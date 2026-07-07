市民大道宵夜餐酒館！FRAME室內公園餐酒空間，必吃超濃豬血糕 濃蝦汁butter鳥潮細面。

FRAME正式進駐台北市中心，以室內公園概念打造全新餐酒空間，結合特色餐點、創意調酒與多元活動，編輯張人尹表示FRAME掀起台北酒吧最新話題。

市民大道宵夜場必衝！7月4日正式開幕的FRAME餐酒館，以新型態複合空間打造城市夜晚的新客廳，透過室內公園概念模糊室內外界線，讓粉絲在城市裡也能感受自在停留的氛圍。除了提供創意新潮的餐酒體驗，更結合品牌活動、文化交流、派對與社群聚會，挑戰全新宵夜餐酒話題。



▲FRAME於7月4日正式開幕，以室內公園概念打造全新餐酒館，結合創意餐酒、品牌活動與社群聚會，成為市民大道宵夜新話題。（攝影：張人尹）



▲FRAME打造城市夜晚的新客廳，透過模糊室內外界線的空間設計，帶來自在放鬆的聚會氛圍與全新餐酒體驗。（攝影：張人尹）

以室內公園概念打造 FRAME讓聚會更加自在

▲FRAME攜手回域設計及ADELAJA打造室內公園空間，透過靈活動線與設計巧思，營造自由探索的聚會場域。（攝影：張人尹）

中西融合料理搭配創意調酒

▲FRAME邀請The Fridge bar主理人擔任調酒設計顧問，打造兼具風味、創意與品牌特色的酒單。（攝影：張人尹）

FRAME招牌料理 夜市風味重新演繹

▲FRAME招牌「螢烏賊&燒豬血ㄍㄠ」翻玩夜市豬血糕，結合滷製、酥炸與炭烤工法，展現豐富層次風味。（攝影：張人尹）



▲FRAME炸雞G以中式香料醃製一天，再搭配牛奶麵衣酥炸與雙醬享用，呈現辛香、果香與酸甜交織口感。（攝影：張人尹）

FRAME推薦必點餐食 牛舌牛排細麵都有亮點

▲FRAME推薦濃蝦汁butter鳥潮細面、煎烤慢燉牛舌與炭cow PRIME自然牛紐約客，多道人氣主餐一次品嚐。（攝影：張人尹）



▲FRAME以特色細麵、慢燉牛舌及Prime自然牛紐約客展現主廚料理實力，讓聚餐與宵夜更加值得回味。（攝影：張人尹）

FRAME營業資訊

FRAME名稱源自影像中的「Frame」，象徵構成故事的每一幀畫面，希望收藏城市夜晚每一段值得記住的片刻。空間則攜手回域設計及ADELAJA合作，以模糊室內外邊界為核心理念，利用不同材質、靈活座位配置與隱藏其中的設計巧思，打造如公園般自由探索的場域。自試營運以來，FRAME也舉辦椅子設計大賽、西洋棋交流、手碟之夜與品牌派對等活動，搭配RC Audio DWARF音響及300吋投影布幕，持續創造豐富的夜間體驗。除了空間設計，FRAME也把餐酒作為重要特色。主廚Ryan結合愛爾蘭、澳洲及台灣餐飲經驗，運用跨文化料理手法，打造融合本土風味與西方技法的餐點，像是季節魚生薄片、碳Cow黑豬叉燒沙拉等，都展現多層次風味。調酒則邀請The Fridge bar主理人擔任設計顧問，從風味、命名到飲用情境都充滿品牌特色，也讓餐與酒成為夜晚聚會的重要亮點。不只空間上發揮創意，在餐點上FRAME同樣展現創意料理特色。其中推薦必吃「螢烏賊&燒豬血ㄍㄠ」翻玩台灣夜市經典豬血糕，透過滷製、酥炸與炭烤工序，搭配皮蛋蒜味花生醬、風乾烏賊、花生與香菜，打造濃厚風味、以及口感層次變化。另一道「FRAME炸雞G」則以紹興酒、青花椒、八角與月桂葉醃製一天，再搭配牛奶麵衣酥炸，佐上自製發酵辣椒醬及蜂蜜芒果甜辣醬，呈現辛香、果香與酸甜交織的風味。想品嘗更多特色料理，FRAME也推薦多道人氣主餐。「濃蝦汁butter鳥潮細面」以發酵番茄、胭脂蝦蝦湯拌炒細麵，搭配白蝦、功夫小卷與酸豇豆，展現海鮮鮮味。「煎烤慢燉牛舌」選用澳洲牛舌慢燉3小時，再搭配綠竹筍及特製莎莎醬，口感厚實卻清爽。喜愛牛排的粉絲則可選擇「炭cow PRIME自然牛紐約客」，Prime等級自然牛搭配紅燒牛肉麵概念醬汁與馬鈴薯泥，呈現濃郁肉香與中式醬香，讓粉絲們不只享受聚會氛圍，餐點也讓人印象超深刻。地址：臺北市中山區埤頭里市民大道三段143號營業時間:週二-週六 19:00-03:00