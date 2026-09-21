85℃教師節12小時限時骨折價！大杯咖啡第二杯35折起、拿鐵每杯67.5元，寄杯最高狂省455元全攻略

85℃於9月28日教師節當天10:00至22:00推出限時12小時優惠，全台門市大杯咖啡系列享第二杯35折！資深編輯 李維唐 表示：「這次以熱銷的大杯拿鐵咖啡為例，2杯優惠價僅需135元，平均單杯只要67.5元。若搭配寄杯方案，鉑金獎豆寄杯最高可省下455元，是非常划算的囤杯時機。」

迎接928教師節，85度C祭出大杯咖啡第二杯35折超殺優惠，多那之同步推出手作生乳捲買一送一，加碼麵包超人限量絨毛娃娃獨家開箱，這波連假好康必須手刀搶購。微涼秋日最適合來上一杯香濃咖啡與爆漿甜點，讓舌尖沉浸在滿滿療癒感中，立刻帶大家鎖定這次優惠的必吃亮點。

▲9月28日教師節限時10點至22點開跑，85℃大杯咖啡系列直接給出第二杯35折超殺優惠，人氣爆款拿鐵咖啡兩杯只要135元，平均單杯甜甜價67.5元就可以喝到綿密奶香與香醇咖啡交織的絕妙滋味，連卡布奇諾、焦糖瑪奇朵等熱門風味通通有折扣，一次囤10杯寄杯更划算。圖／85℃提供；窩客島整理



大杯咖啡限時第二杯35折

85度C於9月28日當天早上9點至晚上10點，特別推出大杯指定系列第二杯35折的超值活動。活動品項包含香濃滑順的大杯美式咖啡與大人氣的大杯拿鐵咖啡，每人現場限購三組。熱拿鐵現點現沖，輕輕吸一口就能感受到綿密細致的牛奶泡沫，伴隨深烘焙咖啡豆的堅果焦香在舌尖散開。冰美式咖啡則帶著微酸果香與清爽回甘，冰涼入喉瞬間帶走沉悶感。

限定周邊絨毛娃娃與環保杯開箱

除了咖啡優惠，85度C與人氣角色麵包超人合作的限量周邊商品也正式登場。麵包超人造型絨毛娃娃手感超級軟萌，精細的繡線與觸感極佳的絨毛布料令人忍不住摸了又摸，極具收藏價值。兩款質感不銹鋼環保杯則採用雙層層架設計，外層霧面烤漆手感細膩，內部選用優質不銹鋼材質，兼具時尚外觀與保溫效果，攜帶出門隨時展現個人品味。

多那之手作生乳捲買一送一

多那之門市亦不甘示弱，自9月26日至9月28日連續三天推出手作生乳捲買一送一活動。本次活動特別推薦北海道純濃生乳捲與宇治抹茶生乳捲。北海道純濃生乳捲蛋糕體如雲朵般蓬鬆綿密，內餡包裹著嚴選鮮乳打造的濃郁生乳霜，入口即化且充滿濃濃奶香。宇治抹茶生乳捲則散發優雅苦甜抹茶香氣，口感層次豐富而不甜膩，搭配咖啡一起享用堪稱極致享受。

連假優惠活動搶購攻略

這波秋季限時優惠數量有限，建議想品嚐甜點與咖啡的讀者提前前往門市購買。85度C咖啡優惠僅限現場購買，寄杯與外送服務不適用此折扣。多那之生乳捲每日限量供應，售完為止。把握這波難得的超殺折扣，邀請好友一起分享這份美好的甜點時光。

▲微涼秋日跟同事一起來門市現買現喝最療癒，漸層感滿分的冰拿鐵拿在手上拍照超吸睛，一口喝下能吃到香濃鮮奶與深烘焙咖啡豆帶出的堅果焦香，趁著限時12小時超狂折扣揪團喝起來。圖／85℃提供；窩客島整理

85℃ 2026年9/28教師節限定優惠

活動日期：2026年9月28日（星期一）

活動時段：限時12小時，上午 10:00 至 晚上 22:00

適用地點：全台 85℃ 實體門市現場購買（不適用外送及電話訂購）

核心優惠內容

現場現購優惠：全台門市大杯咖啡系列享「第二杯35折」優惠。

限制條件：限同品項、不限冰熱；現場購買每人限購 3 組。

價格範例：

大杯美式咖啡：2 杯原價 150 元，特價 101 元，平均每杯 50.5 元。

大杯拿鐵咖啡：2 杯原價 200 元，特價 135 元，平均每杯 67.5 元（現省 65 元）。

大杯卡布奇諾 / 摩卡咖啡：2 杯原價 200 元，特價 135 元，平均每杯 67.5 元。

大杯榛果/香草/重拿鐵/焦糖瑪奇朵：2 杯原價 210 元，特價 141 元，平均每杯 70.5 元。

寄杯優惠（一次囤足方案）

寄杯卡優惠：購買 10 杯組寄杯，最高可省下 345 元。

大杯美式咖啡 10 杯：原價 750 元，特價 505 元（平均每杯 50.5 元）。

大杯拿鐵咖啡 10 杯：原價 1,000 元，特價 675 元（平均每杯 67.5 元）。

鉑金獎豆寄杯優惠：選購獲國際 IIAC 鉑金獎的指定咖啡豆寄杯，最高可省下 455 元。





註：寄杯具體辦理辦法依各門市現場公告為準。









剛算完 85℃ 寄杯省了 455 元，想了解現在還有什麼不能錯過的美食優惠

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