編輯 鄭雅之 表示：大直新開店下次約會就訂這家！

大直美食地圖再添亮點，全新登場的餐廳「AURA Bar & Grill」坐擁220坪挑高空間，並規劃4間獨立包廂。料理團隊以原型食材為核心，選用整尾鮮魚與帶骨肉品進行直火炙烤。高溫炭火快速鎖住肉汁，再搭配世界各地的特殊香料，讓每一口都帶著濃郁煙燻氣息與頂級風味，成功吸引老饕目光。



▲日本F1菲力牛排經直火炭烤呈現迷人焦香與梅納反應，肉質極致細緻柔嫩，搭配特製黑蒜醬汁更顯風味層次。

▲鹽烤當日鮮魚上桌後由賓客親手敲開竹炭黑鹽殼，帶有濃郁儀式感，展現極致柔軟與多汁的魚肉口感。(攝影：鄭雅之)





一個人小酌與多人群聚都很合適

打破高檔餐廳的嚴肅印象，這裡主打自在共享的餐桌文化。不論是下班後獨自坐在吧台品嚐餐酒，或是親朋好友歡聚分享大份量主餐，都能找到最舒適的節尊。豐富的單點菜色與特製調酒完美融合，透過精緻餐點帶動歡樂氣氛，為台北都市人打造極具包容力的日常聚會場所。



▲火烤白花椰以中東鷹嘴豆泥為靈感，結合白花椰菜泥、鯷魚與油封蛋黃，帶來濃郁流心感與多層次蔬食風味。(攝影：鄭雅之)





時間沉澱出的醬汁魂與熟成風味

靈魂醬汁與時間工藝是這間餐廳的核心亮點。團隊耗費多日進行肉品熟成與風乾，將香氣極致濃縮。經典的「特選熟成臘腸拼盤」與手工「AURA香料香腸・自製燒烤醬」，展現極高技術力。搭配自製的發酵醃菜與特調黑蒜醬，用酸甜與鮮味平衡油脂，帶來極具深度與層次的風味體驗。



▲嚴選台灣黑豬肉與牛肉製作熟成臘腸，搭配自製香料香腸、烘烤黑饢餅及酸香醃菜，打造極具風味的開胃佳餚。(攝影：鄭雅之)





饕客必點限量的經典美味

初次到訪推薦點選每日限量的「鹽烤當日鮮魚・巴西里醬」，黑鹽殼包覆烘烤並由顧客親手敲開，充滿視覺驚喜。肉食族不可錯過32oz的「美國Prime丁骨牛排」，兩種口感一次滿足。甜點首推帶有東方祝福意象的「AURA黑金蒙布」，竹炭與栗子香氣完美交織，為餐點劃下精彩句點。



▲每日限量供應的鹽烤當日鮮魚，全魚包覆自製竹炭黑鹽烘烤，鎖住極致鮮甜肉汁與海洋香氣。(攝影：鄭雅之)

▲創意甜點推薦「咖啡炸彈」以脆殼包裹卡魯哇酒與伯爵茶慕斯；玉米濃湯意象的「焦糖爆米花冰淇淋」也很推，帶來驚喜收尾。





多元餐飲選擇與客製化服務

除了豐富的晚餐與酒吧菜單，平日更提供高性價比的商業午餐，讓上班族能快速享受直火美食。豐富的飲品包含多人共享的「AURA Sangria桑格利亞」與特製調酒。針對商務宴請或私人派對，包廂專屬菜單能提供量身打造的頂級饗宴，全面滿足各種不同的用餐需求。

▲AURA Bar & Grill擁有220坪挑高寬敞空間，規劃有開放式座席、氣氛吧台與4間獨立包廂，滿足各式聚餐與宴客需求。(攝影：鄭雅之)

▲嚴選宜蘭龜山島新鮮胭脂蝦，經炭火高溫快速炙燒鎖住鮮甜，搭配焦化奶油與酸豆檸檬醬汁，完美展現極致海味。(攝影：鄭雅之)

AURA Bar & Grill 店家資訊

AURA Bar & Grill 推薦菜色

主廚精選：鹽烤當日鮮魚・巴西里醬（每日限量，建議預約）、漁人酥派・南洋香料、主廚義大利麵・每日醬汁

直火肉品與排餐：美國Prime丁骨牛排32oz、日本F1菲力8oz、AURA香料香腸・自製燒烤醬

特色串燒與小點：AURA牛肉風味串（慢燉半筋半肉・卡菲爾檸檬辣醬）、特選熟成臘腸拼盤、火烤白花椰・鷹嘴豆・油漬蛋黃、胭脂蝦・酸豆・檸檬・醃製蒜泥

招牌甜點與飲品：AURA黑金蒙布・栗子・竹炭・綠豆蔻、咖啡炸彈・卡魯哇酒・伯爵紅茶、AURA風味冰淇淋（玉米玉米・焦糖・爆米花）、AURA Sangria桑格利亞



台北話題新開店美食接著吃！

餐廳地址：台北市中山區敬業三路168號（維多麗亞酒店旁）聯絡電話：(02) 8502-3388營業時間：週一至週日 11:30-14:30、18:00-22:00（商業午餐供應時間為週一至週五平日）包廂服務：提供4間高隱私獨立包廂，可容納6至30人，並提供客製化專屬菜單

推薦閱讀：信義區近2億元全包廂「宇方圓」開張！巨型龍眼木煙燻叉燒皇與一菜三吃雞湯，連迎賓車道都尊榮直達

推薦閱讀：星級主廚降臨台北車站！「日日南洋」9/16盛大開幕，248元爽吃叻沙雙麵與泰國傳奇女婿蛋優惠

推薦閱讀：台北大巨蛋吃這家！高雄老字號「福園台菜」台北首店，必點手路菜、滿3千送3百





看更多AURA Bar & Grill

▲金黃酥脆的漁人酥派結合歐陸經典派皮與南洋綠咖哩香料，一口咬下滿是鮮魚厚實肉感與微辣奶香。(攝影：鄭雅之)

▲主廚義大利麵每日醬汁以油封蒜頭與濃郁高湯為基底，結合鹹蛋黃與柑橘清香，交織出香濃不膩口的彈牙風味。(攝影：鄭雅之)

▲火烤白花椰以中東鷹嘴豆泥為靈感，結合白花椰菜泥、鯷魚與油封蛋黃，帶來濃郁流心感與多層次蔬食風味。(攝影：鄭雅之)

▲餐廳設有專業熟成設備，呈現經過7至14天風乾與熟成處理的頂級肉品，展現豐富且深刻的風味。(攝影：鄭雅之)