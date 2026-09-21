85℃教師節12小時限時骨折價！大杯咖啡第二杯35折起、拿鐵每杯67.5元，寄杯最高狂省455元全攻略

85℃於9月28日教師節當天10:00至22:00推出限時12小時優惠，全台門市大杯咖啡系列享第二杯35折！資深編輯 李維唐 表示：「這次以熱銷的大杯拿鐵咖啡為例，2杯優惠價僅需135元，平均單杯只要67.5元。若搭配寄杯方案，鉑金獎豆寄杯最高可省下455元，是非常划算的囤杯時機。」
迎接928教師節，85度C祭出大杯咖啡第二杯35折超殺優惠，多那之同步推出手作生乳捲買一送一，加碼麵包超人限量絨毛娃娃獨家開箱，這波連假好康必須手刀搶購。微涼秋日最適合來上一杯香濃咖啡與爆漿甜點，讓舌尖沉浸在滿滿療癒感中，立刻帶大家鎖定這次優惠的必吃亮點。
大杯咖啡限時第二杯35折
85度C於9月28日當天早上9點至晚上10點，特別推出大杯指定系列第二杯35折的超值活動。活動品項包含香濃滑順的大杯美式咖啡與大人氣的大杯拿鐵咖啡，每人現場限購三組。熱拿鐵現點現沖，輕輕吸一口就能感受到綿密細致的牛奶泡沫，伴隨深烘焙咖啡豆的堅果焦香在舌尖散開。冰美式咖啡則帶著微酸果香與清爽回甘，冰涼入喉瞬間帶走沉悶感。
限定周邊絨毛娃娃與環保杯開箱
除了咖啡優惠，85度C與人氣角色麵包超人合作的限量周邊商品也正式登場。麵包超人造型絨毛娃娃手感超級軟萌，精細的繡線與觸感極佳的絨毛布料令人忍不住摸了又摸，極具收藏價值。兩款質感不銹鋼環保杯則採用雙層層架設計，外層霧面烤漆手感細膩，內部選用優質不銹鋼材質，兼具時尚外觀與保溫效果，攜帶出門隨時展現個人品味。
多那之手作生乳捲買一送一
多那之門市亦不甘示弱，自9月26日至9月28日連續三天推出手作生乳捲買一送一活動。本次活動特別推薦北海道純濃生乳捲與宇治抹茶生乳捲。北海道純濃生乳捲蛋糕體如雲朵般蓬鬆綿密，內餡包裹著嚴選鮮乳打造的濃郁生乳霜，入口即化且充滿濃濃奶香。宇治抹茶生乳捲則散發優雅苦甜抹茶香氣，口感層次豐富而不甜膩，搭配咖啡一起享用堪稱極致享受。
連假優惠活動搶購攻略
這波秋季限時優惠數量有限，建議想品嚐甜點與咖啡的讀者提前前往門市購買。85度C咖啡優惠僅限現場購買，寄杯與外送服務不適用此折扣。多那之生乳捲每日限量供應，售完為止。把握這波難得的超殺折扣，邀請好友一起分享這份美好的甜點時光。
85℃ 2026年9/28教師節限定優惠
活動日期：2026年9月28日（星期一）
活動時段：限時12小時，上午 10:00 至 晚上 22:00
適用地點：全台 85℃ 實體門市現場購買（不適用外送及電話訂購）
核心優惠內容
現場現購優惠：全台門市大杯咖啡系列享「第二杯35折」優惠。
限制條件：限同品項、不限冰熱；現場購買每人限購 3 組。
價格範例：
- 大杯美式咖啡：2 杯原價 150 元，特價 101 元，平均每杯 50.5 元。
- 大杯拿鐵咖啡：2 杯原價 200 元，特價 135 元，平均每杯 67.5 元（現省 65 元）。
- 大杯卡布奇諾 / 摩卡咖啡：2 杯原價 200 元，特價 135 元，平均每杯 67.5 元。
- 大杯榛果/香草/重拿鐵/焦糖瑪奇朵：2 杯原價 210 元，特價 141 元，平均每杯 70.5 元。
寄杯優惠（一次囤足方案）
- 寄杯卡優惠：購買 10 杯組寄杯，最高可省下 345 元。
- 大杯美式咖啡 10 杯：原價 750 元，特價 505 元（平均每杯 50.5 元）。
- 大杯拿鐵咖啡 10 杯：原價 1,000 元，特價 675 元（平均每杯 67.5 元）。
- 鉑金獎豆寄杯優惠：選購獲國際 IIAC 鉑金獎的指定咖啡豆寄杯，最高可省下 455 元。
註：寄杯具體辦理辦法依各門市現場公告為準。
剛算完 85℃ 寄杯省了 455 元，想了解現在還有什麼不能錯過的美食優惠
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