有；此外連烤肉醬、烤肉架也都有喔。

中秋節親友齊聚烤肉是不可或缺的重頭戲，現代人準備中秋烤肉除了講求澎湃豐盛，更看重準備便利與口味多元，樂天市場從大宗肉品、新鮮海鮮到特色調味料，事先都能在線上一次購足，為大家省去傳統市場備料與挑選的時間。樂天市場即日起至9月23日推出中秋烤肉專區，集結各種千元有找的海陸澎湃組、半價A5和牛與日系熱銷萬能醬料，若搭配APP還有專屬高額點數回饋，幫大家輕鬆搞定中秋燒肉局。

海陸烤肉組千元有找

因應不同的聚餐人數與口味偏好，樂天市場精選多款便利又澎湃的海陸組合與夢幻單品：

五朝港水產（海陸澎湃烤肉組）

特惠價只要999元！集結新鮮生蠔、魷魚、午仔魚一夜干與草蝦等滿滿海味，親友聚餐千元有找超划算。

▲不到一千元就能品嚐多樣海味，新鮮又澎湃。





大成食品（經濟實惠海陸烤肉组）

一次包辦豚里肌、豬肉串、根島蝦與雞翅，並搭配青花椒、日式照燒、香檸、十三香等多種風味，口感層次豐富。

▲一次包辦豚里肌、豬肉串、根島蝦與雞翅。





香草豬（旨味海陸盛合）

精選馬告鹹豬肉、嫩燒味噌里肌、鹽麴鮭魚與薄鹽鯖魚等6款海陸單品，呈現精緻的原民與日式風味。

▲共有馬告鹹豬肉、嫩燒味噌里肌、鹽麴鮭魚與薄鹽鯖魚等6款海陸單品。





奢華單品限定加碼

夢幻逸品「日本 A5 和牛宮崎牛排」推出限時半價優惠；另有北海道生食級干貝、明太子秋刀魚等頂級食材供自由搭配。

▲日本 A5 和牛宮崎牛排限時半價，絕對要把握機會搶購。

▲明太子秋刀魚絕對讓明太子控愛不釋手。





靈魂醬料與便利烤具大集合

想讓同一盤烤肉吃出多元風味，靈魂醬料絕對是關鍵！樂天市場特別網羅多款日本超人氣調味神器。

敘敘苑燒肉醬

東京知名名店直送！提供原味、鹽味與甘辛三種日式經典風味，沾蘸肉品瞬間提味。

▲在台灣非常受歡迎的燒肉醬，共有原味、鹽味與甘辛三種風味。





HORINISHI 堀西萬能調味粉

以鹽與醬油為基底，融合洋蔥、芹菜與紅酒高湯粉，無論撒在肉品、海鮮或時蔬上都能瞬間鎖住鮮甜。

▲可以用在肉類和海鮮的調味粉，讓烤肉風味更獨到。





多元情境烤具

同步推出適合多人戶外共享的「Coleman 桌上型烤肉架」及專為單人獨享設計的「LITHON 個人烤肉架」，讓大家不論是家庭大團聚還是三五好友小聚，都能隨時隨地輕鬆開烤。

▲Coleman 桌上型烤肉架很適合多人戶外烤肉使用。

▲LITHON 烤肉架專門為個人設計的烤肉架，就算一個人在家也能吃頓美味燒肉。





中秋烤肉免煩腦

推薦閱讀：炭火香氣狂飄！台北士林萬麗中秋限定戶外BBQ饗宴登場，加碼現烤乳豬與位上龍蝦海陸一次滿足

推薦閱讀：中秋連假奢華渡假提案！金山五星級溫泉度假村海陸燒烤饗宴、現場開唱與親子手作體驗過好節