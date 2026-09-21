上車別刷卡！9/22國際無車日「雙北公車免費搭」，719條路線搭到飽、再送15元乘車券

就是明天，雙北公車免費搭！編輯王瀅瀅表示，考驗大家肌肉記憶的時候到了，到時候別反射動作的去刷悠遊卡啊。

臺北市響應「922國際無車日」邁入25週年，今年首度攜手新北市推出超狂優惠！2026年9月22日無車日當天，雙北公車免費搭乘，涵蓋台北市與新北市轄管的719條市區公車路線、共5,842輛公車。從當天頭班車到末班車，民眾搭乘雙北公車完全不需刷悠遊卡或投現，直接免費上車。雙北市政府交通局希望藉由「無車日雙北公車免費」活動，降低大眾運輸體驗門檻，鼓勵習慣開車、騎車的通勤族讓愛車休息一天，一起響應低碳永續的綠色通勤生活。

▲臺北市響應無車日邁入25週年，今年首度攜手新北市推動雙北市區公車免費搭乘活動。

凌晨公車也免費！觀光巴士除外

這次免費搭乘活動涵蓋範圍相當廣泛，連行駛至9月23日凌晨的跨夜夜間公車也適用，不過需要留意的是，9月22日凌晨發出的夜間公車並不包含在活動範圍內。此外，觀光巴士紅線與藍線並未參與此次免費活動，民眾搭乘前可多加留意車型。對於天天通勤的資深乘客來說，習慣性靠向刷卡機的手勢無疑考驗著大家的肌肉記憶，當天只要順暢大搖大擺上車，就能輕鬆享受這趟無負擔的城市移動體驗。

▲免費路線以當日實際營運班次為準，市府邀請市民在9月22日一起搭公車響應低碳生活。

讓愛車休假！減碳存摺加碼抽獎

交通局與公車業者也配合無車日推動多項延伸活動，希望將「讓愛車休息一天」的精神推廣至企業與學校。台北市的「我的減碳存摺」同步加碼「月月抽」與「月月兌」活動，民眾只要達成指定條件即可參加抽獎，或者累積減碳量兌換15元公車乘車券。業者更舉辦「公車友善月」繪畫競賽，優秀的得獎作品將於10月1日起彩繪登上雙北12輛主題公車，讓藝術畫作在雙北街頭穿梭展示。

響應低碳生活，搭乘配套看這裡

市府期盼透過這項活動，讓市民體驗少一點私人運具、多一點公共運輸的城市日常，進而養成綠色通勤的新習慣。需要特別注意的是，活動期間持有基北北桃都會通定期票（TPASS）或各類優惠票種的民眾將不予補償，且免刷卡期間無法享有公車與捷運之間的轉乘優惠。免費路線以當天實際營運者為準，不另行加開班次，邀請大家一同在9月22日給雙北公車一個機會，響應無車日的低碳生活。





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