編輯 鄭雅之 表示：大直新開店下次約會就訂這家！
大直美食地圖再添亮點，全新登場的餐廳「AURA Bar & Grill」坐擁220坪挑高空間，並規劃4間獨立包廂。料理團隊以原型食材為核心，選用整尾鮮魚與帶骨肉品進行直火炙烤。高溫炭火快速鎖住肉汁，再搭配世界各地的特殊香料，讓每一口都帶著濃郁煙燻氣息與頂級風味，成功吸引老饕目光。
一個人小酌與多人群聚都很合適
打破高檔餐廳的嚴肅印象，這裡主打自在共享的餐桌文化。不論是下班後獨自坐在吧台品嚐餐酒，或是親朋好友歡聚分享大份量主餐，都能找到最舒適的節尊。豐富的單點菜色與特製調酒完美融合，透過精緻餐點帶動歡樂氣氛，為台北都市人打造極具包容力的日常聚會場所。
時間沉澱出的醬汁魂與熟成風味
靈魂醬汁與時間工藝是這間餐廳的核心亮點。團隊耗費多日進行肉品熟成與風乾，將香氣極致濃縮。經典的「特選熟成臘腸拼盤」與手工「AURA香料香腸・自製燒烤醬」，展現極高技術力。搭配自製的發酵醃菜與特調黑蒜醬，用酸甜與鮮味平衡油脂，帶來極具深度與層次的風味體驗。
饕客必點限量的經典美味
初次到訪推薦點選每日限量的「鹽烤當日鮮魚・巴西里醬」，黑鹽殼包覆烘烤並由顧客親手敲開，充滿視覺驚喜。肉食族不可錯過32oz的「美國Prime丁骨牛排」，兩種口感一次滿足。甜點首推帶有東方祝福意象的「AURA黑金蒙布」，竹炭與栗子香氣完美交織，為餐點劃下精彩句點。
多元餐飲選擇與客製化服務
除了豐富的晚餐與酒吧菜單，平日更提供高性價比的商業午餐，讓上班族能快速享受直火美食。豐富的飲品包含多人共享的「AURA Sangria桑格利亞」與特製調酒。針對商務宴請或私人派對，包廂專屬菜單能提供量身打造的頂級饗宴，全面滿足各種不同的用餐需求。
AURA Bar & Grill 店家資訊餐廳地址：台北市中山區敬業三路168號（維多麗亞酒店旁）
聯絡電話：(02) 8502-3388
營業時間：週一至週日 11:30-14:30、18:00-22:00（商業午餐供應時間為週一至週五平日）
包廂服務：提供4間高隱私獨立包廂，可容納6至30人，並提供客製化專屬菜單
AURA Bar & Grill 推薦菜色
- 主廚精選：鹽烤當日鮮魚・巴西里醬（每日限量，建議預約）、漁人酥派・南洋香料、主廚義大利麵・每日醬汁
- 直火肉品與排餐：美國Prime丁骨牛排32oz、日本F1菲力8oz、AURA香料香腸・自製燒烤醬
- 特色串燒與小點：AURA牛肉風味串（慢燉半筋半肉・卡菲爾檸檬辣醬）、特選熟成臘腸拼盤、火烤白花椰・鷹嘴豆・油漬蛋黃、胭脂蝦・酸豆・檸檬・醃製蒜泥
- 招牌甜點與飲品：AURA黑金蒙布・栗子・竹炭・綠豆蔻、咖啡炸彈・卡魯哇酒・伯爵紅茶、AURA風味冰淇淋（玉米玉米・焦糖・爆米花）、AURA Sangria桑格利亞
台北話題新開店美食接著吃！
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