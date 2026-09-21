小熊餅乾炸的也好吃！師園聯名解鎖隱藏版現烤麻糬口感，集卡再免費吃甜不辣

深夜總是想來點放縱美味，師園鹽酥雞與樂天小熊餅首度夢幻聯手推出熊青春ㄟ套餐。美食資深編輯李維唐點評：「百頁豆腐配小熊餅乾一口塞，豆香與爆漿溫熱巧克力完美融合，展現出極致的神仙口感。」

深夜肚子餓爆想來點邪惡宵夜，師園鹽酥雞與樂天小熊餅首度夢幻聯手，即日起強勢推出期間限定熊青春ㄟ聯名企劃，只要39元銅板價就能解鎖菜單上沒有的隱藏版神仙吃法。當剛出爐熱騰騰又蒜香炸裂的金黃百頁豆腐，遇上香濃酥脆的濃黑巧克力小熊餅乾，同時一口塞進嘴裡瞬間爆漿，竟能奇蹟般吃出宛如現烤日式巧克力麻糬外脆內Q的極致口感，鹹甜交織的邪惡滋味真的太欠吃，滿滿的好康與驚喜絕對要立刻手刀衝一波。

▲熱騰騰炸物搭配香濃巧克力餅乾，鹹甜交替的口感超級唰嘴，再來上一口冰涼飲料簡直太過癮，深夜跟朋友一起開箱放縱美味最紓壓。圖／樂天製菓、師園鹽酥雞提供；窩客島整理



蒜香炸雞撞上濃黑巧克力，舌尖激盪極致甜鹹魔法

熱騰騰剛出爐的炸物散發出誘人蒜香，金黃酥脆的外皮裹著鮮嫩肉汁，這就是師園鹽酥雞讓人無法抗拒的魅力。這次聯名企劃特別將這份台灣在地經典蒜味炸物，結合日式香濃甜酥的樂天小熊餅濃黑巧克力風味。當熱氣騰騰的爆汁鹽酥雞遇上微苦甘甜的濃黑巧克力，蒜香的鹹辣與巧克力的純濃在口中交織，瞬間撫平了炸物的重口味油膩，帶來令人驚豔且無比唰嘴的味覺體驗。樂天小熊餅年度品牌代言人納豆也忍不住大讚，鹹甜交替的滋味超級唰嘴，不管是下班追劇還是深夜連線打遊戲，這份放縱美味就是大人最舒壓的宵夜良伴。



隱藏版烤麻糬食感，百頁豆腐配小熊餅乾一口塞爆漿

這次聯名最讓人驚喜的亮點，莫過於團隊研發時意外發現的神仙吃法。只要將剛炸好、外皮微酥且內餡蓬鬆柔嫩的師園招牌百頁豆腐，與香濃酥脆的樂天小熊餅乾同時一口塞入嘴裡，百頁豆腐的微熱溫度會恰到好處地融化小熊餅乾內濃郁的巧克力餡，柔嫩豆香與溫熱爆漿甜感完美交融，呈現出宛如日式現烤巧克力麻糬外脆內Q的豐富層次。這道實體菜單上找不到的隱藏版甜點，只要透過線上點餐平台進入聯名專區即可神秘解鎖，讓老饕們用親民價格享受滿滿驚喜。

▲老饕私房隱藏吃法一定要嘗試，把剛炸好的熱騰騰百頁豆腐跟小熊餅乾一起塞進嘴裡，微熱溫度融化濃郁巧克力餡，外脆內Q宛如日式烤麻糬。圖／樂天製菓、師園鹽酥雞提供；窩客島整理

吃小熊開盒集卡傳情，免費換人氣飲料與經典甜不辣

除了讓人上癮的甜鹹風味，這次活動還準備了滿滿的好康回饋給廣大吃貨。購買樂天小熊餅乾時，別忘了打開餅乾盒尋找隱藏在上下蓋內的熊青春ㄟ傳情卡。只要蒐集卡片就能到師園門市兌換豐富餐點，集滿3張可以免費兌換人氣飲料1杯，集滿10張還能直接免費兌換熱氣騰騰的招牌炸甜不辣1份，兌換期限一路延長至2026年12月31日止。超商通路全家便利商店也同步祭出好康，即日起至9月29日止，購買可爾必思指定飲品任1件搭配樂天小熊餅乾指定風味任1件，即可享有限時合購75折優惠，讓大家隨時隨地都能享受最放鬆的療癒時光。

▲排排站的樂天小熊餅乾多款經典與限定風味一次看，從香濃巧克力、草莓到泰式奶茶應有盡有，滿足所有零食控的甜點胃。圖／樂天製菓提供；窩客島整理







師園鹽酥雞 × 樂天小熊餅 「熊青春ㄟ」深夜放縱聯名企劃

聯名活動期間：2026年9月18日（五）至10月18日（日）。

販售門市：師園鹽酥雞門市（師大總店、西門店、板橋店）。

期間限定聯名套餐

小資獨享熊快樂（獨享餐）

價格：門市價格 $159元，Uber Eats $199元。

套餐內容：鹽酥雞、甜不辣、四季豆、樂天小熊餅濃黑巧克力風味。

好友相聚熊豪華（歡聚餐）

價格：門市價格 $239元，Uber Eats $289元。

套餐內容：鹽酥雞、甜不辣、四季豆、雞蛋豆腐、馬鈴薯條、樂天小熊餅濃黑巧克力風味。

神秘餡定熊對味（隱藏套餐）

價格：$39元（限量供應，售完為止）。

套餐內容：現炸百頁豆腐 1 條、樂天小熊餅濃黑巧克力風味。

購買方式：採線上點餐制（掃描門市 QR Code 進入「快一點」線上點餐平台，至「樂天小熊餅聯名專區」下單），或於門市現場向店員口頭告知加購。

限定優惠與好康活動

開盒集點兌換好康（傳情卡活動）

集點方式：購買樂天小熊餅，蒐集餅乾盒內上蓋與下蓋內的「熊青春ㄟ傳情卡」。

兌換門檻：

集滿 3 張卡片：可於師園門市免費兌換「飲料乙杯」。

集滿 10 張卡片：可於師園門市免費兌換「甜不辣乙份」。

獎品採門檻擇一兌換

兌換期間：即日起至2026年12月31日（四）止。

全家便利商店通路限定優惠

活動時間：即日起至2026年9月29日止。

優惠內容：購買「可爾必思」指定品項任 1 件（葡萄／贅澤濃味），搭配「樂天小熊餅乾」指定品項任 1 件（巧克力／草莓／濃黑巧克力），即享合購 75 折限時優惠。

深夜想放縱又怕踩雷？還好那些深夜美食一次推給你

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