雙北蛋黃酥控很忙！5間蛋黃酥名店快閃雙北，彰化蛋黃酥名店、陳耀訓、法朋都有

編輯 鄭雅之 表示：台北、新北蛋黃酥控現在還買得到陳耀訓、不二糕餅、法朋等名店蛋黃酥！但要早起排隊搶～
每逢中秋佳節，全台便會掀起一陣搶購蛋黃酥的狂熱風潮。今年雙北饕客不必再辛苦遠赴中南部排隊，這次集結了不二糕餅、林家蛋黃酥、新口味食品行、陳耀訓以及法朋烘焙甜點坊等5家超高人氣名店，特別選在各大百貨公司舉辦限時快閃活動。這篇窩客島編輯特別整理出最齊全的快閃地圖，帶你輕鬆攻略神級蛋黃酥們。
不二糕餅進駐信義遠百
傳承至彰化不二家的台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，這次再度挾帶超高人氣快閃遠百信義A13。最讓蛋黃酥控喜愛的就是那極致薄脆且層次分明的外皮，包覆著甜而不膩的烏豆沙餡與濕潤鹹蛋黃。除了經典的「蛋黃酥」之外，現場還特別限量推出「茶蛋組」與「大月綜」兩款綜合禮盒，讓甜點控一次滿足多重風味。
不二糕餅 台北快閃資訊
日期：2026年9月1日至9月24日
地點：遠百信義A13 1F手扶梯旁
商品：蛋黃酥6入450元、12入900元，茶蛋組820元，大月綜820元，米香219元
規則：現場排隊發號碼牌，每人每次限購5盒，每日售完為止
彰化林家蛋黃酥北上快閃在這
來自彰化鹿港的林家蛋黃酥選在SOGO忠孝館驚喜登場，這次主打優雅適口的一口尺寸，讓大家品嚐美味完全無負擔。除了極受好評的「一口蛋黃酥」原味與「紅豆麻糬」口味外，今年更特別發揮巧思推出加入起司與高級野生烏魚子的創意款式。細緻甜鹹交織的口感，非常適合親友聚會時一同分享。
林家蛋黃酥 SOGO快閃資訊
日期：9月14日至9月25日
地點：SOGO忠孝館B2
商品：一口蛋黃酥原味與紅豆麻糬、起士與野生烏魚子創意蛋黃酥
鹿港新口味蛋黃酥快閃台北東區
深耕鹿港三十年的老字號新口味食品行，同樣選擇在SOGO忠孝館展開快閃活動。他們家的蛋黃酥以極為酥脆的底部與完美的鹹甜平衡聞名，店內極具文青質感的「文青款蛋黃酥」更被譽為送禮首選。此外現場還帶來話題度極高的「蛋黃酥風味蝦餅魚酥條」，想要體驗老店新創意的顧客可得把握時間。
新口味食品行 SOGO快閃資訊
日期：2026年9月11日至9月24日
地點：SOGO忠孝館B2 Fresh Club
商品：文青款蛋黃酥6入350元、蛋黃酥風味蝦餅魚酥條200元
規則：上午9點引導發號碼牌，9點30分開賣，每人限購2盒
陳耀訓蛋黃酥巡迴登場
被譽為蛋黃酥界愛馬仕的陳耀訓，憑藉世界烘焙冠軍的精湛工藝，成為許多人心中的夢幻逸品。店家堅持選用嚴選天然奶油與優質紅土鹹蛋黃，打造出風味平衡且細緻優雅的頂級蛋黃酥。今年特別在板橋大遠百與遠百中山店安排巡迴快閃，想要一嚐世界級大師手藝的饕客，務必提前鎖定行程並現場卡位。
陳耀訓蛋黃酥 快閃資訊
地點與日期：板橋大遠百B1，9月4日至9月6日、9月11日至9月24日；遠百板橋中山1F，9月4日至9月6日、9月11日至9月13日、9月19日至9月20日、9月22日至9月24日
法朋蛋黃酥快閃永和
深受甜點迷喜愛的法朋烘焙甜點坊，今年將快閃陣地延伸至新北永和比漾廣場。店家巧妙地將法式烘焙的優雅細節融入傳統中式糕點中，現場除了熱門的「經典蛋黃酥禮盒」外，還同步販售「蜂蜜燒餅禮盒」與各式精緻鹹派餅乾。現場採取號碼牌機制維持秩序，想入手這份法式精緻美味的民眾千萬不要錯過。
法朋烘焙甜點坊 比漾廣場快閃資訊
日期：2026年9月11日至9月20日
地點：比漾廣場B2美食街
商品：經典蛋黃酥禮盒6入678元至680元、蜂蜜燒餅禮盒680元
規則：上午10點45分於1F東大門發號碼牌，每人限購2盒
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