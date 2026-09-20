雙北蛋黃酥控很忙！5間蛋黃酥名店快閃雙北，彰化蛋黃酥名店、陳耀訓、法朋都有

編輯 鄭雅之 表示：台北、新北蛋黃酥控現在還買得到陳耀訓、不二糕餅、法朋等名店蛋黃酥！但要早起排隊搶～

每逢中秋佳節，全台便會掀起一陣搶購蛋黃酥的狂熱風潮。今年雙北饕客不必再辛苦遠赴中南部排隊，這次集結了不二糕餅、林家蛋黃酥、新口味食品行、陳耀訓以及法朋烘焙甜點坊等5家超高人氣名店，特別選在各大百貨公司舉辦限時快閃活動。這篇窩客島編輯特別整理出最齊全的快閃地圖，帶你輕鬆攻略神級蛋黃酥們。



▲遠百信義A13快閃櫃獨家登場的不二糕餅蛋黃酥禮盒，金黃酥脆的外皮搭配經典烏豆沙內餡，是今年中秋伴手禮的熱門搶購首選。

▲林家蛋黃酥帶來創新風味一口蛋黃酥，包覆香Q軟糯的紅豆麻糬與流沙內餡，甜而不膩的豐富層次為中秋佳節增添驚喜喜悅。





不二糕餅進駐信義遠百

傳承至彰化不二家的台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，這次再度挾帶超高人氣快閃遠百信義A13。最讓蛋黃酥控喜愛的就是那極致薄脆且層次分明的外皮，包覆著甜而不膩的烏豆沙餡與濕潤鹹蛋黃。除了經典的「蛋黃酥」之外，現場還特別限量推出「茶蛋組」與「大月綜」兩款綜合禮盒，讓甜點控一次滿足多重風味。





不二糕餅 台北快閃資訊

日期：2026年9月1日至9月24日

地點：遠百信義A13 1F手扶梯旁

商品：蛋黃酥6入450元、12入900元，茶蛋組820元，大月綜820元，米香219元

規則：現場排隊發號碼牌，每人每次限購5盒，每日售完為止



▲台中排隊名店不二糕餅展現手工酥皮工藝，切開可見飽滿濕潤的鹹蛋黃與綿密紅豆沙，打造口感豐富的中秋甜點饗宴。





彰化林家蛋黃酥北上快閃在這

來自彰化鹿港的林家蛋黃酥選在SOGO忠孝館驚喜登場，這次主打優雅適口的一口尺寸，讓大家品嚐美味完全無負擔。除了極受好評的「一口蛋黃酥」原味與「紅豆麻糬」口味外，今年更特別發揮巧思推出加入起司與高級野生烏魚子的創意款式。細緻甜鹹交織的口感，非常適合親友聚會時一同分享。





林家蛋黃酥 SOGO快閃資訊

日期：9月14日至9月25日

地點：SOGO忠孝館B2

商品：一口蛋黃酥原味與紅豆麻糬、起士與野生烏魚子創意蛋黃酥



▲彰化人氣名店林家蛋黃酥於SOGO忠孝館推出一口蛋黃酥，黃澄澄的禮盒裝滿精緻小巧的傳統美味，適合親友團聚一同分享。





鹿港新口味蛋黃酥快閃台北東區

深耕鹿港三十年的老字號新口味食品行，同樣選擇在SOGO忠孝館展開快閃活動。他們家的蛋黃酥以極為酥脆的底部與完美的鹹甜平衡聞名，店內極具文青質感的「文青款蛋黃酥」更被譽為送禮首選。此外現場還帶來話題度極高的「蛋黃酥風味蝦餅魚酥條」，想要體驗老店新創意的顧客可得把握時間。





新口味食品行 SOGO快閃資訊

日期：2026年9月11日至9月24日

地點：SOGO忠孝館B2 Fresh Club

商品：文青款蛋黃酥6入350元、蛋黃酥風味蝦餅魚酥條200元

規則：上午9點引導發號碼牌，9點30分開賣，每人限購2盒



▲新口味招牌蛋黃酥擁有飽滿且鹹甜交織的紅豆內餡與金黃鴨蛋黃，是許多饕客心中必吃的鹿港人氣甜點。

▲外盒設計簡約大方的新口味蛋黃酥6入文青禮盒，不僅口味地道更是網路上超夯的熱門伴手禮。





陳耀訓蛋黃酥巡迴登場

被譽為蛋黃酥界愛馬仕的陳耀訓，憑藉世界烘焙冠軍的精湛工藝，成為許多人心中的夢幻逸品。店家堅持選用嚴選天然奶油與優質紅土鹹蛋黃，打造出風味平衡且細緻優雅的頂級蛋黃酥。今年特別在板橋大遠百與遠百中山店安排巡迴快閃，想要一嚐世界級大師手藝的饕客，務必提前鎖定行程並現場卡位。





陳耀訓蛋黃酥 快閃資訊

地點與日期：板橋大遠百B1，9月4日至9月6日、9月11日至9月24日；遠百板橋中山1F，9月4日至9月6日、9月11日至9月13日、9月19日至9月20日、9月22日至9月24日



▲精緻擺設的陳耀訓中秋紅土蛋黃酥禮盒，呈現優雅高質感風格。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理

▲陳耀訓紅土蛋黃酥切面呈現出飽滿油潤的鹹蛋黃與細緻減糖豆沙交織的斷面。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理





法朋蛋黃酥快閃永和

深受甜點迷喜愛的法朋烘焙甜點坊，今年將快閃陣地延伸至新北永和比漾廣場。店家巧妙地將法式烘焙的優雅細節融入傳統中式糕點中，現場除了熱門的「經典蛋黃酥禮盒」外，還同步販售「蜂蜜燒餅禮盒」與各式精緻鹹派餅乾。現場採取號碼牌機制維持秩序，想入手這份法式精緻美味的民眾千萬不要錯過。





法朋烘焙甜點坊 比漾廣場快閃資訊

日期：2026年9月11日至9月20日

地點：比漾廣場B2美食街

商品：經典蛋黃酥禮盒6入678元至680元、蜂蜜燒餅禮盒680元

規則：上午10點45分於1F東大門發號碼牌，每人限購2盒



▲法朋蛋黃酥永和比漾快閃店推出9入裝與6入裝精緻禮盒，每日限量現場販售售完為止。

▲經典法朋蛋黃酥嚴選屏東鹹蛋黃與萬丹紅豆內餡，搭配丹麥奶油打造酥香層次，是中秋送禮首選。

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