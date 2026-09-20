UG奶茶新選擇！三窨十五茉、白桃烏龍檸檬冰奶刷新奶茶控最愛，生日優惠有買一送一

編輯 鄭雅之 表示：喝膩的紅茶基底的奶茶控，一定要來試試看UG最新檸檬冰奶！

UG新奶茶要喝！UG樂己發表全新檸檬冰奶系列，告別過去濃厚甜膩的奶茶印象，首度將新鮮檸檬原汁融入熱門茶底與國產鮮乳，打造令人驚豔的果酸系奶茶，清爽口感特別適合搭配中秋烤肉解膩，同時品牌還推出極光銀鏡子吊飾與可愛造型磁鐵，邀請手搖控一起品嚐酸甜滋味並收集精美周邊。



▲三窨十五茉檸檬冰奶呈現清透茉莉花香與檸檬酸香，搭配國產鮮乳帶來層次豐富的清爽風味。(攝影：鄭雅之)

▲UG高人氣周邊幻銀澎澎鏡吊飾回歸，銀色極光質感搭配蝴蝶結造型，加價購249元即可擁有。(攝影：鄭雅之)





手搖奶茶迎來酸甜新風潮

身為奶茶控絕對不能錯過這波風味革命，UG樂己於9月21日推出了全新的檸檬冰奶系列，主打使用100%天然檸檬原汁，結合國產鮮乳與獨家茶底，交織出兼具酸香與奶韻的絕妙口感，適逢中秋聚餐烤肉檔期，這種輕盈不厚重的酸甜滋味，瞬間成為大家用餐時最受歡迎的解膩聖品。



▲新品白桃烏龍檸檬冰奶與三窨十五茉檸檬冰奶打造全新果酸系奶茶，酸甜平衡口感輕盈解膩。(攝影：鄭雅之)





UG新奶茶檸檬冰奶2款開喝

這次的新品呈現出兩種截然不同的迷人風味，首推的「三窨十五茉檸檬冰奶」將清透茉莉花香揉合檸檬果酸，交織出優雅韻味，另一款「白桃烏龍檸檬冰奶」則運用柑橘酸香完美平衡白桃甜感，兩款大杯售價分別為80元與85元，並於9月21日起在全台門市以及線上平台同步熱賣，勢必將會刷新奶茶控的最愛清單。



▲三窨十五茉檸檬冰奶呈現清透茉莉花香與檸檬酸香，搭配國產鮮乳帶來層次豐富的清爽風味。(攝影：鄭雅之)





生日壽星買一送一券要先領

除了驚豔味蕾的新品之外，品牌更祭出兩波令人心動的周邊優惠，自9月21日起購買任意飲品就能以249元加購極光銀質感的「幻銀澎澎鏡吊飾」，9月29日起只要消費1杯檸檬冰奶加1杯任意飲品，即可免費獲得1款可愛的「UG限量造型磁鐵」，數量有限送完為止，吸引許多愛好者前往消費搶購。此外，飲料控都要知道的UG生日壽星專屬優惠，只要加入「樂己 UG Unique Green」會員，生日當月即可獲得飲料買一送一券，為壽星獻上祝福。



▲手搖飲UG樂己加入會員，生日當月即可獲得買一送一優惠券。(攝影：鄭雅之)

▲手搖飲品牌UG祭出3款限定造型磁鐵，包含療癒UU與經典綠立牌，吸引手搖控收藏。(攝影：鄭雅之)

UG檸檬冰奶系列 新品資訊

三窨十五茉檸檬冰奶（大杯） 80元

白桃烏龍檸檬冰奶（大杯） 85元





UG加價購、優惠活動

幻銀澎澎鏡吊飾加購優惠：自2026年9月21日起，於門市臨櫃或線上點餐購買任一飲品，即可以249元加價購乙個，數量有限售完為止。

UG限量造型磁鐵滿額贈：自2026年9月29日起，於門市臨櫃或線上點餐購買檸檬冰奶系列任1杯加上任意飲品1杯，即贈送造型磁鐵1個，共3款隨機贈送可累贈，贈完為止。

UG會員生日優惠：加入「樂己 UG Unique Green」會員，生日當月即可獲得飲料買一送一券。





飲料控的新品都要喝到！

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